  • Anganwadi: అంగన్వాడీ హెల్పర్లకు భారీగుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పిన ఏపీ సర్కార్‌..! తాజా గైడ్‌లైన్స్‌తో శుభవార్త..!

Guidelines For Anganwadi Helper Promotions: అంగన్వాడీ హెల్పర్లను వర్కర్లుగా పదోన్నతి కల్పించడానికి ప్రభుత్వం కొత్త మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఖాళీగా ఉన్న వరకు పోస్టుల్లో 50 శాతం అర్హులైన హెల్పర్‌లతోనే భర్తీ చేయాలని నిర్ణయించింది. దీనికి టెన్త్ ఉత్తీర్ణత, ఐదేళ్ల సర్వీస్‌, ఫిట్‌నెస్ కూడా తప్పనిసరి అని కొన్ని గైడ్ లైన్స్ కూడా విడుదల చేసింది. ఆ పూర్తి  సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 14, 2026, 09:50 AM IST

Top oil exporters: ఈ 5 దేశాలు చమురు అమ్మకాల్లో టాప్.. వీళ్లకి డబ్బే డబ్బు..!!
6
Top oil exporting countries
Top oil exporters: ఈ 5 దేశాలు చమురు అమ్మకాల్లో టాప్.. వీళ్లకి డబ్బే డబ్బు..!!
Eid Holidays: విద్యార్థులు.. ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. అక్కడ ఈద్‌ సెలవులు 5 రోజులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
6
Eid holidays 2026
Eid Holidays: విద్యార్థులు.. ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. అక్కడ ఈద్‌ సెలవులు 5 రోజులు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..!
Kamakshi Bhaskarla Photos: మనశ్శాంతి కోసం శ్మశానానికి వెళ్లే హీరోయిన్..అక్కడికి వెళ్తే పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుందట!
8
Kamakshi Bhaskarla
Kamakshi Bhaskarla Photos: మనశ్శాంతి కోసం శ్మశానానికి వెళ్లే హీరోయిన్..అక్కడికి వెళ్తే పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుందట!
PM Modi Plants: ఒక్కసారి ఈ మొక్క నాటితే 25ఏళ్ల పాటు డబ్బే డబ్బు.. మోదీ మెచ్చిన ఈ సాగు గురించి తెలుసుకోండి..!!
8
PM Modi Plants Sindoor Tree
PM Modi Plants: ఒక్కసారి ఈ మొక్క నాటితే 25ఏళ్ల పాటు డబ్బే డబ్బు.. మోదీ మెచ్చిన ఈ సాగు గురించి తెలుసుకోండి..!!
Guidelines For Anganwadi Helper Promotions: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 5 వేల మినీ అంగన్వాడీ కేంద్రాలు పూర్తిస్థాయి కేంద్రాలుగా అప్ గ్రేడ్‌ చేయనున్నారు. ఇది అంగన్వాడి ఉద్యోగులకు కూడా భారీ శుభవార్తను తీసుకువచ్చింది. మొత్తంగా అంగన్వాడీ సహాయకుల ప్రమోషన్‌ కూడా జరగనుంది. మినీ కార్యకర్తలకు కూడా టీచర్లుగా ప్రమోషన్లు ఇస్తున్నారు. పూర్తిస్థాయి వేతనాలు చెల్లింపు కూడా జరగనుంది. దీనికి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందిస్తోంది. దాదాపు ఐదు వేల కొత్త నియామకలు కూడా జరగనున్నాయి. అయితే అంగన్వాడీ హెల్పర్లకు కూడా భారీ శుభవార్త చెప్పింది ఏపీ ప్రభుత్వం. వారికి పదోన్నతి కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం కొత్త మార్గదర్శకాలు కూడా విడుదల చేసింది.

