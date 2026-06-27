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'మన రాజధాని అమరావతి అని కాలర్ ఎగరేసి చెప్పేలా అభివృద్ది చేస్తా': సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu: అమరావతిని అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేస్తామని.. మన రాజధాని అంటూ గర్వంగా చెప్పుకునేలా చేస్తానని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. హరిత నగరంగా.. నివాస యోగ్య ప్రాంతంగా అమరావతిని నిర్మిస్తామని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 27, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:23 PM IST
'మన రాజధాని అమరావతి అని కాలర్ ఎగరేసి చెప్పేలా అభివృద్ది చేస్తా': సీఎం చంద్రబాబు
Image Credit: Chandrababu At Giddalur MeetingSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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