Capital Amaravati Celebrations: 'పార్లమెంటులో బిల్లు ఆమోదం పొందటం ప్రజాస్వామ్య గొప్పదనం, ప్రజా సంకల్పాన్ని చాటి చెప్పిన రోజు ఇది. దేశ చరిత్రలోనే సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించ దగిన రోజుగా ఇది నిలిచిపోతుంది. అమరావతి చరిత్ర శాశ్వతం.. అందులో రైతులు చేసిన త్యాగం శాశ్వతం' అని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. అనేక కుట్రలను ఎదుర్కొని రాజధానిని దక్కించుకున్నట్లు చెప్పారు. ఇక అమరావతి అన్స్టాపబుల్ అని తెలిపారు. 'ప్రజా రాజధానిని సాధించుకున్నాం.. ఇది ప్రజా విజయం. ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టిన ప్రధానికి సీఎం చంద్రబాబు ధన్యవాదాలు చెప్పారు.
పార్లమెంటులో అమరావతి చట్టబద్దత బిల్లు ఆమోదం తర్వాత రాజధాని ప్రాంతం ఉద్దండరాయుని పాలెం వద్ద అమరావతి రైతులు, మహిళలు నిర్వహించిన సభలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కీలక ప్రసంగం చేశారు. అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పిస్తూ తీసుకువచ్చిన బిల్లుకు హోం మంత్రి అమిత్ షా సహా కేంద్రం, దేశవ్యాప్తంగా అన్ని పార్టీలు ఈ బిల్లుకు సహకరించాయని వెల్లడించారు. 'పవిత్రమైన మట్టి- నీటిని రాజధాని శంకుస్థాపన చేసిన రోజున ప్రధాని తెచ్చారు. పార్లమెంట్ వద్ద ఉన్న పవిత్ర మట్టిని, పవిత్ర యమునా నది జలాలతో పునీతమైన పుణ్యభూమి ఇది. ఒక్క వైఎస్సార్సీపీ మినహా దేశంలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అమరావతికి ఇవాళ అండగా నిలబడ్డాయి' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
'అమరావతిని శ్మశానం అన్నారు.. కానీ ఇవాళ పార్లమెంటులో అమరావతికి తిరుగులేని శాసనం చేసుకున్నాం. రాజధానితో మూడు ముక్కలాట ఆడారు అడ్రస్ లేకుండా పోయారు' అని మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ను ఉద్దేశించి సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. 'ఓ నమ్మకంతో 29 వేల మంది రైతులు 33 వేల ఎకరాలు రాజధానికి భూములిచ్చారు. అమరావతి రాజధాని ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవానికి చిహ్నం. అమరావతికి అపజయం లేదు. రాష్ట్రానికి నడిబొడ్డున రాజధాని ఉంటే అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది' అని పేర్కొన్నారు. 'రైతులు, రైతు కూలీలు, ప్రజల ఐకమత్యం వల్లే ఈ విజయం సాధించుకున్నాం' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
'2019లో మనల్ని ఏమార్చారు. ఐదేళ్ల పాటు చీకటి రోజులుగా రాష్ట్రానికి దాపురించాయి. ప్రజా వేదికతో విధ్వంసాన్ని ప్రారంభించి అమరావతిని ధ్వంసం చేశారు. దానిని అడ్డుకుంటూ రాజధాని రైతులు, మహిళలు వీరత్వం, ప్రతాపం చూపారు' అని రాజధాని రైతులపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసలు కురిపించారు. 'అమరావతి రైతులు, మహిళల ఉద్యమ శిబిరాలకు నాడు సతీ సమేతంగా వచ్చా. రైతుల ఉద్యమం చూసి భువనేశ్వరి చలించిపోయారు.. ఉద్యమానికి సంఘీభావం తెలిపి చేతికున్న రెండు బంగారు గాజులు ఇచ్చారు. భువనేశ్వరి ఒక్కరే కాదు రాష్ట్ర ప్రజలు, రాష్ట్రేతరులు చాలా మంది ఉద్యమానికి అండగా నిలిచారు. అమరావతి ఉద్యమం కోసం నేను స్వయంగా జోలె పట్టా' అని చంద్రబాబు గుర్తు చేసుకున్నారు.
'1631 రోజులు ఉద్యమం ఓ చరిత్ర... వీరోచితంగా పోరాడి రాజధానిని సాధించుకున్న అమరావతి సొంతం. న్యాయస్థానం టు దేవస్థానం కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకున్నారు. 2024లో కూటమి పార్టీకి అద్భుత విజయం అందించారు. ఇప్పుడు రాజధానికి చట్టబద్దత కలిగింది. ఆదర్శ రాజధాని తెలుగు జాతి గుండె, జాతి గౌరవం అమరావతే' అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. 'అమరావతి విషయంలో ఇంత జరిగినా వైసీపీకి మాత్రం బుద్ది రాలేదు. వారి పిచ్చి ఇంకా ముదిరింది. అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పించే అంశంపై తీర్మానం పెడితే ఆ పార్టీ అసెంబ్లీకి కూడా హాజరు కాలేదు. వైసీపీని అంతా మరిచిపోవాలి, రాష్ట్రానికి ఆ పార్టీ పీడ విరగడవ్వాలి' అని సీఎం చంద్రబాబు మండిపడ్డారు.
'మావిగన్ అంటూ ఓ కొత్త ప్రతిపాదన చేశారు. డిక్షనరిలో చూశాను నాకు అర్థం కాలేదు. వైఎస్సార్సీపీవి అన్నీ బుద్ది లేని వ్యాఖ్యలు.. దుర్మార్గపు ఆలోచనలే. అమరావతికి చట్టబద్దత కల్పిస్తుంటే చట్టసభ నుంచి ఆ పార్టీ ఎంపీలు వాకౌట్ చేశారు. ప్రజలు ఆ పార్టీ బ్లాక్ అవుట్ చేయాలి. అమరావతిని చంపాలనుకున్న వైసీపీ బాగుపడదు. ఇంతటి నీతిమాలిన రాజకీయం నా చరిత్రలో చూడలేదు' అని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. 'రాష్ట్రంలో ప్రతీ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని అమరావతి సాక్షిగా ప్రజలకు హామీ ఇస్తున్నా. అమరావతి అన్ స్టాపబుల్.. అద్వితీయం, అజేయం, అజరామరం' అని ప్రకటించారు. 'ప్రజలు సహకరిస్తే ప్రపంచంలోని ప్రతీ అభివృద్ధి మోడల్ ను అమరావతికి తెస్తా. అమరావతికి శాశ్వతత్వం తెచ్చినందుకు ఇవాళ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. పార్లమెంటులో చేసిన చట్టాన్ని ఎవరూ మార్చలేరు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రానికి అడ్రస్ లేదు. ఇప్పుడు మనకు ఓ అడ్రస్ వచ్చింది' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
