/Pawan Kalyan: సర్జరీ తర్వాత కుడిచేతికి కట్లతో పవన్ కళ్యాణ్.!. పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు.. లేటెస్ట్ ఫోటో.!

Pawan kalyan first pic after shoulder surgery: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కు ఇటీవల ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రిలో భుజానికి సంబంధించిన సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఆయన వైద్యుల అబ్జర్వేషన్ లో ఉన్నారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కాసేపటి క్రితం ముంబైకు వెళ్లారు.
నేరుగా కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రికి వెళ్లి పవన్ కళ్యాణ్ ను పరామర్శించారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. దాదాపు అరగంట పాటు పవన్ తో.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. ఆ దేవుడి దయతో తొందరగా కోలుకొవాలని చెప్పారు. పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వీలైనంత విశ్రాంతి తీసుకొవాలని చెప్పారు.
చేతికి కట్లతో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్..
సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ ను పరామర్శించిన లేటెస్ట్ పిక్ ఒకటి బైటకు వచ్చింది. దీనిలో పవన్ కళ్యాణ్ భుజానికి కట్లు కట్టి ఉన్నాయి. దీనిలో పవన్ చాలా నీరసంగా కన్పిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ కు ఆర్థో పెడిక్ సర్జన్, స్పోర్ట్స్ మెడిసిన్ నిపుణులు డాక్టర్ దిన్షా పార్థీవాలా వైద్యులు కుడి భుజంకు సర్జరీ చేశారు. రొటెటర్ కఫ్ గాయంతో భుజంకు అవల్షన్ ఫ్రాక్చర్ అయిన విషయం తెలిసిందే. మరికొన్ని రోజుల్లో పవన్ కు ఎడమ భుజంకు శస్త్ర చికిత్స చేయనున్నారు.
ఏప్రిల్ లో పవన్ ముక్కుకు శస్త్ర చికత్స చేయించుకున్న విషయం తెలిసిందే. అది కాస్త వైరల్ గా మారడంతో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు భావొద్వేగంకు గురౌతున్నారు. మా దేవుడు.. ప్రియతమ నాయకుడు.. తొందరగా కొలుకొవాలని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు.
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