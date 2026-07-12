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Chandrababu naidu: కాసేపట్లో ముంబైకి చంద్రబాబు.. పవన్ కళ్యాణ్‌ను పరామర్శించనున్న ఏపీ సీఎం..

Pawan kalyan: ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2.30కి ప్రాంతంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ముంబై చేరుకోనున్నారు. నేరుగా కోకిలా బెన్ ఆస్పత్రికి వెళ్లి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ను పరామర్శించనున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 12, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:44 AM IST
Chandrababu naidu: కాసేపట్లో ముంబైకి చంద్రబాబు.. పవన్ కళ్యాణ్‌ను పరామర్శించనున్న ఏపీ సీఎం..
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Chandrababu naidu: కాసేపట్లో ముంబైకి చంద్రబాబు.. పవన్ కళ్యాణ్‌ను పరామర్శించనున్న ఏపీ సీఎం..
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