AP Cyclone Alert Today: బంగాళాఖాతంలో రూపుదిద్దుకున్న తీవ్ర వాయుగుండం మరింత తీవ్ర రూపం దాల్చి ఉత్తరాంధ్ర తీరాన్ని తాకింది. విశాఖపట్నం - గోపాల్పూర్ ప్రాంతాల మధ్య ఉన్న కళింగపట్నం సమీపంలో ఇది తీరాన్ని దాటుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ముందే అంచనా వేసింది. గడిచిన ఆరు గంటల వ్యవధిలో ఈ వాయుగుండం గంటకు సుమారు 6 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించింది. బుధవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కళింగపట్నం వద్ద ఇది తీరం దాటినట్లు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. ఈ తీరం దాటే ప్రక్రియ మొత్తం సుమారు మూడు గంటల పాటు కొనసాగింది.
భారీ వర్షాలు - ప్రభావిత జిల్లాలు
తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర వ్యాప్తంగా వాతావరణ పరిస్థితులు వేగంగా మారాయి. సెప్టెంబర్ 23, 24 తేదీల్లో కోస్తాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందంటూ ఐఎమ్డీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో రాత్రి వేళల్లో విస్తారంగా వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి. విశాఖపట్నం నగరంతో పాటు దాని పరిసర ప్రాంతాలలోనూ భారీ వర్ష హెచ్చరికలు నమోదవుతుండటంతో తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
వాతావరణ హెచ్చరికలు
తుఫాను తీరం దాటే సమయంలో, ఆ తర్వాత కూడా ఉత్తరాంధ్ర తీరప్రాంతాల్లో గంటకు 60 నుండి 75 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. ఐఎమ్డీ బులెటిన్ ప్రకారం.. తీర ప్రాంతంలో గాలుల వేగం 30 నుంచి 35 నాట్స్, అలాగే గాలివానల వేగం గంటకు 40 నాట్స్ వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
అధికారుల సూచనలు
ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రఖర్ జైన్ సూచించారు. లోతట్టు, తీరప్రాంత ప్రజలు స్థానిక యంత్రాంగం ఆదేశాలను తప్పక పాటించాలని కోరారు. వర్షాల సమయంలో కూలిపోయే ప్రమాదం ఉన్న చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, బలహీన నిర్మాణాలకు దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. అత్యవసర సహాయం కోసం విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ స్టేట్ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా 112, 1070, 1800-425-0101 టోల్ ఫ్రీ నంబర్లను అందుబాటులో ఉంచింది.