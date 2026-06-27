/వెలిగొండ ప్రాజెక్టుతో మార్కాపురం కరువు తీరిపోతుంది: సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్ష

Veligonda Project: 'ప్రాజెక్టుకు భూములివ్వడం అంటే త్యాగం చేసినట్టే. పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన భూములను ప్రాజెక్టు కోసం వదులుకున్నారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నాలుగు జిల్లాల తలరాతను మారుస్తుంది' అని ఆకాంక్షించారు. ఈ ప్రాంత నీళ్లల్లో ఫ్లోరైడ్ సమస్యలు ఉండడంతో ఇక్కడి స్థానికులు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. మార్కాపురం ప్రాంతం అంటే కరవు ప్రాంతమని పేరు.. ఈ ప్రాంతానికి కృష్ణా నీళ్లు వస్తాయని ఎవరూ అనుకోలేదని పేర్కొన్నారు.
ఆనాడే ఎన్టీఆర్ ఆలోచన
ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండ నియోజకవర్గం గంటవానిపల్లెలో వెలిగొండ ప్రాజెక్టు పరిధిలోని రైతులు, నిర్వాసితులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ముఖాముఖి నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'మార్కాపురం ప్రాంతానికి కృష్ణా నీళ్లిచ్చేందుకు ఎన్టీఆర్ 1985లోనే ఆలోచన చేశారు. దీని కోసం ఓ కమిటీని వేశారు. ఎన్టీఆర్ హయాంలో వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేశారు. 1995లో ప్రకాశం జిల్లా పర్యటనకు ఎప్పుడు వచ్చినా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు గురించే అడిగేవాళ్లు. వరద వస్తే ఆ జలాలను మళ్లిస్తే ఆ నీళ్లతో తాము జీవనం సాగిస్తామని ఇక్కడి రైతులు చెప్పేవారు. 1996లో వెలిగొండకు శంకుస్థాపన చేశాం' అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
నిర్వాసితుల ఖాతాల్లో
'వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు ప్రస్తుత లెక్కల ప్రకారం రూ.10,580 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది. ఇప్పటివరకు రూ.6,736 కోట్లు ఖర్చు చేశాం. ఇంకా రూ.3,844 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి. రూ.1,932 కోట్లు తొలి విడతలో ఖర్చుచేయాలి. రూ.1,906 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంది' అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. 2024లో ప్రభుత్వం వచ్చాక రూ.759 కోట్లు ఖర్చు చేశామని.. నిర్వాసితుల కోసం రూ.905 కోట్లు మంజూరు చేసి రూ.300 కోట్లు ఈ రోజు విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. రెండు రోజుల్లో నిర్వాసితుల ఖాతాల్లో ఆర్ అండ్ ఆర్ డబ్బులు జమ అవుతాయని చంద్రబాబు చెప్పారు.
'గత పాలకులతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. రాష్ట్రం విధ్వంసమైంది. శాంతి భద్రతలకు తీవ్రమైన విఘాతం కలిగించేలా వ్యవస్థలను నిర్వర్యం చేశారు. పరిశ్రమలను తరిమేశారు.. పెట్టుబడులు రాకుండా అడ్డుకున్నారు... అప్పుల భారాన్ని పెంచారు' అని వైఎస్సార్సీపీ పాలనపై సీఎం చంద్రబాబు విమర్శలు చేశారు. 'నిమ్మల రామానాయుడు వెలిగొండ ప్రాజెక్టు వద్దే ఉంటారు. టన్నెల్లోకి వెళ్తున్నారు.. పుట్టినరోజు కూడా ఇక్కడే చేసుకున్నారు. వచ్చే ఏడాది నాటికి వెలిగొండ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తాం' అని తెలిపారు.
ఆర్ అండ్ ఆర్ నిధులు
వెలిగొండ ప్రాజెక్టు కోసం త్యాగాలు చేసిన రైతులు, నిర్వాసితుల జీవితాలు మెరుగ్గా ఉంటాయని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. 'ఇవాళ 2,351 మంది నిర్వాసితులకు రూ.300 కోట్లు జమ చేస్తున్నాం. కలనూతల, సుంకేశుల, చింతలముడిపి, బుడుంచెర్ల, కాటంరాజు తండా, సాయిరాంనగర్, మెట్టి గొంది, బసవాయిపల్లి, లక్ష్మీపురం, అక్కచెరువు, గొట్టిపాడు గ్రామాల నిర్వాసితులకు ఆర్ అండ్ ఆర్ నిధులు ఇస్తున్నాం' అని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
'కలెక్టరేట్ పక్కన కొన్ని గ్రామాలకు నిర్వాసితులకు పునరావాసం కల్పిస్తున్నాం. కొత్త జిల్లా ఏర్పాటుచేయడంతోపాటు నిర్వాసితుల కాలనీలో కలెక్టరేట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. నిర్వాసితుల కాలనీల్లో మౌళిక సదుపాయాలు పూర్తి చేశాం' అని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. 'నిర్వాసితుల త్యాగంతో 4.47 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు అందుతాయి. 23 లక్షల మందికి తాగునీరు లభిస్తాయి. జూలై 31 నాటికి వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఫేజ్-1 నీళ్లను త్వరితగతిన ఇస్తాం' అని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు.
వెలిగొండ ప్రాజెక్టు స్వరూపం
ఫేజ్-1 కింద 1.19 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు, 4 లక్షల మందికి తాగునీరు
ఫేజ్-2 కింద 3.25 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు, 11.25 లక్షల మందికి తాగునీరు