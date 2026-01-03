English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Antarvedi: అంతర్వేది రథం శకలాల నిమజ్జనానికి బ్రేక్.. ఎందుకంటే.. ?

Antarvedi: గత ప్రభుత్వ హయాములో కొన్ని ఆలయాలపై వరుస దాడులు జరిగాయి. అయితే వైసీపీ అధినేత స్వతహాగా క్రిష్టియన్ కావడంతో ఈ దాడులు ఆయన కనుసన్నల్లో జరిగాయనేది ప్రస్తుత పాలక పక్షం అప్పటి ప్రతి పక్షం ఆరోపించాయి. మరోవైపు తమ ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బందులు పాలు చేసేందుకే కొందరు కావాలనే ఇలాంటి ఘటనలకు పాల్పడ్డారని వైసీపీ చెబుతూ వచ్చింది. ఏది ఏమైనా అప్పుడు జరిగిన అంతర్వేది రథం శకకాల ఘటన ఏపీని ఓ కుదేపు కుదేపిసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 3, 2026, 12:43 PM IST

గత ప్రభుత్వ హయాంలో వరుసగా జరిగిన హిందూ ఆలయాల పై దాడులు కూడా వైసీపీ అధికారం లోంచి దిగిపోవడానికి ఇలాంటి తరహా ఘటనలు కూడా దోహదం చేశాయి.ఇక ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారి ఆలయంలో ఐదేళ్ల క్రితం దగ్ధమైన రథం శకలాల నిమజ్జన కార్యక్రమం వాయిదా పడింది.‌ ఆగమ పండితులు, ఆలయ అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ ఉదయం పూజలు నిర్వహించి శకలాలు గోదావరిలో నిమజ్జనం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేశారు. 

అయితే చివరి నిమిషంలో ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు కార్యక్రమాన్ని నిలుపుదల చేసినట్లు ఆలయ ఈవో ప్రసాద్ ప్రకటించారు. 
శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణోత్సవం దివ్య రథం 2020 సెప్టెంబర్ 5న దగ్దమయింది. దీంతో హిందూ సంఘాలు భారీ ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. అప్పటి వైసీపీ ప్రభుత్వం కేసును సిబిఐకి అప్పగించినా విచారణ పూర్తికాలేదు. 

మరోవైపు ఆలయం వద్ద రథం శకలాలు అలాగే ఉంటే అరిష్టమని అర్చకులు, ఆగమ పండితుల సూచనతో వాటిని నిమజ్జనం చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకు పోలీస్ శాఖ సైతం అనుమతి ఇచ్చింది. చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడ్డ ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత విస్తృత  అభిప్రాయాలు సేకరించి ప్రకటన చేస్తామని ఆలయ ఈవో తెలిపారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Antarvedi chariotAntarvedichariotThe immersion of the fragments of antharvediAndhra Pradesh

