Ap Students: ఫారెన్‌లో చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థులకు సీఎం చంద్రబాబు బంపర్ ఆఫర్.. ఏంటంటే..!

Ap Govt: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చంద్రబాబు సర్కార్ విద్యార్థులకు శుభవార్త చెప్పింది. విదేశాల్లో చదువుకోవాలనే కోరిక ఉండి.. ఆర్థికస్థోమత లేక చదువును ఆపేసే విద్యార్థులకు కూటమి ప్రభుత్వం అండగా నిలిచేందుకు నిర్ణయించింది. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 6, 2025, 10:07 PM IST

Good News For Ap Students: చంద్రబాబు సర్కార్ విద్యార్థులకు శుభవార్త చెప్పింది. విదేశాల్లో చదువుకోవాలనే ఆశ ఉండి.. ఆర్థికస్థోమత లేక చదువును ఆపేసే విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం అండగా నిలిచేందుకు నిర్ణయించింది. సంక్షేమ శాఖలపై సచివాలయంలో నిర్వహించిన సమీక్షలో.. సీఎం చంద్రబాబు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.  

సూపర్ సిక్స్ సహా బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ మైనార్టీ సంక్షేమానికి అందుతున్న పథకాలపై.. మంత్రులతో చంద్రబాబు చర్చించారు. వెనుకబడిన వర్గాల సాధికారిత లక్ష్యంగా.. ఆయా శాఖల మంత్రులు, అధికారులు పని చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. ముఖ్యంగా.. విదేశాల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలని భావిస్తున్న వారికి ఆర్థిక సాయం అందించాలన్నారు.

విదేశాల్లో గ్రాడ్యుయేషన్ చదవాలనుకునే ప్రతీ విద్యార్థికి పావలా వడ్డీకే బ్యాంకు రుణాలు ఇవ్వాలని సీఎం నిర్ణయించారు. దీనికై విద్యార్థుల కోసం సరికొత్త పథకాన్ని రూపొందించాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. రాష్ట్రం నుంచి విదేశాల్లో చదువుకునే స్టూడెంట్స్‌కు ఎలాంటి లిమిట్స్ లేకుండా.. ఎంత మంది విద్యార్థులకైనా చదువుకునే అవకాశం కల్పించాలని సీఎం సూచించారు.

దేశంలో ఐఐటీ, ఐఐఎం నీట్ వంటి ఉన్నత విద్య చదవాలనుకునే వారికి కూడా ఈ పథకం వర్తింపజేయాలన్నారు. 4 శాతం వడ్డీకే బ్యాంకు రుణాలు ఇవ్వడంతో పాటు.. దానికి ప్రభుత్వం గ్యారంటీ కూడా ఇస్తుందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. 14 ఏళ్లలో రుణాలను చెల్లించుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తామని సీఎం తెలిపారు. 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Good News For Ap StudentsAP studentsAP govtAp Cm Chandrabau NaiduCm Chandrabau Naidu

