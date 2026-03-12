AP Adulterated Milk Death: రాజమండ్రిలో భయం భయం.. కల్తీపాలకు మరో చిన్నారి ప్రాణం బలి! 13కి చేరిన మృతుల సంఖ్య..

Rajahmundry Adulteration Milk Death: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో కల్తీ పాలు సేవించిన ఘటనలో మరో ప్రాణం బలయ్యింది. ఇప్పటికే ఈ కల్తీ పాల కారణంగా 12 మంది మరణించగా.. తాజాగా మరో చిన్నారి మృత్యువాత పడ్డాడు. కల్తీపాలు తాగిన ఇంకో 11 మంది ఇంకా ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన రాజమండ్రి కల్తీపాల ఘటనలో మృతుల సంఖ్య నానాటికి పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే 12 మంది మరణించగా.. తాజాగా రెండేళ్ల చిన్నారి బలయ్యాడు. గత నెల అనగా ఫిబ్రవరి 19న స్థానిక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స కోసం చేరిన బాలుడు తాజాగా మరణించిగా.. వారి తల్లీదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ఇప్పుడీ ఘటన స్థానికంగా విషాదాన్ని నింపింది.
రాజమండ్రిలో నివాసం ఉంటున్న నాగ వెంకటేష్ అనే వ్యక్తికి ఇద్దరు కవల పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ పిల్లల్లో ఒకడైన కృతిరాజ్కు మహాశివరాత్రి నాడు ఆరోగ్యం బాగోలేదని తండ్రి నాగవెంకటేష్ పాలను పట్టించాడు. ఆ పాలు కల్తీవి అని తెలియక ఆ తండ్రి బాలుడుకు పట్టించగా.. పిల్లాడి ఆరోగ్య పరిస్థితి తీవ్రంగా క్షీణించింది. దీంతో హుటాహుటిన బాలుడ్ని స్థానిక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో తండ్రి చేర్చాడు. అప్పటి నుంచి ఆ బాలుడు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూనే ఉన్నాడు.
అంతలోనే రాజమండ్రిలో కల్తీపాల వ్యవహారం బయటపడింది. పదుల సంఖ్యలో మరణాలు సంభించగా.. 22 మంది దాకా ఆస్పత్రి బాటపట్టారు. అయితే నాగవెంకటేష్ కుమారుడు మహాశివరాత్రి పండగ దగ్గర నుంచి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూనే తాజాగా ప్రాణాలు వదిలేశాడు. ఆక్సిజన్ లెవల్ పడిపోవడం సహా బాలుడికి వెంటిలేటర్పై డయాలసిస్ చేసి బ్రతికించే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. వెంటిలేటర్పైనే ఆ చిన్నారి తుదిశ్వాస విడిచాడు. దీంతో అల్లారు ముద్దుగా పెంచిన కొడుకు తమ కళ్ల ముందే ప్రాణాలు విడువడం వల్ల తల్లీదండ్రులు గుండెలు పగిలేలా రోదించారు. దీన్ని చూసిన స్థానికులు కూడా కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు.
అయితే ఈ ఘటన జరిగిన ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ఆత్యవసర వైద్య శిబిరాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. వైద్యులు, అంబులెన్స్ 24 గంటల పాటు అందుబాటులో ఉండాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. మరోవైపు జిల్లా యంత్రాంగం, వైద్యులు, మైక్రోబయాలజిస్టులు, పీడియాట్రిషన్లు, ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు, మూత్రపిండాల వైద్య నిపుణులు స్థానికంగా ఉంటూ పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు.
