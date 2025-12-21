HBD YS Jagan: మాజీ సీఎం జగన్ కు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ స్పెషల్ బర్త్ డే విషెస్..

ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.యస్. రాజశేఖర్ రెడ్డి తనయుడిగా రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసిన వై.యస్.జగన్మోహన్ రెడ్డి.. ఆ తర్వాత తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తండ్రి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడే 2009లో కడప పార్లమెంట్ స్థానం నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసి గెలిచారు. ఆ తర్వాత తండ్రి మరణంతో కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఏర్పడిన విభేదాల కారణంగా సొంతంగా యువజన శ్రామిక రైతు పార్టీ (వైయస్ఆర్ పార్టీ)ని స్థాపించారు. ఆ తర్వాత 2014లో జరిగిన సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష నేతగా ఏపీ రాజకీయాల్లో తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత 2019లో జరిగిన ఎన్నికల్లో దాదాపు 151 సీట్లతో బంపర్ మెజారిటీతో అధికారంలోకి వచ్చి ముఖ్యమంత్రి పీఠం అధిష్ఠాంచారు. తండ్రి బాటలోనే నవరత్నాలు అంటూ పలు సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశ పెట్టారు. కానీ అభివృద్దిపై పెద్దగా ఫోకస్ పెట్టకపోవడం.. మూడు రాజధానులు అంటూ హడావుడి వంటివి ఆయన పుట్టి ముంచాయి. 2024 ఎన్నికల్లో ఈయనకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన కూటమిగా పోటీ చేయడంలో కేవలం 11 స్థానాలకే పరిమితం అయ్యారు. సభలో ప్రతిపక్ష స్థానం కూడా దక్కలేదు. సభలో ప్రతిపక్ష స్థానానికి 17 ఎమ్మెల్యే సీట్లు అవసరం కానీ.. 11 స్థానాలే రావడంతో ప్రధాన ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేగా మాత్రమే కొనసాగుతున్నారు.
శ్రీ వై ఎస్ జగన్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు
మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @ysjagan గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఆయనకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం, సుఖ సంతోషాలు అందించాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను.
— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) December 21, 2025
అంతేకాదు ఏపీలో ప్రధాన ప్రతిపక్షనేతగా ఆయకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఈయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇక జగన్ ను ముఖ్యమంత్రి పీఠం నుంచి దింపుతానని మంగమ్మ శపథం చేసిన జనసేన అధినేత .. అన్నట్టుగా తాను తగ్గి జగన్ ను కోలుకోలేని దెబ్బ తీసాడు. ఈ రోజు బర్త్ డే జరుపుకుంటున్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి పవన్ కళ్యాణ్ స్పెషల్ బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేసారు. జగన్ కు సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో పాటు సుఖ సంతోషాలు అందించాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్టు తెలిపారు.
మరోవైపు ఈ ఆర్టికల్ రాసే సమయానికి ఏపీ సీఎం చంద్ర బాబు నాయుడు కానీ.. మంత్రి లోకేష్ కానీ ఇతర తెలుగు దేశం పార్టీ నాయకులు ఎవరు జగన్ కు కనీసం పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయలేదు.
