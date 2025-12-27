English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • NTR Raju: NTR వీరాభిమానిపై కృతజ్ఞత చాటుకున్న సీఎం చంద్రబాబు.. ఎన్టీఆర్ రాజు చిత్రపటానికి నివాళులు..

Chandrababu Naidu Tributes to NTR Raju:  విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నటరత్న అన్న ఎన్టీఆర్ కు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో మంది అభిమానులు అనేకంటే భక్తులున్నారు. ఈయన వీరాభిమానుల్లో ఎన్టీఆర్ రాజు ఒకరు. రామచంద్ర రాజు అనే వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ అభిమాని కావడంతో ఆయన పేరు కాస్త ఎన్టీఆర్ రాజుగా మారిపోయింది. ఈ నెల 18న కన్నుమూసిన ఈయనకు సీఎం చంద్రబాబు నివాళులు అర్పించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 27, 2025, 10:15 PM IST

తిరుపతి వాసి  స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి వీరాభిమాని, తిరుమల తిరుపది దేవస్థానం మాజీ బోర్డ్ సభ్యుడుగా పనిచేసిన  ఎన్టీఆర్ రాజు ఇటీవలె కాలం చేశారు. వారి మరణానికి నాడు సంతాపం తెలిపిన ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబునాయుడు తాజాగా తిరుపతిలోని ఎన్టీఆర్ రాజు గారి నివాసానికి విచ్చేసి ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలతో నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం ఆయన కుమారుడు రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ మీడియా కోఆర్డినేటర్ శ్రీధర్ వర్మ గారిని, వారి కుటుంబ సభ్యులను వారితో కాస్త సమయం గడిపి వారి కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ వీరాభిమాని అయిన ఎన్టీఆర్ రాజుగారు వంటి వ్యక్తిని కోల్పోవడం పార్టీకి ఆయన ఎన్టీఆర్ అభిమాన లోకానికి తీరని లోటు అన్నారు. ఆయన మరణం  నారా, నందమూరి కుటుంబాలకు తీరని లోటన్నారు. 

ఎన్టీఆర్ రాజుగారు మా కుటుంబ సభ్యుడు వంటి వారు, అటువంటి వ్యక్తి ఇకలేరు అనేది మాకు ఎంతో బాధని కలిగించిందని నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్య ప్రసాద్, ఎమ్మెల్యే అమర్నాథ్ రెడ్డి, పులివర్తి నాని, సునీల్, శాప్ చైర్మన్ రవి నాయుడు, తాతాయిగుంట గ్రామ చైర్మన్ మహేష్ యాదవ్, మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ ఆర్ సి మణి కృష్ణ, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, తెలుగుదేశ పార్టీ నాయకులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు. 

 ఎన్టీఆర్ రాజు మరణం వారి కుటుంబానికి కాదు, తెలుగుదేశం పార్టీకి కూడా తీరని లోటుగా వారంతా తెలిపారు. అటువంటి వ్యక్తిని నష్టపోవడం వారికి ఎంతో బాధనిచ్చిందని తెలిపారు.మరోవైపు ఎన్టీఆర్ రాజు అంతిమ యాత్రలో ఎన్టీఆర్ తనయులు పాల్గొని ఆయన పాడె మోసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. 

