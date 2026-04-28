Chandrababu naidu: ఏపీ ప్రభుత్వం మరో సంచలనం.. పెట్రోల్ బంక్ వద్ద ఇక నుంచి స్లాట్ బుకింగ్, టొకెన్ సిస్టమ్.!.

Ap cm Chandrababu naidu reviews in fuel shortage: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెట్రోల్ కొరతతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా పెట్రోల్ కొరతతో బంక్ ల వద్ద కిలో మీటర్లకొద్ది జనాలు వెచి ఉంటున్నారు. అనేక బంక్ ల వద్ద నో స్టాక్ బోర్డులు కన్పిస్తున్నాయి. కొన్ని పెట్రోల్ బంక్ లు వద్ద డీజిల్, పెట్రోల్ కోసం యుద్దాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెట్రోల్ కొరత వేళ ఏపీ చంద్రబాబు నాయుడు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పటికే పలుమార్లు అధికారులు, పెట్రోల్ బంక్ నిర్వాహకులతో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు టెలికాన్ఫరెన్స్ ను నిర్వహించారు.
ముఖ్యంగా పెట్రోల్ వద్ద రద్దీని తగ్గించేలా.. స్లాట్ ల విధానం, టోకెన్లు విధానంను అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. దీంతో రోడ్డంతా బ్లాక్ అయి రద్దీ ఏర్పాడటం ఉండదన్నారు. బంక్ ల బైట కిలోమీటర్లు పొడవునా క్యూ లైన్ లు ఉండకూడదని ఏపీ సీఎం అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
మరోవైపు అధికారులు పలు ప్రాంతాలకు 1402 లోడ్లను వివిధ ప్రాంతాలకు డిస్పాచ్ చేయడానికి పక్కా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు వెల్లడించారు. నిన్న అర్ధరాత్రి నుంచి నేటి ఉదయం 6 గంటల వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2173 లీటర్ల పెట్రోల్, 2846 లీటర్ల డీజిల్ అమ్మకాలు జరిగాయని అధికారులు తెలిపారు.
Read more: Mumbai water melon: పుచ్చకాయ తింటే చచ్చిపోతారా..?.. ముంబై కుటుంబం మృతిపై వైద్యులు బైటపెట్టిన సంచలన విషయాలు..
నిన్నటితో పోలిస్తే పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడిందని అధికారులు సమాధాన మిచ్చారు. ఇవాళ ఉదయం 6 గంటల నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొన్ని బంకుల్లో మాత్రమే కొరత ఉందని, మిగత అన్ని బంక్ ల వద్ద సిట్యువేషన్ నార్మల్ గా ఉందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు వెల్లడించారు. మొత్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ల కొరతతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. ఒకవైపు ఎండలు, మరోవైపు పెట్రోల్ కొరతతో బైటకు వెళ్లలేక జనాలు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు.
