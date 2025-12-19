AP: రాష్ట్రంలో దారుణంగా పడిపోతున్న సంతానోత్పత్తి రేటు.. రెండో బిడ్డను కంటే బంపర్‌ ఆఫర్‌..!

AP Declining Fertility Rate: మొన్నటి వరకు కేవలం జపాన్, చైనా, కొన్ని యూరప్ దేశాల్లో మాత్రమే వృద్ధుల సంఖ్య పెరుగుతుందనే వార్తలు చదివాం.. సంతాన ఉత్పత్తి రేటు భారీగా తగ్గిపోయింది. అయితే, తాజాగా ఏపీలో కూడా దారుణంగా సంతాన ఉత్పత్తి రేటు పడిపోయింది. మరోవైపు వృద్దుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతుంది. జనాభా నియంత్రణ నుంచి జనాభా సుస్థిర వైపు ప్రభుత్వ పాలసీ మార్పు చేయడానికి ఈ నేపథ్యంలో సన్నద్ధమవుతుంది. ప్రధానంగా రెండవ బిడ్డను కనేవారికి ఫ్రాన్స్, హంగేరీ తరహా ప్రోత్సాహాలు ఇచ్చేందుకు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం యోజన చేస్తోంది. సంతాన సాఫల్యత పెంచేందుకు ఇప్పటికే ప్రభుత్వాలు ఆధ్వర్యంలో ఫెర్టిలిటీ కాలేజీలో ఏర్పాటు చేయనుంది. రాష్ట్రంలో సంతాన ఉత్పత్తి రేటు (TFR) ఆందోళనకరంగా ఉండటంతో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది.
జాతీయ సగటు 28 ఏళ్లతో పోలిస్తే ఏపీలో సగటు వయస్సు 32 ఏళ్లు ఉందని.. వృద్ధాప్యం వైపు ఏపీ వెళుతోందని దానికి ఇది సంకేతం అని గురువారం అమరావతి 5వ కలెక్టరేట్ సదస్సులో రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శి సౌరబ్ గౌర్ తెలిపారు. అంటే రాష్ట్రంలో సంతాన ఉత్పత్తి రేటు 1.5 పడిపోయింది. ఇది సాధారణంగా 2.1 ఉండాల్సింది. దీని కంటే తక్కువగా ఉంది. అయితే 2040 నాటికి వృద్ధుల సంఖ్య ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉందని ముందస్తు హెచ్చరికలు చేశారు. ఇలా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనాభా సంక్షోభం ప్రమాద ఘంటికలు మోగుతున్న సమయంలో భవిష్యత్తులో తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనుంది.
జనాభాను పెంచేందుకు ప్రోత్సాహాలు..
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ.. సంతాన ఉత్పత్తి రేటు పెరుగుదలపై దృష్టి సారించాల్సి ఉందని అన్నారు. ఇక జనాభాను పెంచేందుకు ప్రోత్సాహాలకు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ఒకప్పుడు కుటుంబ నియంత్రణకు పెద్ద పీట వేసిన తాము.. ఇప్పుడు జనాభాను పెంచాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అన్నారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య మనం కూడా ఎదుర్కొంటున్నాం అని గౌర్ అన్నారు. ప్రభుత్వం వినూత్న ఆలోచనలు చేస్తుంది. ఫెర్టిలిటీ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి సౌరబ్ గౌర్ తెలిపారు. సంతానలేని వారు కూడా ఐవీఎఫ్ ద్వారా చికిత్స అందించి వారికి సంతానం అయ్యేలా చూడాలి. ఇది జనాభా సుస్థిరతకు దోహదపడుతుందన్నారు. అంతేకాదు మహిళలకు ఉపాధిపరంగా కూడా ప్రోత్సహించేందుకు కూడా కార్యాలయాల్లో తప్పనిసరిగా శిశు సంరక్షణ కేంద్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల రాష్ట్ర జీఎస్డీపీ కూడా 15 శాతం మీద పెరిగే అవకాశం ఉంది అని అంచనా వేశారు. ఇక అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పాటు మన ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఇకపై పిల్లలు కనేలా కుటుంబాలను ప్రోత్సహించేందుకు దృష్టి సారించింది ఏపీ ప్రభుత్వం. పని చేయని వయస్సు జనాభా పెరుగుదల ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
Read more: తన కంటే 17 ఏళ్ల చిన్నోడితో మలైకా డేటింగ్.. హర్షా మెహతా ఎవరో తెలుసా?
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.