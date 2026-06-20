/Pawan Kalyan: ఏపీలో కులాల దరిద్రం పోవాలి.. నన్ను కులానికి పరిమితం చేయొద్దు: పవన్‌ కల్యాణ్‌

Janasena Maata Manthi: 'మీకు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నా. నన్ను కులాలకు పరిమితం చేయకండి' అని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కులాల దరిద్రం వదిలితేనే బాగుపడుతుందని అభిలషించారు. సమాజంలో నేరస్థులను కేవలం క్రిమినల్స్గా మాత్రమే చూడాలని.. వారికి కులాలను అంటగట్టడం సరికాదని స్పష్టం చేశారు. 'నేరం చేసిన వారికి కులం ఏమిటి? నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తులు పాలకులుగా మారడానికి వీల్లేదు. క్రిమినల్స్ పాలకులైతే ప్రజల భవిష్యత్తు మంట గలుస్తుంది' అని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.
కాకినాడలో నిర్వహించిన మన ఊరు మాటా మంతి కార్యక్రమంలో పవన్ కల్యాణ్ సంచలన ప్రసంగం చేశారు. 'ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు కాపు కులానికి చెందిన వ్యక్తి. అతను డ్రైవర్ను దారుణంగా హత్య చేసి మృతదేహాన్ని డోర్ డెలివరీ చేసినప్పుడు ఎవరికీ కులం గుర్తుకు రాదు. ఇప్పుడు నేరస్తులపై చర్యలు తీసుకుంటుంటే మాత్రం గుర్తొస్తుంది' అని తెలిపారు. 'రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ విషయంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాజీపడబోదు. సమాజంలో శాంతికి విఘాతం కలిగిస్తూ, తప్పులకు పాల్పడే వారిపై ప్రభుత్వం అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది' అని పవన్ కల్యాణ్ హెచ్చరించారు.
'కూటమి పాలనలో ఎవరైనా తప్పు చేసి దొరికితే వారు తమ జీవితంలో మళ్లీ అలాంటి తప్పు చేయాలనే ఆలోచన కూడా చేయలేనంత తీవ్రంగా చర్యలు ఉంటాయి. తప్పు చేసే వాడికే కులం ఉంటుందా బాధితురాలుకి కులం ఉండదా?' అని పవన్ కల్యాణ్ ప్రశ్నించాడు. వైసీపీ రౌడీ మూకలకి చెబుతున్నా పిచ్చి వేషాలు వేస్తే క్షమించే పరిస్థితి ఇక్కడ లేదని.. పొరపాటున మీ ప్రభుత్వం వచ్చినా సరే తొక్కి నారతీస్తానని హెచ్చరించారు.
'గతంలో వైసీపీకి సంబంధించిన మూలాలు ఉన్న పోలీసులపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెడతా. ఒక స్టేషన్ ఎస్సై స్థాయిలో జరగాల్సిన న్యాయం ఎస్పీ డిప్యూటీ సీఎం వరకు రావడం వ్యవస్థలో లోపాలకు అద్దం పడుతోంది' పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. తప్పు చేసిన వాడికి, నేరాలకు పాల్పడేవారికి ఎలాంటి కులం, మతం ఉండవని స్పష్టం చేశారు. 'గతంలో కోనసీమలో జరిగింది. ఎవరైనా ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులకు భంగం కలిగిస్తే ఊరుకోవద్దని పోలీసులకు సూచించారు. మహిళలు, ఆడబిడ్డలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వేధింపులకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. 'క్రిమినల్స్కు కులం ఉండదు. చాలా మంది కన్వీనెంట్ రాజకీయాలు చేస్తారు. రౌడీలను ఎంకరేజ్ చేశారా? దేశాన్ని ఎవడు బాగు చేయలేరు' అని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
'ఒక హోంమంత్రిని ఇష్టానుసారం మాట్లాడుతున్నారు. ఆమె మేకప్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇంట్లో తిరిగే ఆడబిడ్డ అలంకారాలు చేసుకోకూడదా. ఇలాంటి మాటలు ప్రేరణగా తీసుకొని కాలేజీలో కుర్రాడు అప్పుడే వచ్చిన ఆడబిడ్డను అంటాడు. నా భయం అది. దాని పర్యావసానాలు ఊహించలేం' పవన్ కల్యాణ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 'నేను బాధ్యతలు తీసుకున్నాక కాకినాడలో ఎవరు ఎస్పీగా ఉండాలి ఎవరు కలెక్టర్గా ఉండాలి అనే ఆలోచన చేయలేదు. ఒక్కటే సూచన ఇచ్చా ప్రజాస్వామ్యం బలంగా ఉండాలి, వ్యవస్థ బలంగా ఉండాలి' అని పేర్కొన్నారు.
సుగాలి ప్రీతి కేసు
ఏపీలో సంచలనం సృష్టించిన సుగాలి ప్రీతి కేసుపై పవన్ కల్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'గత ప్రభుత్వంలో సుగాలి ప్రీతి కేసులో సాక్ష్యాధారాలు అన్నీ మాయం చేశారు. 2018లో నా బిడ్డను చంపేశారని న్యాయం చేయాలని 2019లో సుగాలి ప్రీతి తల్లి నన్ను కలిసింది. నేను గెలిచాక మొదటి కేసు అదే తీసుకుందామంటే సాక్ష్యాలు మాయం చేశారు. గత పాలకులు చేసిన తప్పులతో సాక్ష్యాలు లేక క్రిమినల్స్ తప్పించుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. కొన్ని సార్లు నేరం చేశారని తెలిసినా.. సాక్ష్యాలు లేకపోతే ఏమీ చేయలేం' అని పవన్ కల్యాణ్ తన నిస్సహాయతను వెలిబుచ్చారు.