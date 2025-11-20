AP Cyclone: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు తుపాను ముప్పు.. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం..

AP Cyclone: APలో మొంథా తుపాను సృష్టించిన విధ్వంసం మరువక ముందే మరో తుపాను ముప్పు వచ్చి పడింది. ఈ నెల 22న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడొచ్చని ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. తర్వాత 48 గంటల్లో అది మరింత బలపడుతుందని తెలిపింది.. అది క్రమంగా బలపడుతూ తుపానుగా మారే అవకాలున్నాయంటోంది. మరో వైపు రాష్ట్రంలపై ఆవర్తన ప్రభావం కొనసాగుతోంది.
ఆవర్తనం ఎఫెక్ట్ తో ఈ రోజు ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో జోరు వానలు పడతాయని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. ఇక రేపు కృష్ణా, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే ఆవకాశం వుందంటోంది. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
తుపాను నేపథ్యం ఆయా ప్రాంతంలోకి సముద్రంలోకి మత్స్య కారులు వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మరోవైపు తుపాను నేపథ్యంలో రైతులు చేతికి వచ్చిన పంట నోటికి ఎక్కడా పోతుందనే ఆవేదన వ్యక్తం అవుతుంది. ఇప్పటికే మార్కెట్ యార్డుల్లో ఉన్న ధాన్యాన్ని గోదాములు భద్రపరిచే కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ముమ్మురం చేసింది.
Also Read: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.