/10th పాసైన మహిళలకు బంపర్ ఛాన్స్.. 10 వేల జీతంతో APలో 913 పోస్టులు!

Ap Asha Worker Recruitment 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మహిళలకు ఒక అద్భుతమైన గుడ్ న్యూస్.. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఖాళీగా ఉన్న ఆశా (ASHA - Accredited Social Health Activist) కార్యకర్తల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా మొత్తం 913 పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించిన దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియ ఇప్పటికే వేగవంతంగా కొనసాగుతూ వస్తోంది. అయితే మీరు కూడా ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్నారా? ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఈ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఎవరు అర్హులు?
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులకు నిర్దిష్ట నిబంధనలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకునే ప్రతి ఒక్కరు కనీసం పదవ తరగతి పాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వీరి వయస్సు తప్పకుండా 25 నుంచి 40 ఏళ్లలోపు ఉండాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా వెల్లడించింది. పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్న సంబంధిత గ్రామం లేదా పట్టణ వార్డుకు చెందిన స్థానిక వివాహిత మహిళకు ప్రాధాన్యత ఉంటుందని నోటిఫికేషన్లో తెలిపింది. స్థానిక పరిస్థితులతో పాటు అక్కడి ప్రజల సమస్యలపై అవగాహన ఉండాలని ఉద్దేశంతో ఈ నిబంధనను విధించినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది..
దరఖాస్తుకు సంబంధించిన వివరాలు..
ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ విధానం కాకుండా ఆఫ్ లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని నోటిఫికేషన్లో ప్రభుత్వం తెలిపింది.. అర్హులైన అభ్యర్థులు తమ పరిధిలోని స్థానిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల తో పాటు పట్టణ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను నేరుగా సందర్శించి దరఖాస్తు ఫామ్లో ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పూర్తిచేసిన దరఖాస్తుతో పాటు పదో తరగతి సర్టిఫికెట్, ఆధార్ కార్డు, ధ్రువీకరణ పత్రాలను జతచేసి సంబంధిత మెడికల్ ఆఫీసర్కు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
జీతం, ఎంపిక వివరాలు..
జిల్లా కలెక్టర్ చైర్పర్సన్ గా వ్యవహరించే డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నియామక ప్రక్రియ పారదర్శకంగా జరుగుతుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఎటువంటి రాత పరీక్షలు లేకుండా కేవలం సర్టిఫికెట్ల పరిశీలనతో పాటు ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగానే తుది ఎంపిక ఉంటుందని తెలిపింది. ఈనెల 30వ తేదీలోపు ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేసి అర్హులకు నియామక పత్రాలు అందజేయబోతున్నట్లు కూడా సమాచారం. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వం ప్రతినెల రూ.10 వేల చొప్పున గౌరవ వేతనాన్ని అందించబోతోంది. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో మాతా శిశు సంరక్షణతో పాటు టీకాల పంపిణీ, వైద్య సేవలను విస్తరణలో ఆశా కార్యకర్తల ప్రక్రియ కీలక. సొంత ఊరిలోనే ఉంటూ ప్రజాసేవ చేయాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్న మహిళలకు. స్వయం ఉపాధి కోరుకునే వారికి ఇది చక్కటి అవకాశం గా భావించవచ్చు. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు గడువు ముగిసేలోగా వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు..
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