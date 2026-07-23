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ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. 3 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, నేతన్న భరోసా పథకానికి గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌

AP Cabinet Green Signal To Nethanna Bharosa Scheme: గోదావరి పుష్కరాలు, భోగాపురం విమానాశ్రయంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రిమండలి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అంతేకాకుండా భారీ ఎత్తున ఉద్యోగాల భర్తీకి ఏపీ మంత్రివర్గం పచ్చజెండా ఊపింది. ఏపీ మంత్రివర్గం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇవే.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 23, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:03 PM IST
ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. 3 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, నేతన్న భరోసా పథకానికి గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌
Image Credit: AP Cabinet Meeting Decisions

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. 3 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, నేతన్న భరోసా పథకానికి గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌
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