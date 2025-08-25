Chandrababu Dream: కరువు నేల రాయలసీమ జలాలతో కళకళలాడాలి: సీఎం చంద్రబాబు

Rayalaseema Irrigation Projects: తాను పుట్టిన గడ్డ.. తన సొంత ప్రాంతం రాయలసీమపై సీఎం చంద్రబాబు చిరకాల వాంఛ తీర్చుకోవాలని భావిస్తున్నారు. రాయలసీమ ప్రాంతంలో నీటి వనరులన్నీ జలకళతో కళకళలాడాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో ఎగువ నుంచి వస్తున్న ప్రవాహాలను సద్వినియోగం చేసుకుని రాయలసీమకు తరలించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
అమరావతిలోని సచివాలయంలో సోమవారం సీఎం చంద్రబాబు జల వనరుల శాఖపై సమీక్ష నిర్వహించారు. కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో ఎగువ నుంచి వస్తున్న ప్రవాహాలను సద్వినియోగం చేసుకునేలా కార్యాచరణ ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎగువ నుంచి కొనసాగుతున్న ప్రవాహాలతో ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తిగా నింపాలని చెప్పారు. రాష్ట్రంలోని చెరువులన్నీ నిండేందుకు తగిన ప్రణాళికలు చేయాలన్నారు.
ప్రత్యేకంగా రాయలసీమలోని చెరువుల్ని తక్షణం నింపేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశించారు. సముద్రంలోకి వృథాగా పోతున్న నీటిని కాలువల ద్వారా మళ్లించి చెరువుల్లోకి పంపాలని సూచించారు. అడ్డంకులు తొలగించి నీరిస్తేనే ప్రజలకు, రైతులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని గుర్తుచేశారు. కుప్పం వరకూ నీళ్లు తీసుకెళ్లినట్టే.. మిగతా ప్రాంతాలకూ నీరు వెళ్లేలా చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పారు. సముద్రంలోకి వృధాగా ప్రవాహాలు వెళ్తుంటే బాధ కలుగుతోందని పేర్కొన్నారు. వరద నీటిని సద్వినియోగం చేసుకుంటేనే రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం కలుగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
రాయలసీమలోని చెరువులు నింపేందుకు ఎంత నీరు అవసరం, ఎక్కడెక్కడ అడ్డంకులు ఉన్నాయనే అంశాలను గుర్తించి వాటిని సరిచేయాలని సాగునీటి అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. తెలుగు గంగ, కుందూ నదుల విస్తరణ జరగాలని.. హంద్రీనీవా, సోమశిల, కండలేరు రిజర్వాయర్లను త్వరగా నింపాలని సూచించారు. నిప్పుల వాగు, కుందూ, సోమశిల, కండలేరు, చిత్రావతి తదితర ప్రాజెక్టులపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
పోలవరం, ఉత్తరాంధ్రపై..
పోలవరం ప్రాజెక్టుపై కూడా సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఎడమకాలువ పనులు నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టులను ప్రాధాన్య క్రమంలో పూర్తి చేయాలని, వంశధార- నాగావళి, చంపావతి నదులను అనుసంధానించేందుకు ఏం పనులు చేపట్టాలన్న అంశంపై అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
