/Nara Bhuvaneshwari: అసెంబ్లీలో నా శీలం గురించి మాట్లాడారు.!. వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై నారా భువనేశ్వరీ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..!

Nara bhuvaneshwari emotional in kuppam meeting: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం కాక రేపుతున్నాయి. ఒకవైపు వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఎన్నికల్లో అబద్దపు హమీలు ఇచ్చి ప్రజల్ని మోసం చేసి కూటమి పార్టీ గద్దెనెక్కిందని విమర్శలు చేస్తున్నారు. రెడ్ బుక్ రాజ్యంగంను అమలు చేస్తున్నారని, శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా అదుపు తప్పాయని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. మరోవైపు కూటమి ప్రభుత్వం సైతం వైసీపీ నేతల వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ లు ఇస్తుంది. ఇక తాజాగా.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సతీమణి కుప్పంలో పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో స్థానికంగా ఉన్న ద్రౌపది అమ్మవారి ఆలయంను సందర్శించారు.
తనపై, తన కుటుంబంపై వైసీపీ నేతలు చేసిన అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యల గురించి నారా భువనేశ్వరి తొలిసారిగా ప్రజల మధ్య స్పందించారు.
"ఈ విషయం గురించి నేను ఇప్పటివరకు ఎక్కడా మాట్లాడలేదు. కానీ ఈ రోజు ద్రౌపది అమ్మవారిని దర్శించుకున్న తర్వాత... స్త్రీ అంటే ఏమిటి, స్త్రీని పురుషులు ఎంత గౌరవించాలో… pic.twitter.com/8EY4DYX1so
— TeluguBulletin.com (@TeluguBulletin) July 29, 2026
ఈ నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తీవ్ర భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. ద్రౌపది అమ్మవారిని చూసిన తర్వాత తనకు గత ప్రభుత్వ హయంలో అసెంబ్లీలో ఎదురైన ఘటనపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. పూర్వకాలంలో పాండవుల్ని ఎదుర్కొలేక కౌరవులు ద్రౌపదమ్మను నిండు సభలోకి లాక్కొచ్చి చీరను లాగి అవమానించిన ఘటనలను గుర్తు చేశారు. ఒక ఆడదాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని కౌరవులు నీచంగా ప్రవర్తించారని అన్నారు.
అప్పుడు ద్రౌపదిని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కాపాడారని చెప్పారు. అదే విధంగా చంద్రబాబును సభలో ఎదుర్కొలేక గత పాలకులు సభలో ఆయనను హింసించాలని తన పేరును లాగి నాశీలం గురించి మాట్లాడారని చెబుతు భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. మగాడు మగాడిలా మాట్లాడాలని అన్నారు. ఆ దేవుడే తమకు అండగా నిలిచాడని అందుకే ప్రజల రూపంలో తమను ఎన్నికల్లో గెలిచేలా చేసి మా కుటుంబంకు అండగా నిలిచాడని చెబుతూ నారా భువనేశ్వరీ తీవ్రంగా స్పందించారు.
ఈ విషయం గురించి నేను ఇప్పటివరకు ఎక్కడా మాట్లాడలేదని.. . కానీ ఈ రోజు ద్రౌపది అమ్మవారిని దర్శించుకున్న తర్వాత... స్త్రీ అంటే ఏమిటి, స్త్రీని పురుషులు ఎంత గౌరవించాలో గుర్తు చేయాలనిపించిందని చెప్పుకొచ్చారు. మా కుటుంబాన్ని ఎంతగా అవమానించినా... ప్రతిసారీ ప్రజల రూపంలో దేవుడే వచ్చి మాకు అండగా నిలిచారని నారా భువనేశ్వరీ స్పష్టం చేశారు. తిరుమలలో బాంబులు పెట్టిన ఘటనల్లో కూడా ఆ దేవుడు తమకు అండగా ఉంటున్నాడని అన్నారు.
రాజమండ్రిలో నిర్భందించిన కూడా ఆ దేవుడు ప్రజల రూపంలో తమకు అండగా నిలిచారన్నారు. ప్రతి ఒక్క స్త్రీని అందరు గౌరవించుకొవాలని నారా భుశనేశ్వరీ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం నారా భువనేశ్వరీ చేసిన కామెంట్స్ ఏపీ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు తెరతీశాయి. దీనిపై వైసీపీ ఏవిధంగా స్పందిస్తుందో తెలియాల్సి ఉంది.
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