  YS Sharmila: చంద్రబాబుగారు సిగ్గుపడాలి.!. పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతపై వైఎస్ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు..

YS Sharmila: చంద్రబాబుగారు సిగ్గుపడాలి.!. పెట్రోల్, డీజిల్ కొరతపై వైఎస్ షర్మిల సంచలన వ్యాఖ్యలు..

YS Sharmila fires on ap cm Chandrababu naidu:  ప్రజలకు కనీసం ఫ్యుయల్ కొరత లేకుండా చూడలేనోళ్లు రాష్ట్రాన్నిఏం ఉద్దరిస్తారట అంటూ వైఎస్ షర్మిల తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా  దేశంలో ఎక్కడా లేని ఇంధనం కొరత ఏపీలోనే ఏర్పడినందుకు చంద్రబాబు గారు సిగ్గుపడాలని ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 27, 2026, 03:27 PM IST
  • పెట్రోల్ కొరతపై రియాక్ట్ అయిన వైఎస్ షర్మిల..
  • ఏపీ రాజకీయాల్లో దుమారం..

Ap congress chief YS Sharmila fires on ap Chandrababu naidu govt: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం విపరీతంగా పెట్రోల్, డీజీల్ కొరత వేధిస్తుంది. ఈ క్రమంలో పెట్రోల్ పై కొంత మంది కావాలని కొరత ఉందని క్రియేట్ చేస్తున్నరని వాపోతున్నారు. బంక్ ల ఎదుట కిలోమీటర్ల కొద్ది వాహనదారులు వేచి ఉంటున్నారు. అంతే కాకుండా కొన్ని బంక్ ల ముందు నో స్టాక్ అంటూ బోర్డులు కూడా కన్పిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఏపీలో నెలకొన్న పెట్రొల్ కొరత కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. దీనిపైన తాజాగా..  ఏపీ కాంగ్రెస్ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల కూటమి ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా  పెట్రోల్ లేదు.. డిజిల్ లేదు.. అసలు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వమే లేదని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజలకు కనీసం ఫ్యుయల్ కొరత లేకుండా చూడలేనోళ్లు.. రాష్ట్రాన్ని ఉద్దరిస్తారట అంటూ సెటైర్లు వేశారు. ఉట్టికి ఎగరలేనమ్మ.. ఆకాశానికి ఎగురుతా అన్నట్లుంది కూటమి ప్రభుత్వ తీరు అంటూ శివాలెత్తిపోయారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 దేశంలో ఎక్కడా లేని ఇంధనం కొరత ఏపీలోనే ఏర్పడినందుకు చంద్రబాబు గారు సిగ్గుపడాలని తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శించారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇంధన కష్టం కూటమి ప్రభుత్వం విధించిన శాపమన్నారు.  సరిపడా ఇంధనం అందక ప్రజలు పడుతున్న అవస్థలు వర్ణనాతీమని మాట్లాడారు.  ఎర్రటి ఎండలో జనాలను కిలోమీటర్ల మేర నిలబెట్టడం ఘోరమన్నారు.  

పెట్రోల్, డీజిల్ లేదని నో స్టాక్ బోర్డులు తగిలించడం కూటమి పాలనా వైఫల్యానికి నిదర్శనమన్నారు.  70 శాతం బంకులు బంద్ పెట్టడం అత్యంత దారుణమన్నారు. మోడీ గారికి మద్దతు ఇచ్చి ప్రధాని పీఠంపై కూర్చోబెట్టిన రాష్ట్రానికి ఈ దుస్థితి పట్టడం బాధాకరమన్నారు. సమీక్షలు, సలహాలతో ప్రజల ఇంధన కొరత తీరదని చంద్రబాబుపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.

 అమ్మకాలు, ఆందోళనల పేరుతో మసిపూసి మారేడు కాయ చేయాలని చూస్తే కుదరదన్నారు.  రాష్ట్రంలో ఇంధన సంక్షోభంపై కూటమి ప్రభుత్వం వెంటనే నిద్రమత్తు వీడాలన్నారు. ఇంధనం కొరత ప్రభావం ప్రజా జీవనంపై పడకుండా చూడాలన్నారు.  నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరగకుండా అప్రమత్తం అవ్వాలన్నారు.

ఇంధనం కొరతకు లోపం ఎక్కడుందో గుర్తించాలన్నారు. డిమాండ్ కి తగ్గ సప్లై ఉండేలా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. 24 గంటల డెడ్ లైన్ లా ప్రభుత్వం పని చేయాలని ఏకీపారేశారు.  కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే అత్యవసర పరిస్థితిగా గుర్తించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు  షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

YS SharmilaChandrababu NaiduPetrol And Diesel ShortageAP govtfuel shortage

