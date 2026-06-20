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Pawan Kalyan: ఏపీలో కులాల దరిద్రం పోవాలి.. నన్ను కులానికి పరిమితం చేయొద్దు: పవన్‌ కల్యాణ్‌

Pawan Kalyan Requests Do Not Confine Me To A Caste And AP Will Develop After Out From Casteism: తనను కులాలకు పరిమితం చేయొద్దని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ చేతులెత్తి నమస్కరించి విజ్ఞప్తి చేశారు. కులాల దరిద్రం వదిలితేనే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బాగుపడుతుందని చెప్పారు. ఇదే క్రమంలో వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 20, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:55 PM IST
Pawan Kalyan: ఏపీలో కులాల దరిద్రం పోవాలి.. నన్ను కులానికి పరిమితం చేయొద్దు: పవన్‌ కల్యాణ్‌
Image Credit: Pawan Kalyan

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan Kalyan: ఏపీలో కులాల దరిద్రం పోవాలి.. నన్ను కులానికి పరిమితం చేయొద్దు: పవన్‌
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