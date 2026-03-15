Chandrababu naidu: డ్రగ్స్ కేసులో బుక్కైన ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్.!. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సంచలన నిర్ణయం.!.

cm chandrababu naidu serious on mp putta mahesh kumar: ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినా బాద్ లో జరిగిన డ్రగ్స్ పార్టీలో అడ్డంగా దొరికిపోయారు. ప్రస్తుతం పోలీస్ స్టేషన్ లో నుంచి బెయిల్ మీద బైటకు వచ్చారు. దీనిపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సీరియస్ అయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 15, 2026, 06:53 PM IST
  • ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ పై కూటమి సీరియస్..
  • పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని ఆదేశాలు..

Ap CM Chandrababu naidu serious on Eluru mp putta Mahesh kumar: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన మొయినాబాద్ డ్రగ్స్ పార్టీ గురించి విపరీతంగా చర్చలు చేసుకుంటున్నారు. దీనిలో ముఖ్యంగా రాజకీయ నాయకులు ఉండటం మరింత రచ్చగా మారింది.  తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి, ఏపీ ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ దీనిలో ఉన్నారు. డ్రగ్స్ పార్టీలో పాల్గొన్న 11 మందిలో 6 గురికి పాజిటివ్ వచ్చింది. ఏపీ ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కు డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు పాజిటివ్ గా రావడంతో ఆయనను ఈగల్ టీమ్ పోలీసు స్టేషన్ కు తరలించారు. ఆ తర్వాత స్టేషన్ బెయిల్ మీద బైటకు వచ్చారు. దీనిపై ఏపీ వ్యాప్తంగా రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా సంచలనంగా మారాయి.

కూటమిని ఇటు వైసీపీ మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందిన నేతలు ఏకీపారేశారు. ఒకవైపు గొప్ప మాటలు చేబుతూ కూటమి నేతలు చేసేవి ఇలాంటి ఛెండాలమైన పనులంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ఇప్పటికే ఒకవైపు టీటీడీ బీఆర్ నాయుడు గొడవతో టీడీపీని వైసీపీ కార్నర్ చేస్తుంది.

ఇక జనసేనకు అరవ శ్రీధర్ యవ్వారం తలనొప్పిగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఏలూరు ఎంపీ వ్యవహరం కూడా డ్రగ్స్ కేసులో అడ్డంగా దొరికిపొవడంతో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సైతం దీనిపై చాలా  సీరియస్ అయ్యారు. 

ఈ క్రమంలో పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని పుట్టా మహేశ్‌కు టీడీపీ అధిష్ఠానం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంతే కాకుండా..  ఘటనపై పుట్టా మహేశ్‌ కుమార్ను  వివరణ కోరుతూ నోటీసులు ఇవ్వాలని టీడీపీ అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాస్ కు సీఎం ఆదేశించారు. డ్రగ్స్ కేసులో  ఎవరు చిక్కుకున్న వదిలే ప్రసక్తిలేదని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. వ్యక్తులు , వారి బలహీనతలు, తప్పుల వల్ల పార్టీ నష్టపోయే సిట్యువేషన్ రావొద్దని చంద్రబాబు తెల్చి చెప్పారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

