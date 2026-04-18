English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • CM Chandrababu naidu: మహిళా జాతీకి తీరని ద్రోహం.!. లోక్ సభలో మహిళ బిల్లును అడ్డుకోవడంపై చంద్రబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

CM Chandrababu naidu: మహిళా జాతీకి తీరని ద్రోహం.!. లోక్ సభలో మహిళ బిల్లును అడ్డుకోవడంపై చంద్రబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ap cm chandrababu reacts on women reservation bill: మహిళా బిల్లు అడ్డుకోవడం  తీరని ద్రోహమని, ఏ మొహం పెట్టుకుని కాంగ్రెస్ ప్రజల్లోకి వెళ్తుందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నిడదవోలులో కూటమి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన నిరసన కార్యక్రమంలో  చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. అపోసిషన్ పార్టీలపై నిప్పులు చెరిగారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 18, 2026, 02:17 PM IST
  • లోక్ సభలో వీగిపోయిన మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు..
  • సీఎం చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

CM Chandrababu naidu: మహిళా జాతీకి తీరని ద్రోహం.!. లోక్ సభలో మహిళ బిల్లును అడ్డుకోవడంపై చంద్రబాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

AP cm Chandrababu naidu sensational comments on women reservation bill: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్మాత్మకంగా మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లుతో పాటు, మరో రెండు బిల్లులను లోక్ సభలో ప్రవేశ పెట్టింది. దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలు అన్ని కలిసి వ్యతిరేకించాయి. ఓటింగ్ లో మూడింట రెండు వంతుల ఓట్లు రాక పోవడంతో బిల్ వీగిపోయింది. దీంతో ఇది కేంద్రంకు గట్టి దెబ్బ అంటూ అపోసిషన్ పార్టీలు ఏకీపారేశాయి. మరోవైపు కేంద్రంతో పొత్తులో ఉన్న పార్టీలు మాత్రం మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లును అపోసిషన్ పార్టీలు అడ్డుకొని చారిత్రక తప్పిదం చేశాయన్నాయి. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు  తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రిలోని నిడదవోలులో మహిళ సాధికారత బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా ర్యాలీలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఈక్రమంలో అపోసిషన్ పార్టీలపై నిప్పులు చెరిగారు.

Add Zee News as a Preferred Source

మహిళ రిజర్వేషన్ బిల్లు వీగిపోయిన విషయంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తో  కూడా మాట్లాడినట్లు చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. 2017 లో మహిళా బిల్లును టీడీపీ అసెంబ్లీలో తీర్మానం ప్రవేశపెట్టిందని, దీనిపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారని అన్నారు. దీనిపై దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు తీసుకువెళ్తామన్నారు. ఇంట్లో ఉన్న ఆడబిడ్డలకు కూడా న్యాయం చేయడం ఇష్టం లేదా అంటూ సీరియస్ అయ్యారు. 

పార్లమెంట్లో నిన్న  మహిళలకు ద్రోహం జరిగింది దేశంలో ఇది దేశంలో ఒక బ్లాక్ డే అని అన్నారు. చట్ట సభలలో  33% మహిళను చూస్తామని ఆశ పడితే,  కాంగ్రెస్ పార్టీ దాని మిత్రపక్షాలు భారతదేశ సంస్కృతి మహిళలకు ద్రోహం చేశాయని ఇది జాతి విద్రోహమన్నారు. మహిళలను అన్ని రంగాల్లో ఆదరించాం కానీ ఎందుకి వివక్ష అని ఏకీపారేశారు. ఎక్కడైతే మహిళలు పూజింపబడతారో అక్కడ దేవతలు ఉంటారని నమ్మే సంప్రదాయంమనదన్నారు.  అలాంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు భిన్నంగా నిన్న జరిగిన ద్రోహం జరిగిందన్నారు.  ఈ రోజు నిడదవోలు నిరసన  కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తున్నామని అన్నారు.

 ఇది ప్రారంభం మాత్రమే దీనితో ఆగదన్నారు. మహిళా లోకం మొత్తం  మన ఇంట్లో ఆడబిడ్డలు గుర్తుపెట్టుకుని ఆడపిల్లలు అందరు పైకి రావాలి అని ఆకాంక్షించాలన్నారు. మహిళా సాధికారత బిల్లును వ్యతిరేకించడం కోసం కాంగ్రెస్ కుంటి సాకులు చెప్పిందన్నారు.  నిన్న అపోసిషన్ పార్టీలు చిన్న రాష్ట్రాలకు నష్టం జరుగుతుందని చెప్పాయన్నారు.
 దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరగదని ప్రధానమంత్రి మోడీ  అమిత్ షా లు చెప్పిన వారు వినలేదన్నారు.

యూపీలో 50% పెంచితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా 50% పెంచేందుకు చట్టం చేస్తామని చెప్పినా కూడా రాజకీయం చేశారని ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు. చాలా దుర్మార్గం చేశారు ఇది చాలా బాధాకరమన్నారు.  మూడు దశాబ్దాలుగా దీనికోసం టీడీపీ పోరాటం చేస్తుందన్నారు.  ఏ ముఖం పెట్టుకొని ప్రతిపక్షాలు రేపు ఆడబిడ్డల్ని ఓటు అడుగుతారు ఆడబిడ్డలు అంటే అంతా చులకనగా చూస్తున్నాయన్నారు. ఆడబిడ్డలను ఇంటికి పరిమితం చేయాలని దుర్మార్గపు ఆలోచనతో బిల్లును వ్యతిరేకించారన్నారు.

 నిన్న పార్లమెంటు సాక్షిగా  ఆడపిల్లలకు అన్యాయం జరిగిందని వాపోయారు. మా మూడు పార్టీలే కాదు అన్ని పార్టీలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అడ్డంకులు సృష్టించకుండా ఉండాల్సిన బాధ్యత కర్తవ్యం మీపై ఉందని హెచ్చరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. 

 ఇది చాలా బాధ కలిగించే విషయమన్నారు. 2029 మహిళలకు రిజర్వేషన్ చేయాలని ఆలోచనతో ప్రధానమంత్రి మోడీ ముందుకు వచ్చారన్నారు. ఈరోజు సవరణ బిల్లు తీసుకొచ్చారు అలాంటి సవరణలను కావాలని డిఫిట్ చేయడం కోసమే కాంగ్రెస్ కుటమి కుట్రపన్నిందన్నారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Women Reservation BillAP CM chandrababu naiduDelimitation131 st Amendment BillCongress Party

Trending News