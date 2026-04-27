Chandrababu: కేంద్రానికి లేఖ.. మొక్కజొన్న రైతులకు అండగా సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu Wrote Letter On Purchase Of Maize Crop: ముంబై పర్యటన ముగించుకుని వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు వరుస సమావేశాలతో బిజీబిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో మొక్కజొన్న రైతుల సమస్యలపై స్పందించి.. వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు. పంట కొనుగోలు వెంటనే చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 27, 2026, 04:43 PM IST

AP Maize Farmers: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రైతులకు సీఎం చంద్రబాబు అండగా నిలిచారు. మొక్కజొన్న రైతుల సమస్యలపై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు. మొక్కజొన్న పంటను కొనుగోలు చేయాలని కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిని కోరారు. మొక్కజొన్న రైతులకు ధరల వ్యత్యాస చెల్లింపు పథకాన్ని వర్తింప చేసి ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మొక్కజొన్న రైతుల పరిస్థితిని లేఖలో చంద్రబాబు వివరించారు. వెంటనే స్పందించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

మొక్కజొన్న రైతుల సమస్యలపై కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహన్‌కు సోమవారం సీఎం చంద్రబాబు లేఖ రాశారు. 2025-26 రబీ సీజన్‌లో పండించిన మొక్క జొన్న పంటను కొనుగోలు చేయాలని లేఖలో కేంద్ర మంత్రిని కోరారు. 'రాష్ట్రంలో మొక్కజొన్న సాగు చేసిన రైతులు ఆందోళనగా ఉన్నారు. మార్కెట్‌లో మొక్కజొన్న ధరలు రోజురోజుకూ పడిపోతున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో క్వింటాల్ మొక్కజొన్న ధర రూ.1600 నుండి రూ.1700 మధ్య మాత్రమే ఉంది. కనీస మద్దతు ధర రూ.2400 కంటే చాలా తక్కువగా ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర ఉంది' అని లేఖలో కేంద్ర మంత్రికి సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.

'రాష్ట్రంలో సుమారు 42.06 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మొక్కజొన్న దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంకా 14.26 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల పంట కోత దశలో ఉంది. సకాలంలో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోకపోతే రైతులు నష్టపోతారు' అని కేంద్ర మంత్రికి సీఎం చంద్రబాబు పరిస్థితి వివరించారు. మొక్కజొన్న కొనుగోలుకు కేంద్రం నుంచి మద్దతు లేకపోవడంతో రాష్ట్రంపై ఆర్థిక భారం పడుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పీఎం ఆశా కింద నేరుగా రైతులకు ధరల వ్యత్యాసాన్ని చెల్లించాలని.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ప్రత్యేకంగా పరిగణించి ధరల వ్యత్యాసంలో 100 శాతం నిధులను కేంద్రమే భరించాలని లేఖలో సీఎం చంద్రబాబు కోరారు. ఈ పథకాన్ని జూన్ 2026 వరకు పొడిగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నాఫెడ్, ఏపీ మార్క్‌ఫెడ్ సమన్వయంతో ఈ పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు తక్షణమే అనుమతులివ్వాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు.

విద్యుత్‌ శాఖపై సమీక్ష
అమరావతిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో విద్యుత్ శాఖపై సోమవారం సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. వేసవిలో విద్యుత్ సరఫరా, 2026-27 ఏడాదిలో పవర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్లాన్, పీఎం సూర్యఘర్, పీఎం కుసుమ్ పథకాల అమలు వంటి అంశాలపై చర్చించారు. విద్యుత్ కొనుగోలు ఛార్జీలను యూనిట్‌కు రూ.4.60కు తగ్గించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఉత్పాదన పెంచడమే లక్ష్యమని ప్రకటించారు. ఈవీ వాహనాలపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన, పీఎం సూర్య ఘర్, కుసుమ్ పథకాల అమలులో లక్ష్యాలను చేరుకునేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

