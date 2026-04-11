Pawan Kalyan: చిక్కుల్లో పడ్డ స్టాండప్ కమెడియన్.. ఏకంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై అలాంటి వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Anudeep katikala stand up comedian controversy comments on Pawan kalyan: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై స్టాండ్-అప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికల చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై వెంటనే ఆయన సారీ చెప్పాలని జనసేన అభిమానులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ పై మాత్రమే కాకుండా నిహరిక కొణిదెల, రామ్ చరణ్ , బాలయ్యలపై కూడా స్టాండప్ కామెడియన్ వివాదాస్పదంగా మాట్లాడాడు. ఇటీవల తన ప్రదర్శనలలో అనుదీప్ కటికల మాట్లాడుతూ.. పవన్ కళ్యాణ్ డైవర్స్ పై మాట్లాడాడు. నిహరిక కొణిదెలకు డైవర్స్ పై ఎక్కడ సంతకం చేయాలో అర్థంకాకపోతే తన బాబాయ్ పవన్ కళ్యాన్ ను ఫోన్ చేసి అడుగుతుందని అన్నాడు. ఆయనకు ఈ విషయంలో చాలా అనుభవం ఉందని వెటకారంగా మాట్లాడాడు.
How can you comment personally in the name of standup comedy on Telugu heros and in this video you commented on DCM @PawanKalyan
Mr @kanudeep95 if you want to get the fame this is not the right way. Better you join in politics pic.twitter.com/p8605F7NkY
— Shiva (@Mygodshiva) April 10, 2026
రామ్ చరణ్ కూడా తన బాబాయ్ కు అడగాలని సలహా ఇస్తాడని చెప్పారు. అంతే కాకుండా డైవర్స్ కూడా ఇవ్వడం ఒక ఆర్ట్ అని చెప్పాడు. పవన్ కళ్యాణ్ కి ఇన్నిసార్లు డైవర్స్ అయిన ఎక్కడ కూడా వివాదం తెర మీదకు రాలేదన్నాడు. అదే హీరో నరేష్ విడాకుల రచ్చ పై కూడా వేటకారంగా మాట్లాడాడు.
ఈ నోటీదూల అంశంపై జనసేన నాయకుడు సందీప్ పంచకర్ల తీవ్రంగా స్పందించారు. వెంటనే అనుదీప్ తన వ్యాఖ్యల్ని వెనక్కు తీసుకుని తక్షణమే బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
మహిళలను కించపరచడం, దూషించడం, వ్యక్తిగత విషయాల్ని మాట్లాడటం స్టాండప్ కామెడీ కాదని ఆయన అన్నారు. "ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంను లక్ష్యంగా చేసుకుని, ఆయన కుటుంబసభ్యులైన మహిళల పేర్లను వివాదంలోకి లాగడం దారుణమన్నాడు. దీనిపై వెంటనే సారీ చెప్పకుండా సరైన బుద్ది చెప్తామని సోషల్ మీడియా వేదికగా మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు.
