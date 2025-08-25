English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Chandrababu Dream: కరువు నేల రాయలసీమ జలాలతో కళకళలాడాలి: సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu Dream For Rayalaseema Irrigation Projects Know What: తన సొంత ప్రాంతం రాయలసీమపై సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చిరకాల వాంఛ నెరవేరాలని కోరుకున్నారు. రాయలసీమలో నీటి వనరులన్నీ జలకళ సంతరించుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 25, 2025, 10:27 PM IST

Chandrababu Dream: కరువు నేల రాయలసీమ జలాలతో కళకళలాడాలి: సీఎం చంద్రబాబు

Rayalaseema Irrigation Projects: తాను పుట్టిన గడ్డ.. తన సొంత ప్రాంతం రాయలసీమపై సీఎం చంద్రబాబు చిరకాల వాంఛ తీర్చుకోవాలని భావిస్తున్నారు. రాయలసీమ ప్రాంతంలో నీటి వనరులన్నీ జలకళతో కళకళలాడాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో ఎగువ నుంచి వస్తున్న ప్రవాహాలను సద్వినియోగం చేసుకుని రాయలసీమకు తరలించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

Also Read: RTC Free Bus: ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సుపై చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన.. ఈసారి ఏం చెప్పారంటే?

అమరావతిలోని సచివాలయంలో సోమవారం సీఎం చంద్రబాబు జల వనరుల శాఖపై సమీక్ష నిర్వహించారు. కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో ఎగువ నుంచి వస్తున్న ప్రవాహాలను సద్వినియోగం చేసుకునేలా కార్యాచరణ ఉండాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎగువ నుంచి కొనసాగుతున్న ప్రవాహాలతో ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తిగా నింపాలని చెప్పారు. రాష్ట్రంలోని చెరువులన్నీ నిండేందుకు తగిన ప్రణాళికలు చేయాలన్నారు. 

Also Read: AP Rains: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు భారీ వర్ష హెచ్చరిక.. మూడు రోజులు ఎక్కడెక్కడ అంటే?

ప్రత్యేకంగా రాయలసీమలోని చెరువుల్ని తక్షణం నింపేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు ఆదేశించారు. సముద్రంలోకి వృథాగా పోతున్న నీటిని కాలువల ద్వారా మళ్లించి చెరువుల్లోకి పంపాలని సూచించారు. అడ్డంకులు తొలగించి నీరిస్తేనే ప్రజలకు, రైతులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని గుర్తుచేశారు. కుప్పం వరకూ నీళ్లు తీసుకెళ్లినట్టే.. మిగతా ప్రాంతాలకూ నీరు వెళ్లేలా చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పారు. సముద్రంలోకి వృధాగా ప్రవాహాలు  వెళ్తుంటే బాధ కలుగుతోందని పేర్కొన్నారు. వరద నీటిని సద్వినియోగం చేసుకుంటేనే రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం కలుగుతుందని స్పష్టం చేశారు.

Also Read: Metro Charges Hike: మెట్రో ప్రయాణికులకు భారీ షాక్‌.. మెట్రో ఛార్జీలు పెంపు

రాయలసీమలోని చెరువులు నింపేందుకు ఎంత నీరు అవసరం, ఎక్కడెక్కడ అడ్డంకులు ఉన్నాయనే అంశాలను గుర్తించి వాటిని సరిచేయాలని సాగునీటి అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. తెలుగు గంగ, కుందూ నదుల విస్తరణ జరగాలని.. హంద్రీనీవా, సోమశిల, కండలేరు రిజర్వాయర్లను త్వరగా నింపాలని సూచించారు. నిప్పుల వాగు, కుందూ, సోమశిల, కండలేరు, చిత్రావతి తదితర ప్రాజెక్టులపై సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

పోలవరం, ఉత్తరాంధ్రపై..
పోలవరం ప్రాజెక్టుపై కూడా సీఎం చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఎడమకాలువ పనులు నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టులను ప్రాధాన్య క్రమంలో పూర్తి చేయాలని, వంశధార- నాగావళి, చంపావతి నదులను అనుసంధానించేందుకు ఏం పనులు చేపట్టాలన్న అంశంపై అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Chandrababu NaiduWater ProjectsHeavy RainsAP Irrigation ProjectsAmaravati

