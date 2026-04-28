English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • ఏపీ
  • Chandrababu naidu: ఏపీ ప్రభుత్వం మరో సంచలనం.. పెట్రోల్ బంక్ వద్ద ఇక నుంచి స్లాట్ బుకింగ్, టొకెన్ సిస్టమ్.!.

Chandrababu naidu: ఏపీ ప్రభుత్వం మరో సంచలనం.. పెట్రోల్ బంక్ వద్ద ఇక నుంచి స్లాట్ బుకింగ్, టొకెన్ సిస్టమ్.!.

Ap cm Chandrababu naidu review on fuel shortage: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యంగా పెట్రోల్ కంపెనీలు, అధికారులతో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో పెట్రోల్ బంక్ నిర్వాహకులకు కీలక ఆదేశాలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 28, 2026, 12:08 PM IST
  • ఏపీలో పెట్రోల్ కొరతపై రంగంలోకి చంద్రబాబు..
  • బంక్ ల వద్ద టొకెన్, స్లాట్ సిస్టమ్ లను అందుబాటులోకి తెవాలని ఆదేశాలు..

Trending Photos

Bank Holidays This Week: ఈ వారం ఏప్రిల్ 27 నుండి మే 3 బ్యాంక్ వరస సెలవులు..బ్యాంక్ పనులు లేట్ చేస్తే సమస్యలు!
7
bank holidays April May 2026
Bank Holidays This Week: ఈ వారం ఏప్రిల్ 27 నుండి మే 3 బ్యాంక్ వరస సెలవులు..బ్యాంక్ పనులు లేట్ చేస్తే సమస్యలు!
Jio Plan: జియో యూత్ ప్లాన్ వచ్చేసింది..రూ.459లో బంపర్ ఆఫర్..డేటా, కాల్స్, గేమింగ్ అన్నీ ఫ్రీ!
5
Jio Rs 459 plan
Jio Plan: జియో యూత్ ప్లాన్ వచ్చేసింది..రూ.459లో బంపర్ ఆఫర్..డేటా, కాల్స్, గేమింగ్ అన్నీ ఫ్రీ!
Star Actress: ప్రెగ్నెంట్ కావడానికి పెళ్లే అవసరంలేదు.. బాంబు పేల్చిన టాలీవుడ్ నటి.!..
6
Actress Nithya Menen
Star Actress: ప్రెగ్నెంట్ కావడానికి పెళ్లే అవసరంలేదు.. బాంబు పేల్చిన టాలీవుడ్ నటి.!..
Bank Holidays: మేలో భారీ సెలవులు.. మొత్తం 11 రోజులు బ్యాంకులకు బ్రేక్!
5
May 2026 bank holidays
Bank Holidays: మేలో భారీ సెలవులు.. మొత్తం 11 రోజులు బ్యాంకులకు బ్రేక్!
Chandrababu naidu: ఏపీ ప్రభుత్వం మరో సంచలనం.. పెట్రోల్ బంక్ వద్ద ఇక నుంచి స్లాట్ బుకింగ్, టొకెన్ సిస్టమ్.!.

Ap cm Chandrababu naidu reviews in fuel shortage: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్ కొరతతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా పెట్రోల్ కొరతతో బంక్ ల వద్ద కిలో మీటర్లకొద్ది జనాలు వెచి ఉంటున్నారు. అనేక బంక్ ల వద్ద నో స్టాక్ బోర్డులు కన్పిస్తున్నాయి. కొన్ని పెట్రోల్ బంక్ లు  వద్ద డీజిల్, పెట్రోల్ కోసం యుద్దాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెట్రోల్ కొరత వేళ ఏపీ చంద్రబాబు నాయుడు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే పలుమార్లు అధికారులు, పెట్రోల్ బంక్ నిర్వాహకులతో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు టెలికాన్ఫరెన్స్ ను నిర్వహించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ముఖ్యంగా పెట్రోల్ వద్ద రద్దీని తగ్గించేలా.. స్లాట్ ల విధానం, టోకెన్లు విధానంను అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. దీంతో రోడ్డంతా బ్లాక్ అయి రద్దీ ఏర్పాడటం ఉండదన్నారు. బంక్ ల బైట కిలోమీటర్లు పొడవునా క్యూ లైన్ లు ఉండకూడదని ఏపీ సీఎం అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

మరోవైపు అధికారులు పలు ప్రాంతాలకు 1402 లోడ్లను వివిధ ప్రాంతాలకు డిస్పాచ్ చేయడానికి పక్కా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు వెల్లడించారు. నిన్న అర్ధరాత్రి నుంచి నేటి ఉదయం 6 గంటల వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2173 లీటర్ల పెట్రోల్, 2846 లీటర్ల డీజిల్ అమ్మకాలు జరిగాయని అధికారులు తెలిపారు.

Read more: Mumbai water melon: పుచ్చకాయ తింటే చచ్చిపోతారా..?.. ముంబై కుటుంబం మృతిపై వైద్యులు బైటపెట్టిన సంచలన విషయాలు.. 

 నిన్నటితో పోలిస్తే పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడిందని అధికారులు సమాధాన మిచ్చారు. ఇవాళ ఉదయం 6 గంటల నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొన్ని బంకుల్లో మాత్రమే కొరత ఉందని, మిగత అన్ని బంక్ ల వద్ద సిట్యువేషన్ నార్మల్ గా ఉందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు వెల్లడించారు. మొత్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ల కొరతతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఒకవైపు ఎండలు, మరోవైపు పెట్రోల్ కొరతతో బైటకు వెళ్లలేక జనాలు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

petrol shortageAP CM chandrababu naiduAP govtAndhra PradeshPetrol And Diesel Shortage

Trending News