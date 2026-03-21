CM Chandrababu: తిరుమలకు సీఎం చంద్రబాబు భారీ విరాళం.. మనవడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎంత ఇచ్చారో తెలుసా? ఇప్పటికి 21 సార్లు..!

AP CM Chandrababu Donation To Tirumala On Devansh Birthday: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దర్శనం చేసుకున్నారు. ఈ రోజు లోకేష్ బ్రాహ్మణి దంపతుల కుమారుడు, చంద్రబాబు నాయుడు మనవడు దేవాన్ష్ పుట్టిన రోజు. ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సమేతంగా శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు రూ.44 లక్షల విరాళాన్ని మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్న ప్రసాద కేంద్రానికి అందజేశారు. అంటే ఒక్కరోజు అన్నప్రసాదానికి ఖర్చు అయ్యే విరాళాన్ని అందించారు. ఇప్పటి వరకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మొత్తంగా 21 సార్లు ఎస్వీ ట్రస్టుకు విరాళం అందజేశారు.
అన్నదాన వితరణ..
అయితే ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్న సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మహా ద్వార ప్రవేశ అవకాశం ఉన్నా, సామాన్య భక్తుల్లా శ్రీవారి దర్శనానికి కుటుంబ సమేతంగా వెళ్లారు. శ్రీవారి దర్శనానికి వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ నుంచే ఆయన దర్శించుకున్నారు. మనవడు దేవాన్ష్ జన్మదిన సందర్భంగా ఆయన సతీమణి భువనేశ్వరి, మంత్రి లోకేష్, నారా బ్రాహ్మణి కూడా శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నదాన కాంప్లెక్స్ లో అన్నదాన వితరణ కూడా స్వయంగా చేశారు.
నేడు ఇంటిగ్రేటెడ్ ల్యాబొరేటరీ ప్రారంభం..
రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం సీఎం చంద్రబాబు తిరుపతికి చేరుకున్నారు. ఆయన నిన్ని తిరుమల చేరుకోగా అక్కడే బస చేశారు. ఇక ఈరోజే ఇంటిగ్రేటెడ్ కంట్రోల్ కేంద్రాన్ని కూడా సందర్శించనున్నారు. అనంతరం స్టేట్ ఫుడ్ లాబరేటరీ FSSAI సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసిన ఆహార పదార్థాల విశ్లేషణ ల్యాబొరేటరీని కూడా ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించనున్నారు.
ఇక మనవడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం.. అనంతరం వేద ఆశీర్వాచణాల మధ్య తీర్థప్రసాదాలు కూడా స్వీకరించారు. ఇక తిరుమలకు వచ్చిన సీఎంను గాయత్రీ నిలయంలో టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, అదనపు ఈఓ సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి పుష్పగుచ్చం అందజేసి స్వాగతం పలికారు.
భక్తులతో మాట్లాడిన చంద్రబాబు..
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అనంతరం భక్తులతో మాట్లాడారు. కాన్వాయ్ దిగి కొద్దిసేపు కాలినడకన ఆయన తిరుగుతూ భక్తుల నుంచి అభిప్రాయాలు కూడా స్వీకరించారు. లడ్డూ ప్రసాదం నాణ్యత ఎలా ఉందని అడిగారు. అయితే లడ్డు ప్రసాదం నాణ్యత బాగుందని.. దర్శనం వేగంగా అయ్యేలా చూడాలని సీఎం ను కోరారు భక్తులు. ఇక ఏ టెక్నాలజీ తో శ్రీవారి దర్శనం మరింత త్వరగా అయ్యేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.
