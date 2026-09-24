Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /AP Cyclone Alert: ఆంధ్ర బోర్డర్‌లో తీరం దాటిన తీవ్ర వాయుగుండం..ఈ జిల్లాలకు భారీ వర్షసూచన, బయటకు రావొద్దు!

AP Cyclone Alert: ఆంధ్ర బోర్డర్‌లో తీరం దాటిన తీవ్ర వాయుగుండం..ఈ జిల్లాలకు భారీ వర్షసూచన, బయటకు రావొద్దు!

AP Cyclone Alert Today: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నం సమీపంలో తీరాన్ని దాటింది. దీని ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలోని పలు జిల్లాల్లో గంటకు 60 నుంచి 75 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తూ, భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA), భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరించాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 24, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:49 AM IST
AP Cyclone Alert: ఆంధ్ర బోర్డర్‌లో తీరం దాటిన తీవ్ర వాయుగుండం..ఈ జిల్లాలకు భారీ వర్షసూచన, బయటకు రావొద్దు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AP Cyclone Alert: ఆంధ్ర బోర్డర్‌లో తీరం దాటిన తీవ్ర వాయుగుండం..ఈ జిల్లాలకు భారీ వర్షసూచన, బయటకు రావొద్దు!
2
3
4
5