దీని ప్రకారం ఖాళీగా ఉన్న వర్కర్ పోస్టుల్లో 50 శాతం అర్హులైన హెల్పర్లతో భర్తీ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ పోస్టులకు అర్హత 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణత అయితే సరిపోతుంది. అంతేకాదు ఐదేళ్ల సర్వీస్ తో పాటు ఫిట్‌నెస్ కూడా తప్పనిసరి కలిగి ఉండాలి. నియామక సంవత్సరం జూలై 1వ తేదీ నాటికి 50 ఏళ్ళు దాటకుండా చూడాలి.  సీనియారిటీ వయస్సు విద్యార్హతలను బట్టి పదోన్నతులు కూడా కల్పిస్తారు. ప్రభుత్వ రిజర్వేషన్లు కూడా దీనికి కచ్చితంగా పాటించాలని నిర్ణయించారు.

ఆ గ్రామానికి చెందినవారే..
దరఖాస్తు చేసుకున్న పోస్టులకు అంగన్వాడీ హెల్పర్లు అదే గ్రామానికి చెందిన వారై ఉండాలి. అదే వార్డు వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. వారి ప్రాంతంలో ఖాళీగా ఉన్న వర్కర్‌ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఒక అంగన్వాడీ పోస్టు కంటే ఎక్కువగా ఉంటే సదరు విలేజ్ లేదా గ్రామానికి చెందిన వారికి సీనియారిటీ ప్రకారంగా నియమిస్తారు.

ఈ నిబంధనలు తప్పనిసరి..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ హెల్పర్లకు కార్యకర్తలుగా ప్రమోషన్ ఇచ్చే ప్రక్రియలో ఈ నిబంధనలు కచ్చితంగా పాటించాలని ఖరారు చేసింది. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఐదువేల మినీ అంగన్వాడీలు మెయిన్ అంగన్వాడీ కేంద్రాలుగా మార్చబోతున్నట్లు ఏపీ మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సంధ్యారాణి ఇటీవల వెల్లడించారు. మన్యం జిల్లాలో 212 మంది అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు టీచర్లుగా కూడా పదోన్నతి కల్పించినున్నట్లు వివరించారు. 

Read more: రాజంపేటలో భర్త పైశాచికం.. కళ్ల ముందే భార్య ఊరేసుకుంటుంటే నవ్వుతూ రికార్డింగ్, విషాదం..!

Read more: అన్నధాత సుఖీభవ.. రైతుల ఖాతాల్లో మార్చి 13న రూ.6000 జమా! స్టేటస్‌ ఇలా చేసుకోండి..

ఈ ఐదు వేల మినీ అంగన్వాడీలో కేవలం అంగన్వాడీ సమన్వయకర్తలు మాత్రమే ఉంటారు. ఆయాలు ఉండరు. గర్భిణీలు, చిన్నారులు, బాలింతలకు పౌష్టిక ఆహారంతోపాటు ఇతర సేవలు వీరు అందించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఈ అంగన్వాడీలను అప్‌గ్రేడ్‌ చేస్తున్నట్లు ఆమె ప్రకటించారు. దీంతో అంగన్వాడీ కార్యకర్త నుంచి టీచర్ హోదాకు వారు మారతారు. దీంతో ఈ అంగన్వాడీల జీతం రూ.7000 నుంచి రూ.11500 వరకు పెరుగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. 

దరఖాస్తుకు కావలసిన పత్రాలు ..
ఈ అంగన్వాడీ దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే విద్యార్హత సర్టిఫికెట్ తో పాటు కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆధారు, నివాస ధ్రువీకరణ పత్రంతో పాటు పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు కూడా అవసరం ఉంటుంది.ఏపీ ప్రభుత్వం అంగన్వాడి సహాయకులకు అందిస్తున్న ఈ బంపర్ శుభవార్తతో ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న వారికి ఇది భారీ ఊరట అందిస్తుంది. సేవలు అందించిన వారికి వృత్తిపరమైన హోదా కూడా కల్పిస్తున్నారు. ప్రతిభావంతులకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. దీనికి తగిన విధంగా గైడ్లైన్స్ కూడా జారీ చేశారు.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Anganwadi Helperanganwadi helper promotion apap anganwadi latest newsanganwadi worker recruitment 2026ap government anganwadi guidelines

