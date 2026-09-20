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10th పాసైన మహిళలకు బంపర్ ఛాన్స్.. 10 వేల జీతంతో APలో 913 పోస్టులు!

Ap Asha Worker Recruitment 2026: పదివేల జీతంతో ఉన్న ఊరిలోనే మంచి జాబ్ ఏదైనా చేయాలనుకునే మహిళలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అద్భుతమైన శుభవార్తను అందించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఖాళీ ఉన్న 913 ఆశా వర్కర్ల పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా అభ్యర్థులు నేరుగా ఆఫ్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవలసి ఉంటుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 20, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:05 PM IST
10th పాసైన మహిళలకు బంపర్ ఛాన్స్.. 10 వేల జీతంతో APలో 913 పోస్టులు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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10th పాసైన మహిళలకు బంపర్ ఛాన్స్.. 10 వేల జీతంతో APలో 913 పోస్టులు!
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