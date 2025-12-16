Nara Brahmani: చంద్రబాబు చెప్పిన ఆ పనిచేయను.!. కుండ బద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పిన నారా బ్రాహ్మణి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Nara bramhani interesting comments on politics: ఏపీ లో ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం తమదైన శైలీలో మెరుగైన పాలన అందిస్తుంది. ప్రజలకు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చుకుంటూ కూటమి ముందుకు వెళ్తుంది. మరోవైపు ఏపీలో ఇటీవల మంత్రి నారాలోకేష్ సైతం రాజకీయాల్లో తనదైన మార్క్ చూపిస్తున్నారు. గతంలో ఆయనను ట్రోల్స్ చేసిన వారికి కూడా తన పనితనంతో వారికి చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. అదే విధంగా నారా లోకేష్ సతీమణికి ఇటీవల ప్రముఖ వ్యాపార మ్యాగజైన్ 'బిజినెస్ టుడే' ఏటా ప్రకటించే 'మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఉమెన్ ఇన్ బిజినెస్' పురస్కారంను గెల్చుకున్నారు.
బిజినెస్ రంగంలో తనదైన నాయకత్వ పటిమ, సంస్థల్లో డెవలప్ మెంట్ నేపథ్యంలో ఈ అవార్డును ప్రకటించారు. హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ సంస్థ డెవలప్ మెంట్, బ్రాండ్ విలువను పెంచడం, రైతులతో అనుసంధానం కావడం వంటి అంశాల్లో బ్రాహ్మణి తనదైన మార్క్ చూపించారు. అయితే.. నారా బ్రాహ్మణి ఇటీవల ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొని చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
బిజినెస్ టుడే సంస్థ ఇటీవల ముంబైలో నిర్వహించిన 'మోస్ట్ పవర్ఫుల్ విమెన్ (MPW) 2025' కార్యక్రమంలో నారా బ్రాహ్మణి పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నారా బ్రాహ్మణి కి రాజకీయాల్లో వస్తారా..?.. సీ ఎం చంద్రబాబు ఆహ్వానిస్తే మీ రెస్పాన్స్ మీ ఏంటని నిర్వాహకులు ప్రశ్నించారు.
దీనిపై ఏమాత్రం కూడా ఆలోచించకుండా రాజకీయాలు అంటే తనకు అంతగా ఆసక్తిలేదని అన్నారు. అంతేకాకుండా హెరిటెజ్ రంగంలో లక్షల మంది మహిళా రైతులు, కోట్ల మంది వినియోగదారులపై ప్రభావం చూపగలిగే అవకాశం ఉందన్నారు. దీన్ని వదులుకొనని తెలిపారు. తనకు ఆరోగ్యం, పోషణ రంగాలపై ఎంతో ఆసక్తి ఉందన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నారా బ్రాహ్మణి వ్యాఖ్యలతో రాజకీయాల్లో ఎంట్రీ అంటూ వస్తున్న పుకార్లపై చెక్ పడినట్లైంది.
