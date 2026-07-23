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ఏపీలో 32 కి చేరిన కరోనా కేసులు.. కలవరపెడుతున్న కొత్త ఓమిక్రాన్ వేరియంట్, ఆ జిల్లాల ప్రజలు అలర్ట్!

ఏపీలో మళ్ళీ కరోనా ముప్పు పొంచి ఉంది. రాష్ట్రంలో వైరస్ క్రమంగా విస్తరిస్తోంది. విశాఖపట్నం , రాజమండ్రిలో ఒక్కోసారిగా మూడు కేసులు చొప్పున కొత్తగా నమోదయ్యాయి, దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య 32కి చేరుకుంది. కడప జిల్లాలో సేకరించిన శాంపుల్స్‌ను పూణేలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి పంపగా, అది ఓమిక్రాన్ sub-variant (RF.5) అని తేలింది. ఆ పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 23, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:19 AM IST
ఏపీలో 32 కి చేరిన కరోనా కేసులు.. కలవరపెడుతున్న కొత్త ఓమిక్రాన్ వేరియంట్, ఆ జిల్లాల ప్రజలు అలర్ట్!

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఏపీలో 32 కి చేరిన కరోనా కేసులు.. కలవరపెడుతున్న కొత్త ఓమిక్రాన్ వేరియంట్, ఆ జిల్లాల ప్రజలు అలర్ట్!
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