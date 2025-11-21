10th class exams: పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది..ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయంటే?

AP 10th Class Exam Schedule 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహణకు సంబంధించిన కీలక ఉత్తర్వులు ఏపీ విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న పదో తరగతి పరీక్షలు మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు నిర్వహిస్తామని విద్యాశాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఇదే ప్రకటనలో ఏఏ సబ్జెక్ట్ పరీక్షలు ఏఏ తేదీల్లో జరుగుతాయనే దానిపై కూడా క్లారిటీ ఇచ్చారు. విద్యార్థులు ఈ షెడ్యూల్ను అనుసరించి తమ పరీక్షలకు సన్నద్ధం కావాల్సి ఉంటుంది.
ఎగ్జామ్స్ తేదీలు, సమయం..
పదో తరగతి పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది అనగా 2026 మార్చి 16వ తేదీ నుంచి 2026 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు నిర్వహించడానికి ఏపీ విద్యాశాఖ ప్రణాళిక రూపొందించింది. ఈ పబ్లిక్ పరీక్షలను ప్రతీ రోజు ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకు జరుగుతాయని విద్యాశాఖ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
|తేదీ
|రోజు
|సబ్జెక్టు
|మార్చి 16
|సోమవారం
|ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ (తెలుగు)
|మార్చి 18
|బుధవారం
|సెకండ్ లాంగ్వేజ్ (హిందీ, సంస్కృతం)
|మార్చి 20
|శుక్రవారం
|ఇంగ్లీష్
|మార్చి 23
|సోమవారం
|మ్యాథ్స్
|మార్చి 25
|బుధవారం
|భౌతిక శాస్త్రం (ఫిజిక్స్)
|మార్చి 28
|శనివారం
|జీవశాస్త్రం (బయాలజీ)
|మార్చి 30
|సోమవారం
|సాంఘిక శాస్త్రం (సోషల్ స్టడీస్)
|మార్చి 31
|మంగళవారం
|ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 2 / వొకేషనల్ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 1
|
ఏప్రిల్ 1
|బుధవారం
|ఓఎస్ఎస్సీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 2
2026 ఏప్రిల్ 1వ తేదీన చివరి పరీక్షతో పదో తరగతి పరీక్షలు ముగుస్తాయి. విద్యార్థులు తమ పరీక్షలకు తగిన విధంగా ప్రిపరేషన్ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఈ షెడ్యూల్లో ఏవైనా మార్పులు చేర్పులు ఉంటే, అధికారులు వాటిని అప్డేట్ చేస్తారని తెలిపారు.
Also Read: Dubai Airshow: దుబాయ్ ఎయిర్షోలో ఘోర ప్రమాదం..భారత్కు చెందిన తేజస్ యుద్ధ విమానం కూలి, పైలట్ మృతి!
Also Read; Rajamouli Controversy: దేవుడిపై నమ్మకం లేదు: రాజమౌళి వ్యాఖ్యలపై హిందూ సంఘాల ఆగ్రహం.."క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే!"
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook