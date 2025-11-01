Telugu States Rain Updates: బంగాళాఖాతంలో మరో అల్ప పీడనం.. తెలుగు రాష్ట్రాలకు అలర్ట్..

Telugu States Rain Updates:ఇటీవలె తెలుగు రాష్ట్రాలను మొంథా తుపాను వణించింది. ఈ కారణంగా పలు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి, పంటలు నష్టపోయాయి, రవాణా వ్యవస్థ దెబ్బతిన్నది. ఇలాంటి పరిస్థితులలోనే నవంబర్ 4వ తేదీన బంగాళాఖాతంలో మరో కొత్త అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్పడంతో తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలు వణికిపోతున్నారు. అండమాన్ సమీప ప్రాంతాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతూ ఉండటంతో ఈ కొత్త అల్పపీడనం బలపడే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. వాతావరణశాఖ అధికారులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం, ఈ అల్పపీడనం తీవ్రత పెరిగితే, మరోసారి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే రైతులు పంటలు కోయడానికి సిద్ధమవుతున్న సమయంలో ఈ వర్షాలు వస్తే, పంట నష్టం మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ కొత్త అల్పపీడన ప్రభావం రానున్న మూడు నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు కొనసాగనుందని అంచనావేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తూర్పు విదర్భ దాని సమీపంలోని దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతాల్లో తీవ్ర అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. ఇది ఉత్తర, వాయువ్య దిశగా కదులుతూ శుక్రవారం నాటికి వాయువ్య జార్ఖండ్ ప్రాంతాలకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. రానున్న 12 గంటల్లో ఇది మరింత బలహీనపడి అల్పపీడనంగా మారినా, దాని మిగతా ప్రభావం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలపై వర్షాల రూపంలో ఉండవచ్చని స్పష్టం చేసింది
మొంథా తుఫాన్ ప్రభావంతో ఇప్పటికీ చాలా ప్రాంతాలు పూర్తిగా సాధారణ స్థితికి రాకముందే మరో అల్పపీడనం వస్తోందన్న వార్త ప్రజల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వాతావరణ నిపుణుల ప్రకారం.. ఈసారి ఏర్పడే వ్యవస్థ కూడా తుఫాన్గా మారే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో వరుసగా తుఫాన్లు దాడి చేయడం ప్రజలకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రైతులు, మత్స్యకారులు, తీరప్రాంత ప్రజలకు వర్షాలు, గాలివానలు ముప్పుగా మారవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
