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Nara Bhuvaneshwari: అసెంబ్లీలో నా శీలం గురించి మాట్లాడారు.!. వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై నారా భువనేశ్వరీ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..!

Nara bhuvaneshwari fires on ysrcp:  మగాడు మగాడిలా మాట్లాడాలని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సతీమణి తీవ్ర భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో చంద్రబాబును ఎదుర్కొలేక అసెంబ్లీలో తన పేరును లాగి శీలం గురించి అసభ్యంగా మాట్లాడారని నారా భువనేశ్వరీ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 29, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:05 PM IST
Nara Bhuvaneshwari: అసెంబ్లీలో నా శీలం గురించి మాట్లాడారు.!. వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై నారా భువనేశ్వరీ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..!
Image Credit: apcmchandrababunaidu(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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