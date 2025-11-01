English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Chandrababu Car: 393 అంబాసిడర్ కారుతో అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నఏపీ సీఎం చంద్రబాబు..

Chandrababu Car: 393 అంబాసిడర్ కారుతో అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నఏపీ సీఎం చంద్రబాబు..

Chandrababu Car: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ చంద్రబాబు నాయుడు తాను మూడు దశాబ్దాల క్రితం ఉపయోగించిన అంబాసిడర్ కారును పరిశీలించి, ఆ కారుతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 1, 2025, 11:26 AM IST

Trending Photos

Guru Mahardasha 2026: త్వరలో అత్యంత అరుదైన గురు మహర్ధశ.. కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశుల ఇవే..
7
Guru Gochar Phalalu 2026
Guru Mahardasha 2026: త్వరలో అత్యంత అరుదైన గురు మహర్ధశ.. కొత్త యేడాదిలో జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశుల ఇవే..
Prabhas: ప్రభాస్ కనీసం నన్ను గుర్తు కూడా పట్టలేదు.. పదిసార్లు సారీ చెప్పాడు.. ఫౌజీ గురించి రాహుల్ రవీంద్రన్..
5
Prabhas Fauji
Prabhas: ప్రభాస్ కనీసం నన్ను గుర్తు కూడా పట్టలేదు.. పదిసార్లు సారీ చెప్పాడు.. ఫౌజీ గురించి రాహుల్ రవీంద్రన్..
Vijay-Rashmika:ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత తొలిసారి ఒకే స్టేజిపై రష్మిక, విజయ్.. ఇప్పటికైనా చెప్తారా..? లేదా..?
5
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda
Vijay-Rashmika:ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత తొలిసారి ఒకే స్టేజిపై రష్మిక, విజయ్.. ఇప్పటికైనా చెప్తారా..? లేదా..?
8th Pay Commission Updates: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాలు ఎలా పెంచుతారు..? ఈ ఐదు విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి..!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission Updates: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాలు ఎలా పెంచుతారు..? ఈ ఐదు విషయాలు తప్పక తెలుసుకోండి..!
Chandrababu Car: 393 అంబాసిడర్ కారుతో అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నఏపీ సీఎం చంద్రబాబు..

Chandrababu Car:ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తాను తొలిసారి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి  393 నెంబరు ఉన్న అంబాసిడర్ కారునే వాడుతున్నాడు.  ఈ నెంబర్  అంబాసిడర్ కారు చంద్రబాబు నాయుడు సొంత వాహనం. ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా 393 నెంబర్ ఉన్న అంబాసిడర్ కాన్వాయిలో ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా పర్యటించేవారు. 393 అంబాసిడర్ అంటేనే సీబీఎన్ బ్రాండ్ కార్ అనేలా ఈ కారు గుర్తింపు పొందింది. ప్రస్తుతం నాలుగోసారి సీఎంగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు.. భధ్రతా పరంగా ఆధునిక వాహనాలు వినియోగిస్తున్నా..తన సొంత కారు అయిన నాటి అంబాసిడర్ ను మాత్రం అపురూపంగానే చూసుకుంటున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పటి వరకు హైదరాబాదులో ఉన్న ఈ కారును అమరావతిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఉంచనున్నారు. పార్టీ కార్యాలయానికి వచ్చి..తిరిగి వెళ్తున్న సమయంలో ఆనాడు తాను వాడిన అంబాసిడర్ కారును చంద్రబాబు పరిశీలించి..ఆ కారులో తన ప్రయాణ స్మృతులను గుర్తు చేసుకున్నారు.

మరోవైపు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పలు శుభకార్యాలకు హాజరయ్యారు. కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడులో చుక్కపల్లి మోహన్‌రావు కుమారుడి వివాహ కార్యక్రమానికి హాజరై నూతన వధూవరులు సాయిసూర్య, అమర చరితలను ఆశీర్వదించారు. అనంతరం బీజేపీ నేత పాతూరి నాగభూషణం కుమారుడి ప్రీ వెడ్డింగ్ కార్యక్రమానికి హాజరై కాబోయే దంపతులు సాయికృష్ణ, విరజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపి ఆశీర్వదించారు. అటు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ఎన్టీఆర్‌ భరసా పెన్షన్లను పంపిణీ చేయనున్నారు సీఎం చంద్రబాబు. లబ్దిదారుల ఇంటికెళ్లి అందించనున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన దృష్ట్యా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Chandrababu CarChandrababu Car 393Chandrababu Naiduchandrababu Naidu Personal Carchandrababu Naidu Ambassador car

Trending News