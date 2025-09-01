AP Congress chief fires on Chandrababu naidu and ys jagan: ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల కూటమి సర్కారు మండిపడ్డారు. అదే విధంగా గత ప్రభుత్వంపై పాలనపై కూడా తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలుగుప్పించారు. ముఖ్యంగా షర్మిల అన్నమయ్య ప్రాజెక్ట్ కొట్టుకుని పోవడంపై తీవ్రంగా ఆరోపణలు చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఎక్స్ లో సంచలన ట్విట్ చేశారు. "అన్నమయ్య..ఇక అంతేనయ్య"... ప్రాజెక్ట్ కొట్టుకు పోయి 5ఏళ్లు దాటినా పునర్ నిర్మాణానికి దిక్కులేదన్నారు. 39 మందిని బలిగొన్న ఘోర విపత్తులో జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చే మనసు ప్రభుత్వాలకు లేదన్నారు.
అయిదు ఊళ్లు కొట్టుకుపోతే పునరావాసానికి రూపాయి ఇచ్చింది లేదని, సర్వం కోల్పోయిన నిరాశ్రయులను నేటికి ఆదుకున్నది లేదని... గతంలో పాలన చేసిన జగన్ , నేడు కూటమి ప్రభుత్వాలు కలిసి అన్నమయ్య ప్రాజెక్ట్ ను "అనాథ ప్రాజెక్ట్" కింద మార్చారని తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు గుప్పించారు.
గత ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు 800 కోట్లతో మరమత్తులు అంటూ హడావిడి తప్పా ప్రాజెక్ట్ ను కట్టింది లేదన్నారు. పునరుద్ధరణ పేరుతో 3 ఏళ్లు గడిపారే తప్పా... తట్టెడు మట్టి వేయలేదని, బాధిత కుటుంబాలకు ఇండ్లు కట్టివ్వలేదన్నారు.
చనిపోయిన కుటుంబాలకు ఉద్యోగాలు కూడా రాలేవని ఇసుక మాఫియాతో ప్రాజెక్టుకు గండి పడితే అసెంబ్లీ వేదికగా హై లెవెల్ కమిటీలనీ, దర్యాప్తు కొనసాగిస్తామని కాలయాపన తప్పా జగన్ గారు ఉద్ధరించింది శూన్యంమంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
మరోవైపు.. అధికారంలో వచ్చిన ఏడాదిలో ప్రాజెక్ట్ కడతామని చెప్పిన చంద్రబాబు గారు కూడా చేస్తుంది మోసమే అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. రాజంపేటకు రెండు సార్లు వచ్చి పోయినా ప్రాజెక్ట్ పనులకు మోక్షం లేదని, 340 కోట్లతో మరమత్తులు అని చెప్పి రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదని షర్మిల మండిపడ్డారు.
డ్యామ్ నిర్మాణం కోసం సర్వేల పేరుతో బాబు గారు సైతం కాలయాపన చేస్తున్నారు. రాజంపేట వేదికగా మళ్లీ మాయమాటలు చెప్పారు తప్పిస్తే ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంపై దిశా - నిర్దేశం లేకపోవడం శోచనీయమన్నారు. మరోవైపు జనసేనపై కూడా సెటైర్ లు వేశారు. అన్నమయ్య కన్నీటి వ్యధకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని, గత 5 ఏళ్లుగా నీటి నిల్వ లేక 30 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు పారడం లేదని, లక్షమందికి త్రాగునీరు అందడం లేదని షర్మిల తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Read more: Tirumala VIP Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ రెండు రోజుల్లో వీఐపీ సిఫార్సులు అన్ని రద్దు.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?
వెంటనే పూర్తి స్థాయి నిధులు కేటాయించి అన్నమయ్య ప్రాజెక్ట్ ను పూర్తి చేయాలని, డ్యామ్ ప్రమాదంలో సర్వం కోల్పోయిన కుటుంబాలకు హామీల మేరకు పూర్తి స్థాయి న్యాయం జరగాలని డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు ఎక్స్ లో సంచలన ట్విట్ చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.