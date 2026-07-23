/ఏపీలో 32 కి చేరిన కరోనా కేసులు.. కలవరపెడుతున్న కొత్త ఓమిక్రాన్ వేరియంట్, ఆ జిల్లాల ప్రజలు అలర్ట్!

AP Covid Cases Reached 32: ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి, దీంతో మొత్తం సంఖ్య 32కి చేరింది. కేసులు పెరుగుతున్న తరుణంలో ప్రజల్లో ఆందోళన కూడా మొదలైంది. నిన్న ఒక్కరోజే విశాఖలో 3, రాజమండ్రిలో 3 కొత్త కేసులు నమోదవ్వడంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం కేసులు 32కు చేరాయి. గతంలో కడపతో పాటు గుంటూరు, కాకినాడ, మన్యం, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, నెల్లూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో కూడా కేసులు నమోదైనట్లు గమనించవచ్చు. కడప జిల్లా శాంపిల్స్ను పూణేలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి పంపగా, అది ఓమిక్రాన్ RF.5 అని నిర్ధారించారు.
పెరుగుతున్న కేసుల నేపథ్యంలో మాస్కులు ధరించడం తప్పనిసరి చేశారు. ఏపీలో కరోనా కేసులు పెరుగుతుండటంతో అందరిలోనూ ఆందోళన నెలకొంది. నిన్న ఒక్కరోజే 7 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. తెలంగాణలో కూడా పలువురు కరోనా బారిన పడినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఒకవేళ హైదరాబాద్లో కూడా కేసులు పెరిగితే వైరస్ వ్యాప్తి మరింత వేగంగా ఉంటుంది. దీనికి తోడు బోనాల పండుగ కూడా రావడం వల్ల మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించాలని, ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్నవారు, వృద్ధులు, తక్కువ ఇమ్యూనిటీ ఉన్నవారు ఈ వైరస్ బారిన పడే అవకాశం ఉన్నందున ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
జూలై 20వ తేదీన రాష్ట్రంలో ఒక్కరోజే 7 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇందులో గుంటూరు జిల్లాలో 4, తూర్పుగోదావరిలో 2, బాపట్లలో ఒక కేసు వెలుగుచూసింది. దీంతో అప్పటికి రాష్ట్రంలో మొత్తం కేసులు 26కి చేరింది. మొత్తం 145 మందికి పరీక్షలు నిర్వహించగా, అందులో 10 మంది ఆసుపత్రిలో, ముగ్గురు హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నారు. ముగ్గురు కోలుకోగా, నలుగురు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలతో మరణించారు.
కరోనా కొత్త వేరియంట్ లక్షణాలు ఇలా ఉన్నాయి..
కరోనా కొత్త వేరియంట్ విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో వైద్యులు ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు. కొత్తగా నమోదవుతున్న కేసుల్లో ఓమిక్రాన్ RF.5 వేరియంట్ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ వేరియంట్ సోకిన వారిలో ప్రధానంగా గొంతు నొప్పి, దగ్గు, జ్వరం, తలనొప్పి, ముక్కు కారడం లేదా ముక్కు బ్లాక్ అవ్వడం, అలసట, ఒళ్లు నొప్పులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే, ఇది ఇతర వేరియంట్ల అంత ప్రమాదకరం కాదని, కాబట్టి ప్రజలు ఎక్కువగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ, కేసులు రోజురోజుకూ పెరుగుతుండటంతో ప్రజల్లో భయం నెలకొంది.
ఏపీలో నమోదైన నమూనాలను జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ పరీక్షల్లో ఓమిక్రాన్ RF.5 వేరియంట్గా గుర్తించారు. ఇది ఓమిక్రాన్ వేరియంట్కు చెందిన ఒక సబ్వేరియంట్. ఇది ఇతర ఓమిక్రాన్ వేరియంట్ల కంటే ఎక్కువ ప్రమాదకరమని చెప్పడానికి ఆధారాలు లేవని, కాబట్టి ఆందోళన వద్దు అని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. కానీ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు, ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉన్నవారు మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
మళ్ళీ కరోనా రావడానికి కారణాలు ఇవే...
దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో కరోనా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. భారత్తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే పరిస్థితి ఉంది. కోవిడ్-19 కు కారణమైన సార్స్-కోవ్-2 వైరస్ తన రూపాన్ని మార్చుకుంటూ వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఇది ప్రాణాంతకమైన వ్యాధిని కలిగించకపోయినప్పటికీ, ఇన్ఫెక్షన్లు పెరగడానికి ఇది ఒక కారణం కావొచ్చు. టీకాలు తీసుకున్న తర్వాత లభించే రక్షణ కూడా కాలక్రమేణా తగ్గడం మరొక కారణం. అంతేకాకుండా, ప్రజలు రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలు, పాఠశాలలు, సామాజిక సమావేశాల ద్వారా కూడా వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
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