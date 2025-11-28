English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Cabinet Decisions: కీలక నిర్ణయాలకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం.. ఏమేమి తీసుకున్నారంటే..?

Cabinet Decisions: కీలక నిర్ణయాలకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం.. ఏమేమి తీసుకున్నారంటే..?

AP Cabinet Approved Major Decisions Know The Full List: కీలక సమయంలో సమావేశమైన ఏపీ మంత్రివర్గం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. కొన్ని గంటలపాటు చర్చించిన మంత్రివర్గం కీలక అంశాలకు ఆమోదం తెలుపుతూ నిర్ణయాలు వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 28, 2025, 07:44 PM IST

Trending Photos

Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ నీతి సూత్రాలు పాటిస్తే.. బిచ్చగాడు కూడా కోటీశ్వరుడు కావడం పక్కా..
7
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ నీతి సూత్రాలు పాటిస్తే.. బిచ్చగాడు కూడా కోటీశ్వరుడు కావడం పక్కా..
Mini Projector Discount Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 1,529కే పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్!
6
Mini Projector
Mini Projector Discount Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 1,529కే పోర్టబుల్ ప్రొజెక్టర్‌.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్‌ అదుర్స్!
Shukra Gocharam: శుక్ర గోచారంతో ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో డబ్బుల వర్షం.. సొంతింటి కల సాకారం..
5
Shukra Sancharam
Shukra Gocharam: శుక్ర గోచారంతో ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో డబ్బుల వర్షం.. సొంతింటి కల సాకారం..
Chaturgrahi Yoga Effect: చతుర్గ్రహి యోగం పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి కనక వర్షమే!
7
horoscope
Chaturgrahi Yoga Effect: చతుర్గ్రహి యోగం పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి కనక వర్షమే!
Cabinet Decisions: కీలక నిర్ణయాలకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం.. ఏమేమి తీసుకున్నారంటే..?

AP Cabinet Decisions: రాజధాని అమరావతిపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అమరావతి పరిధిలో భూ సమీకరణ రెండో దశకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. రాజధాని పరిధిలోని 7 గ్రామాల పరిధిలో 16,666 ఎకరాల భూమిని సీఆర్‌డీఏ సమీకరించేందుకు అనుమతించే ప్రతిపాదనకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలుపుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. వీటితో ఆర్థిక, పరిపాలనా పరమైన కొన్ని కీలక నిర్ణయాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేసింది. మొత్తం 26 అజెండా అంశాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.

రాజధానికి మహర్దశ
అమరాతిని రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్న ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ క్రమంలోనే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాజధాని కోసం మరికొంత భూసమీకరణ చేయనుంది. రాజధాని పరిధిలోని 7 గ్రామాలు (వైకుంఠపురం, పెద్దమద్దూరు, ఎండ్రాయి, కర్లపూడి, వడ్లమాను, హరిశ్చంద్రపురం, పెదపరిమి) పరిధిలో భూ సమీకరణ చేసేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.

- ఖరీఫ్ అవసరాల రుణాల ప్రతిపాదనకు ఆమోదం
- మార్క్‌ఫెడ్ ద్వారా రూ.5 వేల కోట్ల రుణం ప్రతిపాదనకు ఆమోదం
- రుణాలకు ప్రభుత్వం గ్యారంటీ కల్పించే ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం
- ఎస్వీ వర్సిటీలో లైవ్‌స్టాక్ రీసెర్చ్ కేంద్రం ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం. నూర్‌బాషా, దూదేకుల సహకార ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్‌కు ఆమోదం
- పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఏపీ రెగ్యులేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డిస్‌ప్లే డివైజర్స్ ప్రతిపాదనలు
- పట్టణాభివృద్ధి శాఖలో చట్టసవరణలకు ఆమోదం
- నాబార్డ్ నుంచి ఇంధనశాఖ రుణం పొందే ప్రతిపాదనకు నిర్ణయం
- పవర్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటు అనుమతులకు ఆమోదం
- ఎమెండెడ్ భారత్ నెట్ ప్రోగ్రామ్ అమలుకు ఎస్‌పీవీ ఏర్పాటు
- ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీలో ఒప్పంద పద్ధతిలో 16 పోస్టులకు ఆమోదం 
- పంచాయతీరాజ్ చట్టంలో పలు సవరణలకు ఆమోదం
- పోలవరం పరిధిలో రూ.542.85 కోట్ల పనులకు ఆమోదం తెలుపుతూ నిర్ణయం
- వివిధ సంస్థలకు భూకేటాయింపులకు ఆమోదం

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Cabinet DecisionsChandrababu Naidupawan kalyanAmaravatiAP Cabinet

Trending News