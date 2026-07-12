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Pawan Kalyan: సర్జరీ తర్వాత కుడిచేతికి కట్లతో పవన్ కళ్యాణ్.!. పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు.. లేటెస్ట్ ఫోటో.!

Pawan kalyan Health update: పవన్ కళ్యాణ్ భుజంకు సర్జరీ తర్వాత ఆయన కోలుకుంటున్నారు. ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రికి వెళ్లి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పరామర్శించారు. ఈ క్రమంలో జనసేన అభిమానులు ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 12, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:54 PM IST
Pawan Kalyan: సర్జరీ తర్వాత కుడిచేతికి కట్లతో పవన్ కళ్యాణ్.!. పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు.. లేటెస్ట్ ఫోటో.!
Image Credit: pawankalyaninmumbaifirstpic(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan Kalyan: సర్జరీ తర్వాత కుడిచేతికి కట్లతో పవన్ కళ్యాణ్.!. పరామర్శించిన చంద్రబాబు.. లేటెస్ట్ ఫోటో.!
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