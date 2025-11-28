Cabinet Decisions: కీలక నిర్ణయాలకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం.. ఏమేమి తీసుకున్నారంటే..?

AP Cabinet Decisions: రాజధాని అమరావతిపై ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అమరావతి పరిధిలో భూ సమీకరణ రెండో దశకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. రాజధాని పరిధిలోని 7 గ్రామాల పరిధిలో 16,666 ఎకరాల భూమిని సీఆర్డీఏ సమీకరించేందుకు అనుమతించే ప్రతిపాదనకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలుపుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. వీటితో ఆర్థిక, పరిపాలనా పరమైన కొన్ని కీలక నిర్ణయాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదముద్ర వేసింది. మొత్తం 26 అజెండా అంశాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
రాజధానికి మహర్దశ
అమరాతిని రాజధానిగా అభివృద్ధి చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్న ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ క్రమంలోనే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాజధాని కోసం మరికొంత భూసమీకరణ చేయనుంది. రాజధాని పరిధిలోని 7 గ్రామాలు (వైకుంఠపురం, పెద్దమద్దూరు, ఎండ్రాయి, కర్లపూడి, వడ్లమాను, హరిశ్చంద్రపురం, పెదపరిమి) పరిధిలో భూ సమీకరణ చేసేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
- ఖరీఫ్ అవసరాల రుణాల ప్రతిపాదనకు ఆమోదం
- మార్క్ఫెడ్ ద్వారా రూ.5 వేల కోట్ల రుణం ప్రతిపాదనకు ఆమోదం
- రుణాలకు ప్రభుత్వం గ్యారంటీ కల్పించే ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం
- ఎస్వీ వర్సిటీలో లైవ్స్టాక్ రీసెర్చ్ కేంద్రం ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం. నూర్బాషా, దూదేకుల సహకార ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్కు ఆమోదం
- పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఏపీ రెగ్యులేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ డిస్ప్లే డివైజర్స్ ప్రతిపాదనలు
- పట్టణాభివృద్ధి శాఖలో చట్టసవరణలకు ఆమోదం
- నాబార్డ్ నుంచి ఇంధనశాఖ రుణం పొందే ప్రతిపాదనకు నిర్ణయం
- పవర్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటు అనుమతులకు ఆమోదం
- ఎమెండెడ్ భారత్ నెట్ ప్రోగ్రామ్ అమలుకు ఎస్పీవీ ఏర్పాటు
- ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీలో ఒప్పంద పద్ధతిలో 16 పోస్టులకు ఆమోదం
- పంచాయతీరాజ్ చట్టంలో పలు సవరణలకు ఆమోదం
- పోలవరం పరిధిలో రూ.542.85 కోట్ల పనులకు ఆమోదం తెలుపుతూ నిర్ణయం
- వివిధ సంస్థలకు భూకేటాయింపులకు ఆమోదం