/Chandrababu Convoy: ప్రధాని మోదీ పొదుపు మంత్రం.. ఆయన మార్గంలోనే చంద్రబాబు కాన్వాయ్‌ తగ్గింపు

Fuel Conservation Drive: భారతదేశమంతటా పొదుపు మంత్రం మోగుతోంది. ఎవరు చెప్పారో.. దాని వలన ఏం ఉపయోగమో తెలియదు కానీ అకస్మాత్తుగా తక్కువ వాహనాలు వినియోగించాలని ప్రచారం ప్రారంభించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హైదరాబాద్ బహిరంగ సభలో చెప్పినట్టుగానే ఆయన కూడా పొదుపు మంత్రం పాటించారు. ఆయన బాటలోనే టీడీపీ అధినేత, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు వెళ్తున్నారు. చంద్రబాబు కూడా తన కాన్వాయ్లోని వాహనాలను తగ్గించారు. కాన్వాయ్లో తక్కువ వాహనాలు ఉంచాలని చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశించారు. కాన్వాయ్లో వాహనాలు కుదించలని అధికారులకు చంద్రబాబు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా డీజీపీ, ఇంటలిజెన్స్ చీఫ్లతో కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. తన కాన్వాయ్లో వాహనాలు 50 శాతం తగ్గించాలని ఆదేశించారు. జిల్లా పర్యటనలో కూడా తగ్గించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మంత్రులు కూడా తమ వాహనాలు తగ్గించుకోవాలని సూచించారు.
ప్రధాని కాన్వాయ్ తగ్గింపు
ప్రధాని తన కాన్వాయ్లోని వాహనాలను భారీగా తగ్గించారు. మెర్సిడెస్ అల్ట్రా లగ్జరీ కార్లు, రేంజ్ రోవర్లు, టయోటా ఫార్చ్యూనర్లు, ఎస్కార్ట్ వాహనాలు, జామర్ యూనిట్ల సహా మొత్తం 12 నుంచి 15 కార్లు ఉండేవి. తాజాగా వాటి సంఖ్యను మొత్తం తగ్గించారు. ప్రధాని మోదీ ఆదేశాల మేరకు అధికారులు కాన్వాయ్లోని అన్ని వాహనాలను తొలగించి రెండింటినే ఉంచారు.
ఈ పొదుపు మంత్రంపై రేపు మంత్రివర్గ సమావేశంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. ఉదయం 10.30 గంటలకు సచివాలయంలో జరగనున్న సమావేశంలో ప్రధాని పొదుపు పిలుపు చర్యలపై ప్రత్యేకంగా మంత్రివర్గం చర్చించనుంది. రాష్ట్రంలో సీఎం, ఇతర మంత్రులు, అధికారులు పొదుపు చర్యలపై సూచనలు చేసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోంపై చర్చించే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
మంత్రివర్గంలో చర్చించే అంశాలు
మంత్రివర్గ సమావేశంలో 17వ ఎస్ఐపీబీ ఆమోదించిన పలు అంశాలపై చర్చ, ఆమోదం తెలపనున్నారు. మొత్తం 25 ప్రాజెక్టులకు చెందిన రూ.2,01,023 కోట్ల పెట్టుబడులకు మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోదం తెలపనుంది. విశాఖలో రూ.లక్ష కోట్లతో రిలయన్స్ డేటా సెంటర్కు పచ్చజెండా ఊపనుంది. సత్యసాయి జిల్లాలో రూ.51 వేల కోట్లతో సోలార్ పవర్ ప్లాంట్కు ఆమోదం తెలపనుంది. పలు కీలక సంస్థలకు భూ కేటాయింపులకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది.
==> కడపలో రూ.12 వేల కోట్లతో అదానీ హైడ్రో ఎనర్జీ పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్టు
==> తిరుపతిలో రూ.2,500 కోట్లతో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటర్ సైకిల్ తయారీ పరిశ్రమకు గ్రీన్ సిగ్నల్