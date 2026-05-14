AP Cabinet Meeting News: అమరావతిలో నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాబినెట్ మీటింగ్ జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో మంత్రివర్గం దాదాపుగా 40కి పైగా అంశాలపై చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అందులో ప్రధానంగా పరిపాలనా సంస్కరణలు, పొదుపు చర్యలు, పారిశ్రామికాభివృద్ధిపై దృష్టి సారించినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రాష్ట్ర భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకొని అటు పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు ఇటు ప్రభుత్వ ఖర్చుల పొదుపు కోసం మంత్రివర్గం వినూత్నమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పిలుపు మేరకు 'పొదుపు'ను ఒక విధానాన్ని అమలు చేయడానికి కేబినెట్ నిర్ణయించింది. వారానికి ఒకరోజు ప్రభుత్వ వాహనాలను వాడకూడదని (నో వెహికల్ డే) మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. మంత్రులు తమ రవాణా కోసం పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EV) లేదా సైకిళ్లను వాడాలని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు. అలాగే మంత్రుల జిల్లాల పర్యటనల్లో అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలని (కాస్ట్ కటింగ్) సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పాలకులతో పాటు పౌరుల్లో బాధ్యతను పెంచేలా ఈ ప్రత్యేక ప్రచారాన్ని మరింతగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఐటీ, ఇతర రంగాల తరహాలో ప్రభుత్వ శాఖల్లో కూడా విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు ప్రణాళికలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. నేరుగా ఆఫీసుకు రావాల్సిన అవసరం లేని ఉద్యోగులకు 'వర్క్ ఫ్రమ్ ప్రభుత్వ హోమ్' కల్పించే ప్రతిపాదనపై మంత్రివర్గంలో కీలక చర్చ జరిగింది. త్వరలోనే మార్గదర్శకాలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
అలాగే భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వం కొత్తగా కొనుగోలు చేసే వాహనాలన్నీ EV (ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు) అయి ఉండాలని నిర్ణయించారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నారు.
ఇదే సమావేశంలో రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థితిగతులను మెరుగుపరిచేలా పలు పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. టెక్నాలజీ రంగంలో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపింది. ఆటోమొబైల్, సిమెంట్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాల్లో భారీ పెట్టుబడులు, ప్రాజెక్టులకు కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. అలాగే ఈ సమావేశంలో క్లీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టుల విస్తరణకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది.
