AP Academic Instructors: టీచర్ల కొరత అధిగమించేందుకు ఏపీ స్కూళ్లలో అకడమిక్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌ల నియామకం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసి భర్తీ కూడా స్వీకరణ చేయనుంది. ఇందులో ఎంపికైన టీచర్లకు గౌరవ వేతనం కూడా అందిస్తారు. స్కూల్ ఇన్స్ట్రక్టర్ల నియామక ప్రక్రియ ఎలా జరగనుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:37 AM IST

AP Academic Instructors: స్కూళ్లలో అకడమిక్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌గా చేరేందుకు గొప్ప అవకాశం కల్పిస్తుంది. ఏపీ ప్రభుత్వం టీచర్ల కొరతను అధిగమించేందుకు ఈ స్కూటర్‌ల నియామకం చేపట్టింది. ప్రధానంగా ప్రభుత్వ స్కూల్లో గతంలో పనిచేసిన విద్యా వాలంటీర్ల మాదిరి వీళ్లు కూడా విధులు నిర్వర్తిస్తారు. ఇటీవల మెగా డీఎస్సీలో పోస్టులు భర్తీ చేసిన పోస్టులతో ఇంకా ఖాళీలు ఉన్న నేపథ్యంలో అకాడమిక్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌ల భర్తీ చేపట్టనుంది. దీనికి సంబంధించి 1146 పోస్టుల్లో ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌ నియామకానికి ఇప్పటికే ఉత్తర్వులు కూడా విడుదలయ్యాయి. అయితే ఈ విధుల్లో చేరిన తర్వాత స్కూల్ అసిస్టెంట్లకు నెలకు రూ.12,500 ఎస్జీటీలకు, రూ.10,000 గౌరవ వేతనం అందించనుంది ప్రభుత్వం.

 ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ అకడమిక్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌ల నియామక ప్రక్రియ వేగవంతం చేస్తుంది. మండల స్థాయిలో ఉన్న ఖాళీలపై ఎంఈఓ ప్రకటన చేయనుండగా ఐదో తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది. అప్లికేషన్ లో ఎంఈఓ ఆఫీసుల్లో సమర్పించాలి. అకడమిక్‌- 75 శాతం, ప్రొఫెషనల్ -25 శాతం అర్హత ఆధారంగా మెరిట్ లిస్ట్ తయారుచేస్తారు. ప్రధానంగా స్థానికంగా ఉండే వారికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ నెల 7వ తేదీలోగా కలెక్టర్ నేతృత్వంలో అర్హుల జాబితాను ఖరారు చేస్తుంది. ఆ తర్వాత నుంచే విధులకు హాజరు అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎంపికైన ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌లకు గౌరవ వేతనం కూడా బ్యాంకు ఖాతాలోనే నేరుగా జమ చేస్తారు. 

 ఎంపిక ప్రక్రియను ప్రధానంగా ఖాళీలను ప్రకటించిన తర్వాత పాఠశాల మాధ్యమం ఆధారంగా పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. దరఖాస్తులు అన్నింటినీ డీఈఓకి పంపిస్తారు. ఆ తర్వాత కేటాయించిన పర్సెంటేజ్ ఆధారంగా వెయిటేజ్ ఇచ్చి సొంత గ్రామంలో ఉండే అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఇక 1,146 మంది సబ్జెక్టు టీచర్లు సెకండ్ గ్రేడ్‌ టీచర్లు నియామకం జరగనుంది. 892 సబ్జెక్టు టీచర్లు, 254 ఎస్‌జీటీ పోస్టుల భర్తీ చేయనుంది. 

 టెట్ హాల్ టికెట్ విడుదల..
 ఆంధ్రప్రదేశ్ టెట్‌ 2025 పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్లు నేడు విడుదల కానున్నాయి. ఇక పాఠశాల విద్యాశాఖ నిర్వహించే పరీక్షలో డిసెంబర్ 10 నుంచి రెండు షిఫ్ట్ లో జరగనున్నాయి. మొదటి సెషన్ లో ఉదయం 9:30 గంటలకు నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు.. రెండో స్టేషన్ మధ్యాహ్నం 02:30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. ఇక దరఖాస్తు చేసిన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్ నుంచి లాగిన్ వివరాలు నమోదు చేసి హాల్ టికెట్లు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు.

