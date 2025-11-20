AP Cyclone: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు తుపాను ముప్పు.. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AP Cyclone: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని వరుస తుపానులు వణికిస్తున్నాయి. ఒక దాని తర్వాత మరొకటి ఆ రాష్ట్రంపై విరుచుకుపతున్నాయి. మొన్నే ఏపీలో మొంథా తుపాను మరవక ముందే బంగాళాఖాతంలో అల్ప పీడనం ప్రభావంతో మరో ముప్పు ముంచుకొచ్చింది. 

AP Cyclone: APలో మొంథా తుపాను సృష్టించిన విధ్వంసం మరువక ముందే మరో తుపాను ముప్పు వచ్చి పడింది. ఈ నెల 22న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడొచ్చని ఆంధ్ర ప్రదేశ్  వాతావరణ కేంద్రం  తెలిపింది. తర్వాత 48 గంటల్లో అది మరింత బలపడుతుందని తెలిపింది.. అది క్రమంగా బలపడుతూ తుపానుగా మారే అవకాలున్నాయంటోంది. మరో వైపు రాష్ట్రంలపై ఆవర్తన ప్రభావం కొనసాగుతోంది.

ఆవర్తనం ఎఫెక్ట్ తో ఈ రోజు  ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో  జోరు వానలు పడతాయని వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. ఇక రేపు కృష్ణా, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే ఆవకాశం వుందంటోంది. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.

తుపాను నేపథ్యం ఆయా ప్రాంతంలోకి సముద్రంలోకి  మత్స్య కారులు వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మరోవైపు తుపాను నేపథ్యంలో రైతులు చేతికి వచ్చిన పంట నోటికి ఎక్కడా పోతుందనే ఆవేదన వ్యక్తం అవుతుంది. ఇప్పటికే మార్కెట్ యార్డుల్లో ఉన్న ధాన్యాన్ని గోదాములు భద్రపరిచే కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ముమ్మురం చేసింది. 

