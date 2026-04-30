AP 10th Results 2026: ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాలు వచ్చేశాయ్.. డైరెక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి!

AP 10th Class Results 2026: విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న ఏపీ పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఉదయం 11 గంటలకు 10వ తరగతి ఫలితాలను విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించారు. ఈసారి టెన్త్ ఫలితాల్లో మొత్తం ఉత్తీర్ణత 85.25 శాతం కాగా.. 87.90% ఉత్తీర్ణతో బాలికలే పైచేయి సాధించారు. అలాగే 82.68% తో బాలురు ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 78.39 శాతం మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్థత సాధించారు. గత సంవత్సరం 72.8శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించగా.. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉత్తీర్ణత శాతం పెరిగింది. ఇక ఈ ఫలితాల్లో పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా 96.04 శాతం ఉత్తీర్ణతతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా 57.12 శాతం ఉత్తీర్ణతతో అట్టడుగున నిలిచింది.
ఏపీలో మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్ 1 వరకు 3415 పరీక్షా కేంద్రాల్లో టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలను నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షలకు సుమారు 6.40 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. వీరిలో రెగ్యులర్ విద్యార్థులు 6,22.074 మంది ఉండగా.. ప్రయివేట్గా పరీక్ష రాసిన వారు 18,842 మంది ఉన్నారు. ఫలితాలు తెలుసుకునేందుకు విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను రెడీగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు తమ తమ స్కూల్ లాగిన్ల ద్వారా ఫలితాలను విడుదలైన వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకునే వీలుంటుంది. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఇందుకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.
వెబ్సైట్స్..
విద్యార్థులు తమ రిజల్ట్స్ను bse.ap.gov.in, results.bse.ap.gov.in, https://www.manabadi.co.in/ వెబ్సైట్ల ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్సైట్లతో పాటు ‘LEAP’ మొబైల్ యాప్, డిజిలాకర్ యాప్లో కూడా మార్కుల వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
వాట్సాప్లోనూ ఫలితాలు..
విద్యార్థులు ఎలాంటి టెన్షన్ లేకుండా మనమిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా కూడా 10వ తరగతి ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం విద్యార్థులు 9552300009 అనే నెంబర్ను తమ ఫోన్లో సేవ్ చేసుకుని దానికి వాట్సాప్లో “Hi” అని మెసేజ్ పంపండి. ఆ తరువాత ‘Education Services’ ఎంపికను ఎంచుకోండి. ‘Download SSC Results’ పై క్లిక్ చేయండి. హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి. ఆ వెంటనే మీ మార్కుల మెమో డిస్ప్లే అవుతుంది.
వెబ్సైట్లో ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ రిజల్ట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోండి..
1. ముందుగా results.bse.ap.gov.in లేదా https://www.manabadi.co.in/ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లాలి.
2. హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'AP SSC Result 2026' అనే లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
3. ఆ తర్వాత మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ ఎంటర్ చేయాలి.
4. మీరు ఎంటర్ చేసిన వివరాలన్నీ సరిచూసుకుని 'Submit' లేదా 'Get Result' బటన్ నొక్కాలి.
5. వెంటనే మీ ఫలితాలు స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి. తర్వాత మార్కుల షీట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవటంతో పాటు ప్రింట్ తీసుకోవడం మంచిది.
డిజిలాకర్లో మార్కుల మెమో..
10వ తరగతి విద్యార్థులు డిజి లాకర్ యాప్లోనూ రిజల్ట్స్ చూసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం మీ ఫోన్లో డిజిలాకర్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ను లింక్ చేసుకోవాలి.
ముఖ్య గమనిక:
విద్యార్థులు ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోయినా నిరుత్సాహపడొద్దు. ఇది జీవిత ప్రయాణంలో ఒక మైలురాయి మాత్రమే.. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలి. పరీక్షలో ఫెయిల్ అయితే జీవితంలో ఫెయిల్ అయ్యామనే బాధలో చాలా మంది విద్యార్థులు ఉంటారు. కానీ పరీక్షలు తప్పితే మళ్లీ రాసుకోవచ్చు.. కానీ జీవితాన్ని ఎవరూ తిరిగి తీసుకురాలేరు. కాబట్టి క్షణికావేశంలో పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
🚨 SSC Public Examinations, March 2026 Results are now live 🚨
Students can access their results through:
• Official Portal: https://t.co/jyZPaxr5Q9
• Mana Mitra (WhatsApp Governance): Send “Hi” to 9552300009
• LEAP Mobile Application
• DigiLocker
Results are also available…
— Lokesh Nara (@naralokesh) April 30, 2026
Also Read: GT vs RCB Preview: అగ్రస్థానంపై కన్నేసిన ఆర్సీబీ టీమ్..గుజరాత్ టైటాన్స్పై మరోసారి గెలుస్తుందా? స్టార్ ఆటగాడు దూరం!
Also Read: Road Accident: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. పికప్ వాహనం బోల్తా పడటంతో స్పాట్లోనే 15 మంది కూలీలు మృతి
