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Chandrababu naidu: భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు ఉత్తరాంధ్రకు మణిహారం.!. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు..

Bhogapuram airport inauguration: ఎర్రబస్సు రాదన్నారు.. కానీ ఎయిర్ బస్ వచ్చిందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు భోగపురం సభలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. అవహేళన చేసిన వారు.. అడ్రస్ లేకుండా పోయారని వైసీపీ మీద ఏపీ సీఎం సెటైర్లు వేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 01, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:34 PM IST
Chandrababu naidu: భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు ఉత్తరాంధ్రకు మణిహారం.!. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: apcmchandrababunaiduinbhogapuram(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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