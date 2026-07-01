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ఏపీలో బయటపడ్డ మరో బంగారు గని.. టన్నుల కొద్దీ బంగారం నిల్వలు

Another Gold Mine Found In Andhra Pradesh Tonnes Of Gold Store In Jowkala Mines: బంగారం నిక్షేపాలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే జొన్నగిరి ప్రాంతంలో బంగారం తవ్వకాలు ప్రారంభమవగా.. తాజాగా మరోచోట బంగారం నిల్వలు బయటపడ్డాయి. రాయలసీమలోని సత్యసాయి జిల్లాలో బంగారం గనులు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 01, 2026, 06:06 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:06 AM IST
ఏపీలో బయటపడ్డ మరో బంగారు గని.. టన్నుల కొద్దీ బంగారం నిల్వలు
Image Credit: Jowkala Gold MinesSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఏపీలో బయటపడ్డ మరో బంగారు గని.. టన్నుల కొద్దీ బంగారం నిల్వలు
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