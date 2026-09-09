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Chandrababu: మూడేళ్ల కిందట అరెస్ట్‌.. జైలు జీవితాన్ని గుర్తుచేసుకున్న సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu Recalls His Arrest In Jail Three Years Ago: వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో మూడేళ్ల కిందట తనను అరెస్టు చేసిన ఘటనను టీడీపీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గుర్తు చేసుకున్నారు. సెప్టెంబర్‌ 9వ తేదీన తనను అన్యాయంగా అరెస్టు చేశారని.. ఏ తప్పు లేకుండా అరెస్ట్ చేయడం బాధ కలిగించిందని చెప్పుకొచ్చారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 09, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:47 PM IST
Chandrababu: మూడేళ్ల కిందట అరెస్ట్‌.. జైలు జీవితాన్ని గుర్తుచేసుకున్న సీఎం చంద్రబాబు
Image Credit: Chandrababu Recalls Jail Life

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Chandrababu: మూడేళ్ల కిందట అరెస్ట్‌.. జైలు జీవితాన్ని గుర్తుచేసుకున్న సీఎం చంద్రబాబు
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