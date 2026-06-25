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వారికి గుడ్ న్యూస్.. వైజాగ్, విజయవాడ, కడపలో అత్యాధునిక సెంటర్లు

AP Drug Rehabilitation Centers: డ్రగ్స్‌ వ్యసన బాధితులకు మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పారు. రూ.9.86 కోట్లతో 16 వ్యసన విముక్తి కేంద్రాల అభివృద్ధి చేస్తామని.. వైజాగ్, విజయవాడ, కడపలోని కేంద్రాలను 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ'లుగా తీర్చిదిద్దుతామన్నారు. యుద్ధప్రతిపాదికన జిల్లాల వారీగా  ఉద్యోగ ఖాళీల భర్తీ చేస్తామన్నారు. గడిచిన 2 నెలల్లో  57 పోస్టుల భర్తీ చేశామని తెలిపారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 25, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:40 PM IST
వారికి గుడ్ న్యూస్.. వైజాగ్, విజయవాడ, కడపలో అత్యాధునిక సెంటర్లు
Image Credit: AP Drug Rehabilitation Centers (Source: FB)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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