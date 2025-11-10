Ap Cabinet Meeting: అమరావతిలోని సచివాలయంలో ఇవాళ ఏపీ కేబినేట్ మీటింగ్ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రులకు సీఎం చంద్రబాబు పలు అంశాలపై సూచనలు చేశారు. పేదలందరికీ ఇళ్లు కల్పించే విషయంలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు బాధ్యత తీసుకోవాలని.. నివాస స్థలంలేని వారందరి అర్హుల జాబితా రూపొందించి అందరికీ హౌస్ సైట్స్ దక్కేలా చూడాలన్నారు చంద్రబాబు.
ఏడాదిలోగా నివాస స్థలంలేని వారికి లబ్ధి చేకూరేలా ప్రభుత్వ చర్యలు ఉండాలని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ప్రభుత్వం చేసే మంచిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే విషయంలో మంత్రులతో పాటు ఎమ్మెల్యేలు కూడా బాధ్యత తీసుకునేలా ఇన్చార్జ్ మంత్రులు చొరవ చూపాలన్నారు. రెవెన్యూ సమస్యల పరిష్కారం విషయంలో జాప్యం ఉండకూడదని.. త్వరితగతిన సమస్యల పరిష్కారానికి సరైన విధానం రూపొందించాలన్నారు.
ఈ సమావేశంలో డిప్యూటీ సీఎం, అటవీశాఖ మంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పనితీరుపై సీఎం చంద్రబాబు, సహచర మంత్రులు ప్రశంసలు కురిపించారు. పవన్ పనితీరు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉందని అభినందించారు. ఇటీవల మామండూరు అటవీ ప్రాంతంతో పాటు మంగళంలోని ఎర్రచందనం డిపోను సందర్శించిన వివరాలను పవన్ కల్యాణ్ మంత్రివర్గ సమావేశంలో పంచుకున్నారు. వైసీపీ నేత పెద్దిరెడ్డి ఆక్రమణలపై ఆధారాలతో సహా వీడియోలు తీయించానని తెలిపారు. సందర్భంగా పవన్ చొరవను, క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్న తీరును చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. పట్టుబడిన ఎర్రచందనం దుంగలతో ఏవైనా పరికరాలు చేద్దామని చంద్రబాబు ప్రతిపాదించారు.
అనేక వివాదాలకు సంబంధించి రెండు పార్టీలు రాజీ పడినప్పటికీ కొంతమంది ప్రజాప్రతినిధులు ఒప్పుకోవడం లేదని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. ఈ విషయంపై ఎమ్మెల్యేలు అందరికి గట్టిగా చెప్పాలని చంద్రబాబును పవన్ కోరారు. జనసేనకు పార్టీ కార్యాలయాల నిర్మాణానికి స్థలాల కేటాయింపు అంశాన్ని కందుల దుర్గేశ్ ప్రస్థావించగా.. అది పాలసీ మేటర్ అని నాదెండ్ల మనోహర్ చెప్పారు. నిబంధనల ప్రకారం పార్టీ కార్యాలయాల నిర్మాణం చేపట్టుకోవాలని సీఎం సూచించారు. మరోవైపు 48 మంది ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై మరోసారి క్యాబినెట్ లో చర్చ జరిగింది. ఆ 48 మంది పనితీరు మార్చుకోవాలన్నారు చంద్రబాబు. ఈ విషయంలో ఇన్చార్జి మంత్రులు బాధ్యతలు తీసుకోవాలన్నారు.
Also Read: IPL 2026: ఐపీఎల్లో పెను సంచలనం.. సన్ రైజర్స్లోకి రోహిత్ శర్మ..?
Also Read: Sunita Ahuja News: స్టార్ హీరోపై భార్య సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఇంకో జన్మంటూ ఉంటే అతను మాత్రం నా భర్తగా వద్దు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook