  • AP Districtss: కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నా వెనక్కి తగ్గని సీఎం చంద్రబాబు.. కొత్త జిల్లాల ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం

AP Cabinet Approves New Proposals Of Districts Reorganization: ఏపీలో మళ్లీ కొత్త జిల్లాలు రాబోతున్నాయి. కొత్తగా మూడు జిల్లాలతోపాటు కొన్ని జిల్లాల్లో మార్పులు చేర్పులకు మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోదం తెలిపింది. జిల్లాల పునర్విభజనకు ఆమోదం తెలుపుతూ మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది.

Districts Reorganization: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరోసారి జిల్లాలు మారుతున్నాయి. గతంలో ఒకసారి జిల్లాల సంఖ్య పెంచగా.. తాజాగా మార్పులు చేర్పులు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఏపీ మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కొత్తగా మూడు జిల్లాల ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపింది. అయితే ఈ విషయంలో ఓ మంత్రి కన్నీటి పర్యంతమైన కూడా సీఎం చంద్రబాబు వెనక్కి తగ్గలేదు. కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు.. జిల్లాల్లో మార్పులు చేర్పులకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేసింది.

Read Also: Schools Holiday: రేపు సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ? ఎందుకో తెలుసా?

ప్రస్తుతం ఉన్న జిల్లాలను పెంచుతూ.. కొన్ని జిల్లాల్లో మార్పులు చేర్పులు చేస్తూ తీసుకున్న ప్రతిపాదనలకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. సచివాలయంలో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో జిల్లాల పునర్విభజనపై చర్చ జరగ్గా సీఎం చంద్రబాబు ఆమోదం తెలిపారు. ఏపీ కొత్త జిల్లాల ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలుపుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. కొత్తగా మదనపల్లె, మార్కాపురం, రంపచోడవరం జిల్లాల ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గ సమావేశం పచ్చజెండా ఊపింది. అన్నమయ్య జిల్లాలోని రాయచోటిని మదనపల్లె కొత్త జిల్లాకు.. రాజంపేటను కడపకు, రైల్వేకోడూరును తిరుపతికి మార్చే ప్రతిపాదనలకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.  రైల్వే కోడూరును తిరుపతి జిల్లాకు, గూడూరును తిరుపతి జిల్లా నుంచి నెల్లూరులో కలపాలనే ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేసింది. దీంతోపాటు కొత్తగా 5 రెవెన్యూ డివిజన్ల ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మంత్రి సీతక్క భారీ శుభవార్త.. పీఆర్సీ, పెండింగ్ బిల్లులు ఎప్పుడంటే?

మంత్రి కన్నీళ్లు
మంత్రివర్గ సమావేశంలో జిల్లాల పునర్విభజనపై చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో మంత్రి రాంప్రసాద్‌ రెడ్డి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రాన్ని రాయచోటి నుంచి తరలించడానికి అంగీకరించలేదు. అయినా కూడా మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపడంతో మంత్రి కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. తమ ప్రాంతం వెనుకబడినదని.. అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగా రాయచోటి కొనసాగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇదే డిమాండ్‌పై రాయచోటిలో తీవ్రస్థాయిలో నిరసనలు, ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రాంప్రసాద్‌ రెడ్డిని సీఎం చంద్రబాబు ఓదార్చారు. సాంకేతికంగా రాయచోటి మార్పు తప్పనిసరి అని.. అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పారు. రాయచోటి అభివృద్ధికి తాను హామీ అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

