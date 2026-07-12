Ap cm visits Mumbai to meet with Pawan kalyan: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కొన్ని రోజులుగా భుజానికి సంబంధించిన సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. దీంతో ఆయన ఇటీవల ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రికి వెళ్లి చూపించుకున్నారు. వైద్యుల సూచనల మేరకు ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయి..'రొటేటర్ కఫ్ ఇంజ్యూరీస్' కు సర్జరీ చేయించుకున్నారు. దాదాపు మూడు గంటల పాటు వైద్యులు రెండు భూజాలకు సర్జరీ నిర్వహించారు. సర్జరీ విజయవంతంగా పూర్తయిందని వైద్యులు ప్రకటించారు.
ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ వైద్యుల అబ్జర్వేషన్ లో ఉన్నారు. నిన్న (శనివారం నాడు ) సర్జరీ పూర్తి అయిన నేపథ్యంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పటికే పవన్ కళ్యాణ్ తొందరగా కోలుకొవాలని ట్విట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో నేడు మధ్యాహ్నం పవన్ కళ్యాణ్ ను పరామర్శించేందుకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ముంబైకు వెళ్లనున్నారు.
ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 2.30కి ముంబై చేరుకోని నేరుగా.. కోకిలా బెన్ ఆస్పత్రిలో శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ను చంద్రబాబు పరామర్శించనున్నారు.
కాసేపు అక్కడే ఉండి మరల సాయంత్రం 6:30కి తిరిగి అమరావతికి చేరుకుంటారు. మరోవైపు పవన్ కళ్యాన్ వెంటనే కోలుకొవాలని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు, జనసేన కార్యకర్తలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.
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