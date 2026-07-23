/ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. 3 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, నేతన్న భరోసా పథకానికి గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌

Nethanna Bharosa Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు భారీ శుభవార్త వినిపించింది. పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాల భర్తీ చేయాలని ఏపీ మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. 3,168 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం పచ్చజెండా ఊపింది. చేనేత కార్మికులకు 'నేతన్న భరోసా' కింద రూ.25 వేలు చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు ఏపీ మంత్రిమండలి ఆమోదం తెలిపింది. వీటితోపాటు గోదావరి పుష్కరాలు, భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభం తదితర అంశాలపై మంత్రిమండలి కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోద ముద్ర వేసింది.
అమరావతిలోని సచివాలయంలో గురువారం జరిగిన మంత్రిమండలి సమావేశం పలు కీలక అంశాలపై చర్చ జరిగింది. కొన్ని గంటలపాటు చర్చించిన మంత్రిమండలి కొన్ని కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోద ముద్ర వేసింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రులకు సీఎం చంద్రబాబు కీలక సూచనలు చేశారు. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ ఏర్పాట్లపై మంత్రివర్గంలో సుదీర్ఘ చర్చ జరిగింది. ప్రధాని మోదీ ఎయిర్పోర్టును ప్రారంభిస్తుండడంతో పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేయాలని మంత్రిమండలి నిర్ణయించింది. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, గోదావరి పుష్కరాలపై ఏపీ మంత్రిమండలి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు
==> 3,168 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి మంత్రిమండలి పచ్చజెండా ఊపింది.
==> చేనేత కార్మికులకు 'నేతన్న భరోసా' కింద రూ.25 వేలు చొప్పున ఆర్థిక సహాయం
==> బాపట్లలో వినికిడి లోపం ఉన్న విద్యార్థులకు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు
==> పుష్కరాలకు భద్రత, బందోబస్తుకు రూ.50 కోట్లు మంజూరు
==> ఏపీ మార్క్ఫెడ్కు సెంట్రల్ బ్యాంక్ నుంచి ఇచ్చే రూ.300 కోట్ల రుణానికి ప్రభుత్వ గ్యారంటీకి మంత్రిమండలి అంగీకారం
పొగాకు రైతుల సమస్యపై చర్చ
పొగాకు రైతులకు మద్దతుగా మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ పోరాటం చేసేందుకు సిద్ధమవగా అప్రమత్తమైన ఏపీ ప్రభుత్వం స్పందించింది. పొగాకు రైతులకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పొగాకు రైతుల సమస్యల అంశంలో 3 ప్రతిపాదనలపై ఏపీ మంత్రివర్గం చర్చించింది. పొగాకు రైతులకు రూ.60 వేలు వడ్డీలేని రుణం ఇవ్వాలని మంత్రివర్గం ప్రతిపాదన చేసింది. పొగాకు బోర్డు నుంచి వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండ్ ఇచ్చేలా రెండో ప్రతిపాదన చేయగా.. గ్రేడ్ల విషయంపైనా ఆలోచించాలని మరో ప్రతిపాదన చేసింది.
మంత్రులకు కీలక ఆదేశాలు
ఎక్కడ ఏ సమస్య తలెత్తినా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు చొరవ తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి సమస్య పరిష్కరించే వరకు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులదే బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర 6 జిల్లాల్లో పింఛన్ల పంపిణీ ఒకరోజు ముందే పూర్తి చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. పింఛన్ల పంపిణీ పూర్తిచేసి ప్రధాని మోదీ భోగాపురం పర్యటన కార్యక్రమంలో నిమగ్నం కావాలని మంత్రులకు సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు.