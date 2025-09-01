English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Andhra Pradesh Bar Closing Time: ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా నేటి (సెప్టెంబరు 1) నుంచి కొత్త రూల్ అమలు కానుంది. ఇకపై బార్లు అన్నీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి. 2025–2028 సంవత్సరానికి కొత్త బార్ పాలసీ ప్రకారం.. ప్రస్తుత బార్లు మూసివేత టైమ్ కంటే మరో గంట పొడిగించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 1, 2025, 02:53 PM IST

AP Bar Timings: ఏపీలో మందుబాబులకు గుడ్‌న్యూస్..ఇకపై తెల్లార్లు మందుకొట్టొచ్చు?

Andhra Pradesh Bar Closing Time: ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా నేటి (సెప్టెంబరు 1) నుంచి కొత్త రూల్ అమలు కానుంది. ఇకపై బార్లు అన్నీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి. 2025–2028 సంవత్సరానికి కొత్త బార్ పాలసీ ప్రకారం.. ప్రస్తుత బార్లు మూసివేత టైమ్ కంటే మరో గంట పొడిగించింది. రాత్రి 11 గంటల నుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు అది మారుతుందని  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రొహిబిషన్ & ఎక్సైజ్ డైరెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ తెలిపారు. 

నివేదికల ప్రకారం.. తాజా పాలసీ 840 బార్లను కేటాయించింది. సామాజిక సమానత్వం, సాధికారతను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో గీతా కులాలు కోసం అదనంగా 10 శాతం రిజర్వ్ చేశారు. బార్ లైసెన్స్ కు మరిన్ని దరఖాస్తులు వచ్చేలా రిజర్డ్వ్ కేటగిరీ కింద 50 శాతం లైసెన్స్ ఫీజు రాయితీ ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది.

పబ్లిక్ డ్రా ద్వారా పారదర్శక కేటాయింపు
ప్రభుత్వం పారదర్శకతపై ప్రాధాన్యతనిచ్చిన ప్రకారం.. పబ్లిక్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానించిన తర్వాత లాట్ల ద్వారా బార్ లైసెన్స్‌లు పంపిణీ చేస్తారు. మునుపటి అవసరాల మాదిరిగా కాకుండా, దరఖాస్తుదారులు దరఖాస్తు దశలో రెస్టారెంట్‌ను కలిగి ఉండవలసిన అవసరం లేదు. అయితే, విజయవంతమైన దరఖాస్తుదారులు కేటాయింపు జరిగిన 15 రోజుల్లోపు కచ్చితంగా బార్ ను లీజుకు తీసుకోవడమో లేదా నిర్మించడమో చేయాలి.

బార్లు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయవచ్చు
కొత్త ఎక్సైజ్ విధానం పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, పరిసర ప్రాంతాలు, నోటిఫైడ్ టూరిజం కేంద్రాలలో బార్లను ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. మతపరమైన పర్యాటక కేంద్రాలకు మినహాయింపు ఉంటుంది. అదనంగా రాబోయే అవసరాల ఆధారంగా పట్టణ అభివృద్ధి అధికారులు, మెట్రోపాలిటన్ అభివృద్ధి అధికారులు, పారిశ్రామిక కారిడార్లు, హబ్‌లు, ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలాలు (SEZలు)లో బార్ లైసెన్స్‌ల భవిష్యత్తు విస్తరణకు నిబంధనలు సృష్టించారు.

భారతదేశం అంతటా వివిధ నగరాల్లో పబ్ లేదా బార్లు మూసివేత సమయాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఢిల్లీ (రాజధాని ప్రాంతం): మద్యం సేవించే బార్‌లు, రెస్టారెంట్‌లు తెల్లవారుజామున 1 గంట వరకు అనుమతిస్తారు.

ముంబై (మహారాష్ట్ర): సాధారణంగా తెల్లవారుజామున 1:30 గంటలకు మూసివేస్తారు.

చెన్నై (తమిళనాడు): పబ్‌లు అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు మూతపడతాయి.

హైదరాబాద్ (తెలంగాణ): అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు మూసివేస్తారు

కోల్‌కతా (పశ్చిమ బెంగాల్): అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు మూసివేత

చండీగఢ్: వారపు పబ్‌లు తెల్లవారుజామున 1 గంటలకు మూసివేస్తారు. వారాంతాల్లో 2 గంటల వరకు పొడిగించారు.

బెంగళూరు (కర్ణాటక): పబ్బులు వారాంతపు రోజులలో రాత్రి 11:30 గంటలకు మూసివేస్తారు. శుక్ర, శనివారాల్లో తెల్లవారుజామున 1 గంట వరకు తెరచి ఉంటుంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Andhra PradeshAP Bar TimingsAP NewsAndhra Pradesh bar timing midnightSecondary India pub closing times

