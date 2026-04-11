  • Pawan Kalyan: చిక్కుల్లో పడ్డ స్టాండప్ కమెడియన్.. ఏకంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై అలాంటి వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Anudeep katikala controversy comments on mega family: డైవర్స్ లు ఇవ్వడంతో పవన్ కళ్యాణ్ కు చాలా అనుభవం ఉందని స్టాండప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికాల వివాదస్పంగా మాట్లాడాడు. దీనిపై జనసేన అభిమానులు భగ్గుమన్నారు. వెంటనే సారీ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 11, 2026, 07:14 PM IST
Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కాదు.. ఈ 10 రూపాయల వస్తువు కొన్న చాలు..లక్ష్మీ కటాక్షం మీ ఇంటికే!
5
Akshaya Tritiya 2026
Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ రోజు బంగారం కాదు.. ఈ 10 రూపాయల వస్తువు కొన్న చాలు..లక్ష్మీ కటాక్షం మీ ఇంటికే!
Gold Price Mystery: యుద్ధంలోనూ తగ్గిన బంగారం.. అసలు గుట్టు విప్పిన వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సీఈఓ..!!
7
Why Gold Price falling
Gold Price Mystery: యుద్ధంలోనూ తగ్గిన బంగారం.. అసలు గుట్టు విప్పిన వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సీఈఓ..!!
Kubera Yoga: కష్టాలు మంచులా కరిగి.. 3 నెలల్లో ఈ 6 రాశుల వారికి రాజయోగం
7
Kubera Yoga
Kubera Yoga: కష్టాలు మంచులా కరిగి.. 3 నెలల్లో ఈ 6 రాశుల వారికి రాజయోగం
Silver Price Crash: వెండి కొనేవారికి పండగే.. ఏకంగా రూ. 7,800 పతనం! ట్రంప్ వార్నింగ్‌తో సీన్ రివర్స్?
6
Silver Price Today
Silver Price Crash: వెండి కొనేవారికి పండగే.. ఏకంగా రూ. 7,800 పతనం! ట్రంప్ వార్నింగ్‌తో సీన్ రివర్స్?
Anudeep katikala stand up comedian controversy comments on Pawan kalyan: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై  స్టాండ్-అప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికల చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై వెంటనే ఆయన సారీ చెప్పాలని జనసేన అభిమానులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ పై మాత్రమే కాకుండా  నిహరిక కొణిదెల, రామ్ చరణ్ , బాలయ్యలపై కూడా స్టాండప్ కామెడియన్ వివాదాస్పదంగా మాట్లాడాడు. ఇటీవల తన  ప్రదర్శనలలో అనుదీప్ కటికల మాట్లాడుతూ..  పవన్ కళ్యాణ్ డైవర్స్ పై మాట్లాడాడు. నిహరిక కొణిదెలకు డైవర్స్ పై ఎక్కడ సంతకం చేయాలో అర్థంకాకపోతే తన బాబాయ్ పవన్ కళ్యాన్ ను ఫోన్ చేసి అడుగుతుందని అన్నాడు. ఆయనకు ఈ విషయంలో చాలా అనుభవం ఉందని వెటకారంగా మాట్లాడాడు.

రామ్ చరణ్ కూడా తన బాబాయ్ కు అడగాలని సలహా ఇస్తాడని చెప్పారు. అంతే కాకుండా డైవర్స్ కూడా ఇవ్వడం ఒక ఆర్ట్ అని చెప్పాడు. పవన్ కళ్యాణ్ కి ఇన్నిసార్లు డైవర్స్ అయిన ఎక్కడ కూడా వివాదం తెర మీదకు రాలేదన్నాడు.  అదే హీరో నరేష్ విడాకుల రచ్చ పై కూడా వేటకారంగా మాట్లాడాడు.

ఈ నోటీదూల అంశంపై జనసేన నాయకుడు సందీప్ పంచకర్ల తీవ్రంగా స్పందించారు.  వెంటనే అనుదీప్ తన వ్యాఖ్యల్ని వెనక్కు తీసుకుని తక్షణమే బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

Read more: keesara Toll plaza Accident: కీసర టోల్‌గేట్ వద్ద ఘోరం.. BMW కారు మీద పడ్డ సిమెంట్ ట్యాంకర్.. వీడియో ..

మహిళలను కించపరచడం, దూషించడం, వ్యక్తిగత విషయాల్ని మాట్లాడటం స్టాండప్ కామెడీ కాదని ఆయన అన్నారు. "ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంను లక్ష్యంగా చేసుకుని, ఆయన కుటుంబసభ్యులైన మహిళల పేర్లను వివాదంలోకి లాగడం దారుణమన్నాడు. దీనిపై వెంటనే సారీ చెప్పకుండా సరైన బుద్ది చెప్తామని సోషల్ మీడియా వేదికగా మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

