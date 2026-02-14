AP Budget 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కూటమి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టబోయే బడ్జెట్లో మహిళలకు అదిరిపోయే శుభవార్తను ప్రకటించేందుకు సిద్ధమైంది. రైతులతో పాటు మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధికి బడ్జెట్లో కూటమి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేయనుంది.
ఏపీ రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ 2026-27 అసెంబ్లీ వేదికగా నేడు ఆవిష్కృతం కానుంది. శనివారం ఉదయం 11 గంటల 15 నిమిషాలకు ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ రాష్ట్ర బడ్జెట్ను శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని గాడిలో పెడుతూనే ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా కూటమి సర్కార్.. ఈ బడ్జెట్ను రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన సూపర్ సిక్స్ హామీలను అమలు చేయడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టిసారించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమయంలో ఆడబిడ్డ నిధి, అన్నదాత సుఖీభవ వంటి పథకాలకు నిధుల కేటాయింపులో ఎలాంటి లోటు లేకుండా బడ్జెట్లో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. రాష్ట్ర ఆదాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తూనే బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి పెద్దపీట వేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
మరోవైపు.. మహిళా సంక్షేమం కోసం బడ్జెట్లో కూటమి ప్రభుత్వం భారీగా కేటాయింపులు చేయనుంది. ముఖ్యంగా 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి మహిళలకు నెలకు రూ.1500 అందించే ‘ఆడబిడ్డ నిధి’ పథకంపై ఈ బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేయొచ్చుననే అంచనాలు బలంగా ఉన్నాయి. ఈ పథకం అమలు కోసం అవసరమైన భారీ నిధులను సర్కార్ సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు దీపం 2.0 పథకం కింద ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ, స్త్రీశక్తి కార్యక్రమాలకు కూడా ప్రత్యేక నిధులు ప్రభుత్వం కేటాయించనుంది.
