Antarvedi: అంతర్వేది రథం శకలాల నిమజ్జనానికి బ్రేక్.. ఎందుకంటే.. ?

గత ప్రభుత్వ హయాంలో వరుసగా జరిగిన హిందూ ఆలయాల పై దాడులు కూడా వైసీపీ అధికారం లోంచి దిగిపోవడానికి ఇలాంటి తరహా ఘటనలు కూడా దోహదం చేశాయి.ఇక ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారి ఆలయంలో ఐదేళ్ల క్రితం దగ్ధమైన రథం శకలాల నిమజ్జన కార్యక్రమం వాయిదా పడింది. ఆగమ పండితులు, ఆలయ అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ ఉదయం పూజలు నిర్వహించి శకలాలు గోదావరిలో నిమజ్జనం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేశారు.
అయితే చివరి నిమిషంలో ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు కార్యక్రమాన్ని నిలుపుదల చేసినట్లు ఆలయ ఈవో ప్రసాద్ ప్రకటించారు.
శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణోత్సవం దివ్య రథం 2020 సెప్టెంబర్ 5న దగ్దమయింది. దీంతో హిందూ సంఘాలు భారీ ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. అప్పటి వైసీపీ ప్రభుత్వం కేసును సిబిఐకి అప్పగించినా విచారణ పూర్తికాలేదు.
మరోవైపు ఆలయం వద్ద రథం శకలాలు అలాగే ఉంటే అరిష్టమని అర్చకులు, ఆగమ పండితుల సూచనతో వాటిని నిమజ్జనం చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకు పోలీస్ శాఖ సైతం అనుమతి ఇచ్చింది. చివరి నిమిషంలో వాయిదా పడ్డ ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింత విస్తృత అభిప్రాయాలు సేకరించి ప్రకటన చేస్తామని ఆలయ ఈవో తెలిపారు.