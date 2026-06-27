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వెలిగొండ ప్రాజెక్టుతో మార్కాపురం కరువు తీరిపోతుంది: సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్ష

Chandrababu Review On Veligonda Project: వెలిగొండ ప్రాజెక్టుతో ప్రకాశం రూపురేఖలు మారిపోతాయని సీఎం చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రాజెక్టుకు భూములు ఇవ్వడం అంటే త్యాగం చేసినట్టేనని ప్రకటించారు. మార్కాపురం ప్రాంతాన్ని కరువు నుంచి తరిమేస్తామని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 27, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:51 PM IST
వెలిగొండ ప్రాజెక్టుతో మార్కాపురం కరువు తీరిపోతుంది: సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్ష
Image Credit: Veligonda ProjectSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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వెలిగొండ ప్రాజెక్టుతో మార్కాపురం కరువు తీరిపోతుంది: సీఎం చంద్రబాబు ఆకాంక్ష
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