Chandrababu Delhi Tour: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేంద్ర పథకాలతోపాటు గతంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు వెంటనే నిధులు మంజూరు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సహకరించాలని కోరారు. పోలవరం ప్రాజెక్టుతోపాటు సాగునీటి అవసరాలకు సంబంధించి విజ్ఞప్తులు చేశారు. ప్రధానంగా జల వనరులకు సంబంధించి అంశాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వివరించి వాటికి సంబంధించి అనుమతులు, నిధులు ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు కోరారు.
ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా సోమవారం ఉదయం కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్తో సీఎం చంద్రబాబు, ఏపీ జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు వేర్వేరుగా భేటీ అయ్యారు. విభజన అంశాలతో పాటు వివిధ పెండింగ్ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన నిధుల్ని మంజూరు చేయాలని కేంద్ర హోం మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు. కేంద్ర బడ్జెట్లో చేసిన కేటాయింపులతో పాటు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అవసరమైన సహకారాన్ని అందించాలని కోరారు.
అనంతరం కేంద్ర జలశక్తి శాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్తో సీఎం, మంత్రి సమావేశమై కీలక అంశాలపై చర్చించారు. పోలవరం ప్రాజెక్టులో కీలకమైన అంశాలను పరిష్కరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. 2027 గోదావరి పుష్కరాల లోపు ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసేందుకు పూర్తి సహకారం అందించాలని విన్నవించారు. తొలిదశలో 41.15 మీటర్ల మేర నీటిని నిల్వ చేసేందుకు అవసరమైన నిర్మాణాలను పూర్తి చేయాలన్నారు.
'2026 ఏప్రిల్ 2 నాటికి కొత్త డయాఫ్రామ్ వాల్ నిర్మాణం పూర్తి అయ్యింది. గ్యాప్ 1, గ్యాప్ 2లలో కీలకమైన ఎర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ పనులు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ పెండింగ్లో ఉందనే కారణంతో 2011లో ఇచ్చిన స్టాప్ వర్క్ ఆర్డర్ ఉత్తర్వులను శాశ్వతంగా ఉపసంహరించుకోవాలి' అని కేంద్ర జల శక్తి మంత్రిని సీఎం చంద్రబాబు కోరారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా వేగంగా చేపట్టేందుకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సాగునీటి అవసరాల దృష్ట్యా మొదట నిర్ణయించిన దాని కంటే కుడి, ఎడమ కాలువల సామర్ధ్యాన్ని 17,500 క్యూసెక్కులకు పెంచినట్టు.. ప్రస్తుతం కుడి కాలువ 95 శాతం మేర ఎడమ కాలువ పనులు 78 శాతం మేర పూర్తి అయినట్టు కేంద్ర మంత్రికి ఇచ్చిన లేఖలో వివరించారు. ప్రాజెక్టు తదుపరి పనులకు సంబంధించి అవసరమైన నిధులను కూడా మంజూరు చేయాలని కేంద్ర మంత్రిని కోరారు.
హర్ ఖేత్ కో పానీ పథకం నిధులు
కేంద్ర మంత్రి సీఆర్ పాటిల్తో ప్రధానమంత్రి కృషి సించాయి యోజన కింద రాష్ట్రంలోని వివిధ పథకాల పునరుద్ధరణ, ఆధునీకరణకు నిధుల అంశాన్ని కూడా సీఎం చంద్రబాబు ప్రస్తావించారు. హర్ ఖేత్ కో పానీ కార్యక్రమంలో భాగంగా చెరువులు, కుంటల మరమ్మతులు, పునరుద్ధరణ ,ఆధునీకరణ, కాలువల పూడికతీత, గట్ల బలోపేతం లాంటి పనులు చేపట్టాల్సి ఉందని వివరించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 297 నీటి వనరుల పునరుద్ధరణ కోసం రూ.285 కోట్ల నిధులను విడుదల చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సీఎం చంద్రబాబు కోరారు.
సుప్రీంకోర్టు తుది తీర్పు వచ్చేంతవరకు ఆలమట్టి ఎత్తు పెంచే అంశంపై గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయవద్దని.. ఆనకట్ట ఎత్తును 519.60 మీటర్ల నుండి 524.256 మీటర్లకు పెంచితే ఏపీ ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలుగుతుందని కేంద్ర మంత్రి వద్ద సీఎం చంద్రబాబు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంపునకు ఎలాంటి సాంకేతిక, పాలనా పరమైన అనుమతులు మంజూరు చేయరాదని కోరారు. గోదావరి నుంచి సముద్రంలోకి వృథాగా పోయే 200 టీఎంసీల వరద జలాలను మళ్లించేలా.. రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాల దాహార్తిని తీర్చే పోలవరం బనకచర్ల లింక్ ప్రాజెక్టుకు అనుమతులు మంజూరు చేయాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు.
