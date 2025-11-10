English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  ఏపీ
  Ap Govt: ఏపీలో పేదలందరికీ ఇళ్ల కార్యక్రమంపై ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌.. ఏడాదిలోగా లబ్ధి చేకూరేలా చర్యలు..!

Ap Govt: ఏపీలో పేదలందరికీ ఇళ్ల కార్యక్రమంపై ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌.. ఏడాదిలోగా లబ్ధి చేకూరేలా చర్యలు..!

Chandrababu Naidu: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన అమరావతిలో మంత్రి వర్గ సమావేశం జరిగింది. సుమారు మూడున్నర గంటల పాటు సాగిన ఈ మీటింగ్‌లో దాదాపు 70 అజెండా అంశాలపై కూలంకషంగా చర్చించారు. పలు కీలక నిర్ణయాలకు మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేసింది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 10, 2025, 05:16 PM IST

Ap Govt: ఏపీలో పేదలందరికీ ఇళ్ల కార్యక్రమంపై ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌.. ఏడాదిలోగా లబ్ధి చేకూరేలా చర్యలు..!

Ap Cabinet Meeting: అమరావతిలోని సచివాలయంలో ఇవాళ ఏపీ కేబినేట్ మీటింగ్ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రులకు సీఎం చంద్రబాబు పలు అంశాలపై సూచనలు చేశారు. పేదలందరికీ ఇళ్లు కల్పించే విషయంలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు బాధ్యత తీసుకోవాలని.. నివాస స్థలంలేని వారందరి అర్హుల జాబితా రూపొందించి అందరికీ హౌస్ సైట్స్ దక్కేలా చూడాలన్నారు చంద్రబాబు.

ఏడాదిలోగా నివాస స్థలంలేని వారికి లబ్ధి చేకూరేలా ప్రభుత్వ చర్యలు ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రభుత్వం చేసే మంచిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే విషయంలో మంత్రులతో పాటు ఎమ్మెల్యేలు కూడా బాధ్యత తీసుకునేలా ఇన్‌చార్జ్ మంత్రులు చొరవ చూపాలన్నారు. రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారం విషయంలో జాప్యం ఉండకూడదని.. త్వరితగతిన సమస్యల పరిష్కారానికి సరైన విధానం రూపొందించాలన్నారు.

ఈ సమావేశంలో డిప్యూటీ సీఎం, అటవీశాఖ మంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు, సహచర మంత్రులు ప్రశంసలు కురిపించారు. పవన్ పనితీరు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉందని అభినందించారు. ఇటీవల మామండూరు అటవీ ప్రాంతంతో పాటు మంగళంలోని ఎర్రచందనం డిపోను సందర్శించిన వివరాలను పవన్ కల్యాణ్ మంత్రివర్గ సమావేశంలో పంచుకున్నారు. వైసీపీ నేత పెద్దిరెడ్డి ఆక్రమణలపై ఆధారాలతో సహా వీడియోలు తీయించానని తెలిపారు. సందర్భంగా పవన్ చొరవను, క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్న తీరును చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. పట్టుబడిన ఎర్రచందనం దుంగలతో ఏవైనా పరికరాలు చేద్దామని చంద్రబాబు ప్రతిపాదించారు.

అనేక వివాదాలకు సంబంధించి రెండు పార్టీలు రాజీ పడినప్పటికీ కొంతమంది ప్రజాప్రతినిధులు ఒప్పుకోవడం లేదని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. ఈ విషయంపై ఎమ్మెల్యేలు అందరికి గట్టిగా చెప్పాలని చంద్రబాబును పవన్ కోరారు. జనసేనకు పార్టీ కార్యాలయాల నిర్మాణానికి స్థలాల కేటాయింపు అంశాన్ని కందుల దుర్గేశ్ ప్రస్థావించగా.. అది పాలసీ మేటర్ అని నాదెండ్ల మనోహర్ చెప్పారు. నిబంధనల ప్రకారం పార్టీ కార్యాలయాల నిర్మాణం చేపట్టుకోవాలని సీఎం సూచించారు. మరోవైపు 48 మంది ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై మరోసారి క్యాబినెట్ లో చర్చ జరిగింది. ఆ 48 మంది పనితీరు మార్చుకోవాలన్నారు చంద్రబాబు. ఈ విషయంలో ఇన్‌చార్జి మంత్రులు బాధ్యతలు తీసుకోవాలన్నారు.

