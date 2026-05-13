/Chandrababu naidu: వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేది రియాలిటీ.. ప్రధాని మోదీ ప్రకటన వేళ చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు..

Ap CM Chandrababu naidu key comments on pm modi Recent work from home concept: గత కొన్ని రోజులుగా దేశంలో ఎల్పీజీ, పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో పెట్రోల్ , డీజిల్ ధరల రెట్లు పెరగవచ్చని వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. కేంద్రం ఒకవైపు సరిపడ నిల్వలు ఉన్నాయని చెప్పిన కూడా దీనిపై రకారకాల ప్రణాళికలు ఇటీవల తెరమీదకు వస్తుండటంతో జనాలు పూర్తిగా ప్యానిక్ అవుతున్నారు. ఇటీవల ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలు కొన్ని పొదుపు సూత్రాలు పాటించాలన్నారు. ఏడాది పాటు బంగారం కొనడానికి దూరంగా ఉండాలన్నారు. విదేశాలకు వెళ్లడం మానుకొవాలన్నారు. అంతే కాకుండా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఆన్ లైన్ మీటింగ్ ను, క్లాసుల్ని నిర్వహించుకునేలా ప్లాన్ లు చేసుకొవాలన్నారు. పెట్రోల్, డీజిల్, వంట నూనెల వాడకం తగ్గించాలన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో కిమ్స్, వైద్య విశ్వవిద్యాలయం నిర్మాణంకు భూమి పూజ చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో ప్రసగించారు. రాయల సీమను రతనాల సీమగా మారుస్తామన్నారు. ఏరోస్పెస్ గా అనంతపురం మారబోతుందన్నారు. తిరుపతిలో ఏరో స్పేస్ సిటీ, కర్నూల్ లో డ్రోస్ సిటీ ఏర్పాటు కాబోతుందన్నారు. అంతే కాకుండా .. ప్రతి పొలంలో , ఇంటిపైన సొలార్ రూఫ్ టాప్ లాంటిది విద్యుత్ కేంద్రాలు తీసుకొస్తామన్నారు. భవిష్యత్తులో వర్క్ ఫ్రమ్ వస్తుందన్నారు.
"వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్" అనేది ఇక ఫ్యూచర్ కాదు.. అది ఇప్పుడు రియాలిటీఅని స్పష్టం చేశారు. ఇంట్లో కూర్చొని ప్రపంచం మొత్తం కోసం పని చేసే రోజులు ఇంకా పెరుగుతాయన్నారు. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానం ద్వారా యువతకు డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు మరింత మెరుగవుతాయన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వంలో కూడా ఖర్చులు తగ్గించే దిశగా కీలక మార్పులు తీసుకొస్తామన్నారు. ఐటీ, డిజిటల్ విప్లవంలో సరికొత్త మార్పులు రాబోతున్నాయని సీఎం చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ , డిజిటల్ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చే వైపు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రధాని సూచించిన 8 పొదుపు సూత్రాలను అందరు పాటించాలన్నారు. కాన్వాయ్ లలో వాహనాల సంఖ్యలను తగ్గించుకొవాలన్నారు. పెట్రొల్ , డీజిల్ వాడకం తగ్గించి, బంగారం కొనుగోలును కూడా వాయిదా వేసుకొవాలన్నారు. నా దేశం, నా బాధ్యత అన్నట్లు ప్రజలంతా ఒకే తాటిపైకి రావాలని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
