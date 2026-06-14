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Cm Chandrababu: ఏపీకి భారీగా విదేశీ పెట్టుబడులను రాబట్టడమే ధ్యేయంగా నేడు సింగపూర్‌కు సీఎం చంద్రబాబు

Cm Chandrababu: ఏపీకి భారీగా విదేశీ పెట్టుబడులను రాబట్టడమే ధ్యేయంగా సీఎం చంద్రబాబు రెండు రోజుల అధికారిక పర్యటన నిమిత్తం.. నేడు సింగపూర్‌కు వెళ్తున్నారు. అక్కడ జరగనున్న ప్రతిష్టాత్మక ప్రపంచ నగరాల సదస్సులో పాల్గొనడంతో పాటు.. ఆ దేశ ప్రధాని, పలువురు అంతర్జాతీయ పారిశ్రామికవేత్తలతో ఆయన కీలక భేటీలు జరపనున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 14, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:43 AM IST
Cm Chandrababu: ఏపీకి భారీగా విదేశీ పెట్టుబడులను రాబట్టడమే ధ్యేయంగా నేడు సింగపూర్‌కు సీఎం చంద్రబాబు
Image Credit: Ap Cm Chandrababu Singapore Visit 2026 Focus On Investments And World Cities Summit (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఏపీకి భారీగా విదేశీ పెట్టుబడులను రాబట్టడమే ధ్యేయంగా నేడు సింగపూర్‌కు సీఎం చంద్రబాబు
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