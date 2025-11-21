English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • 10th class exams: పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది..ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయంటే?

10th class exams: పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది..ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయంటే?

AP 10th Class Exam Schedule 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు కీలక అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహణకు సంబంధించిన కీలక ఉత్తర్వులు ఏపీ విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 21, 2025, 06:37 PM IST

10th class exams: పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది..ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయంటే?

AP 10th Class Exam Schedule 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు కీలక అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహణకు సంబంధించిన కీలక ఉత్తర్వులు ఏపీ విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న పదో తరగతి పరీక్షలు మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు నిర్వహిస్తామని విద్యాశాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఇదే ప్రకటనలో ఏఏ సబ్జెక్ట్ పరీక్షలు ఏఏ తేదీల్లో జరుగుతాయనే దానిపై కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు. విద్యార్థులు ఈ షెడ్యూల్‌ను అనుసరించి తమ పరీక్షలకు సన్నద్ధం కావాల్సి ఉంటుంది.

ఎగ్జామ్స్ తేదీలు, సమయం..
పదో తరగతి పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది అనగా 2026 మార్చి 16వ తేదీ నుంచి 2026 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు నిర్వహించడానికి ఏపీ విద్యాశాఖ ప్రణాళిక రూపొందించింది. ఈ పబ్లిక్ పరీక్షలను ప్రతీ రోజు ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకు జరుగుతాయని విద్యాశాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

తేదీ రోజు సబ్జెక్టు
మార్చి 16 సోమవారం ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ (తెలుగు)
మార్చి 18 బుధవారం సెకండ్ లాంగ్వేజ్ (హిందీ, సంస్కృతం)
మార్చి 20 శుక్రవారం ఇంగ్లీష్
మార్చి 23 సోమవారం మ్యాథ్స్
మార్చి 25 బుధవారం భౌతిక శాస్త్రం (ఫిజిక్స్)
మార్చి 28 శనివారం జీవశాస్త్రం (బయాలజీ)
మార్చి 30 సోమవారం సాంఘిక శాస్త్రం (సోషల్ స్టడీస్)
మార్చి 31 మంగళవారం ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 2 / వొకేషనల్ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 1

ఏప్రిల్ 1

 బుధవారం ఓఎస్ఎస్సీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 2

2026 ఏప్రిల్ 1వ తేదీన చివరి పరీక్షతో పదో తరగతి పరీక్షలు ముగుస్తాయి. విద్యార్థులు తమ పరీక్షలకు తగిన విధంగా ప్రిపరేషన్ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఈ షెడ్యూల్‌లో ఏవైనా మార్పులు చేర్పులు ఉంటే, అధికారులు వాటిని అప్‌డేట్ చేస్తారని తెలిపారు.

Also Read: Dubai Airshow: దుబాయ్ ఎయిర్‌షోలో ఘోర ప్రమాదం..భారత్‌కు చెందిన తేజస్ యుద్ధ విమానం కూలి, పైలట్ మృతి!

Also Read; Rajamouli Controversy: దేవుడిపై నమ్మకం లేదు: రాజమౌళి వ్యాఖ్యలపై హిందూ సంఘాల ఆగ్రహం.."క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే!"

 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

