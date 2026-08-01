/Chandrababu naidu: భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు ఉత్తరాంధ్రకు మణిహారం.!. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు..

Ap cm Chandrababu naidu speech in bhogapuram meeting: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఈ రోజును ప్రజలంతా చిరకాలం గుర్తుంచుకొవల్సిన రోజని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో దేశ ప్రధానితో కలసి భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంను ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో మాట్లాడుతూ.. గత పాలకులు అభివృద్ధికి అడ్డుపడ్డారని పేర్కొన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు ఉత్తరాంధ్రకే గర్వకారణమన్నారు. అల్లూరి పేరు తలుచుకుంటే గుండె ఉప్పొంగుతుందని చంద్రబాబు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉత్తరాంధ్ర కలలకు రెక్కలొచ్చాయని, ఎర్రబస్సు రాదన్నారు.. ఎయిర్ బస్ వచ్చిందన్నారు. అవహేళన చేసిన వారు అడ్రస్ లేకుండా పోయారని వైసీపీని ఏకీపారేశారు.
ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలకు అడ్డుపడ్డారని..అన్నీ అధిగమించి అద్భుతమైన ఎయిర్ పోర్టు నిర్మించామన చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. విమానాశ్రయానికి మన్యం వీరుడు అల్లూరి పేరు పెట్టుకున్నామని ఆయన పేరు తలుచుకుంటేనే గుండె ఉప్పొంగుతుందని భోగాపురం సభలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎమోషనల్ గురయ్యారు. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టుకు భూములిచ్చిన రైతులు ఉత్తరాంధ్ర కొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టారన్నారు.
2 ఏళ్ల క్రితం విధ్వంసమైన రాష్ట్రాన్ని పునర్ నిర్మిస్తామని నరేంద్రమోదీ నాయకత్వంలో నేను, పవన్ కళ్యాణ్ హామీ ఇచ్చాం.. దాన్ని నిలబెట్టుకున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు ఉత్తరాంధ్రకు మణిహారమన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర శక్తికి నిదర్శనం అల్లూరి సీతారామరాజు ఎయిర్ పోర్టు అని చెప్పుకొచ్చారు. ఉత్తరాంధ్ర వాసి జీఎమ్మార్ ఈ ఎయిర్ పోర్టు నిర్మించారన్నారు.
ఎయిర్ పోర్టు నిర్మాణానికి తొలి అడుగులు వేయించిన అశోక్ గడపతి రాజు, ప్రస్తుత విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడుది ఉత్తరాంధ్రదని మాట్లాడారు.
ఆంధ్రుల హక్కు విశాఖ ఉక్కు సెంటిమెంట్ నిలబెట్టింది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అని చెప్పారు. విశాఖ రైల్వే జోన్, పోలవరం, రాజధాని అమరావతికి నిధులు ఇచ్చింది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీనే అని గుర్తు చేశారు. 2027 నాటికి పోలవరాన్ని పూర్తి చేస్తామని, ప్రధాని చేతుల మీదుగా జాతికి అంకితం చేస్తామన్నారు. 2028 నాటికి అమరావతి మొదటి దశ పనులను పూర్తి చేసి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగానే ప్రారంభిస్తామన్నారు.
ఓ పక్క సముద్రం... మరొపక్క కొండల మధ్య విమాన ప్రయాణం కొత్త అనుభూతినిస్తుందన్నారు. అల్లూరి ఎయిర్ పోర్టులో అడుగడుగునా తెలుగు సంప్రదాయం ఉట్టిపడుతోందన్నారు. విశాఖ నుంచి భోగాపురం వరకు బీచ్ కారిడార్ నిర్మిస్తున్నమన్నారు. శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టుతో తెలంగాణ దశ దిశ మారిందని... భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టుతో ఉత్తరాంధ్ర దశ దిశ మారుతుందన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టుకు నాడు కొబ్బరికాయ కొట్టామని, ఇప్పుడు గుమ్మడి కాయ కట్టామన్నారు. 2 ఏళ్లలో ప్రధాని మోదీ సహకారంతో ఉత్తరాంధ్రలో 189 ప్రాజెక్టులు.. రూ.6.13 లక్షల పెట్టుబడులు... ఇవి పూర్తి అయితే 5.57 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయన్నారు.
వచ్చే 3 ఏళ్లల్లో రూ.2784 కోట్లతో 8 ప్రధాన సాగు నీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేస్తామన్నారు. 65 ఏళ్లుగా పెండింగులో ఉన్న నేరడి బ్యారేజీకి క్లియరెన్స్ వచ్చిందన్నారు. ఈ నెల 14వ తేదీన గోదావరి నీటిని అనకాపల్లికి తెస్తామన్నారు. వంశధార-గోదావరి అనుసంధానం చేస్తామని ఏపీ సీఎం పేర్కొన్నారు.
ఉత్తరాంధ్ర టూరిజం, ఫార్మా, జాతీయ రహదారులు, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్.. పుణ్యక్షేత్రాలు వంటివి ఉన్నాయన్నారు. ఉత్తరాంధ్రకే వలసలు వచ్చే రోజులు త్వరలోనే వస్తాయని, మేం కల్పించే అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని భోగాపురం సభలో మాట్లాడుతూ యువతకు సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
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