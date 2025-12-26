English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Chandrababu naidu: 2038 నాటికి మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్.. తిరుపతిలో సీఎం చంద్రబాబు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Ap cm chandrababu naidu speech in vigyan sammelan in tirupati: 2038 నాటికి భారత్ మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారుతుందని, 2047 నాటికి ప్రపంచ శక్తిగా ఎదుగురుతుందని సీఎం చంద్రబాబు ఆసక్తిర వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా ప్రధాని మోదీ పాలనపై ప్రశంసలు కురిపించారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 26, 2025, 01:02 PM IST
  • తిరుపతి సభలో సీఎం చంద్రబాబు..
  • 2047 నాటికి ప్రపంచ శక్తిగా మారుతుందని వ్యాఖ్యలు..

Ap cm Chandrababu naidu speech in vigyan sammelan in tirupati: తిరుపతిలోని జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయంలో భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనం (బీవీఎస్) కార్యక్రమ జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంకుముఖ్య అతిథిగా  ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్,  కేంద్ర మంత్రి జితేంద్రసింగ్ లు హజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడారు. మన పూర్వీకులు అందించిన శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని నేటి ఆధునిక అవసరాలకు తగినట్లుగా మలుచుకొవాలన్నారు.  అంతేకాకుండా.. ప్రధాని మోదీ పాలనపై ప్రశంసలు కురిపించారు. 1991 ఆర్థిక సంస్కరణల తర్వాత దేశంలో కీలక మార్పులు వచ్చాయన్నారు. అంతేకాకుండా.. 2038 నాటికి మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా , 2047 నాటికి ప్రపంచ శక్తిగా ఎదుగుతుందన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

తిరుపతిలో స్పేస్ సిటీ, కర్నూల్ లో డ్రోన్ సిటీ, అనంతపురంలో ఏరో స్పెస్ సిటీ, విశాఖలో మెడ్ టెక్ పార్క్ తీసుకుని వస్తున్నామన్నారు. ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల్లో భారతీయులు ఎక్కువగ వేతనాలు పొందుతున్నారని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. అయితే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు  సభలో మాట్లాడుతూ.. మనతర్వాతి తరాలకు..    స్పైడర్ మ్యాన్, బ్యాట్ మ్యాన్ వంటివి కాకుండా... మన పురాణాల గురించి పిల్లలకు చెప్పాలన్నారు.

అదే విధంగా..    హలీవుడ్ సూపర్ హీరోల కంటే మన పురాణ పురుషులు గొప్ప వారని, సూపర్ మ్యాన్ కంటే మన హనుమంతుడు బలవంతుడని చెప్పాలన్నారు.  బ్యాట్ మ్యాన్, ఐరన్ మ్యాన్ కంటే మన అర్జునుడు గొప్ప యోధుడని,     మన కృష్ణుని మహిమలు, శివుడి మహత్యం గురించి యువతకు బోధించాలని చంద్రబాబు శ్రోతలను కోరారు.     రాముడిని మించిన పురుషోత్తముడు ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ లేరని... రామరాజ్యం గురించి వివరించాలన్నారు.    అవతార్ సినిమాకంటే మన భారత, రామాయణాలు గొప్పవని పిల్లలకు చెప్పాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉందని  ఏపీ చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు.    బకాసురుడు, కంసుల లాంటి రాక్షసుల గురించి కూడా చెప్పాలన్నారు.

  ఎవరు మంచి వాళ్లో... ఎవరు చెడ్డవాళ్లో చెప్పగలిగితే మంచికి, చెడుకి వ్యత్యాసాలు పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా తెలుస్తాయన్నారు.
   ప్రజలు పురాణాల గురించి మరిచిపోయే సమయంలో ఎన్టీఆర్ ఎన్నో పురాణ గాధలతో కూడిన సినిమాలు చేశారని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు.     విలువలను చెబుతూ సినిమాల ద్వారా చైతన్యం తెచ్చిన మహా నాయకుడు ఎన్టీఆర్ అన్నారు. 

Read more: Ambati Rambabu: భీమవరం డీఎస్పీ బదిలీ రచ్చ.. పవన్ కళ్యాణ్‌పై అంబటి రాంబాబు సంచలన ట్వీట్..

  రాజకీయాల్లోనూ అదే స్థాయిలో విలువలు పాటించిన గొప్ప నాయకుడు ఎన్టీఆర్ అని,     దేశాభివృద్ధికి వాజ్ పేయి పునాదులు వేశారు... ఇప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారనిఎన్డీయేపాలనపై ప్రశంసలు కురిపించారు. యువత    వినూత్న ఆలోచనలు చేయాలని అందుకు తగ్గట్టుగా కొత్త ఆవిష్కరణలు చేపట్టాలన్నారు.    భారత దేశం భవిష్యత్తులో సూపర్ పవర్ గా మారబోతోందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబునాయుడు జోస్యంచెప్పారు.

 

