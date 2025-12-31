Pawan Kalyan: ఆ సినిమా కోసం తీసుకున్న 5 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ రైతులకు ఇచ్చేసాను: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్

Ap Deputy Cm Pawan Kalyan: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా పవన్ కల్యాణ్ పాలనలో దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ తీసుకోవడంతో మంత్రిగా గ్రామాలను అభివృద్ధి చేస్తూ మారుమూల గ్రామాలకు కూడా రోడ్లు, కరెంట్, నీళ్లు రప్పిస్తూ అధికారులను పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. పవన్ గతంలో అధికారంలో లేకపోయినా ఎంతోమందికి సేవ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
పవన్ కల్యాణ్ మొదట నుండి కూడా తన సొంత డబ్బును రైతులకు, కష్టాల్లో ఉన్నవాళ్లకు సహాయం చేయడానికే ఉపయోగించేవారు. ఎంతో మందికి జనసేన పార్టీ తరపున కూడా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అండగా నిలబడ్డారు. 2022లో పవన్ కల్యాణ్ కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ యాత్రలో భాగంగా నష్టపోయిన రైతులకు, ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతు కుటుంబాలకు కలిపి.. కొన్ని వందల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి లక్ష చొప్పున సాయం అందించారు.
అయితే తాజాగా పవన్ కల్యాణ్ అధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.. ఒకరోజు నాదేండ్ల మనోహర్ కౌలు రైతులు సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతున్నారని వార్త చూపించినప్పుడు మనం ఏదో ఒకటి చేయాలని అనుకున్నాం. అందుకోసం ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తేవాలని అనుకున్నాం.. కానీ దాని కంటే ముందు ఆ రైతులకు భరోసా కలిపించాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇస్తే వాళ్లకు ఉపయోగపడుతుందని మనోహర్తో అన్నాను. అప్పుడే నేను ఒక సినిమాకు సైన్ చేస్తే వచ్చిన అడ్వాన్స్ 5 కోట్ల రూపాయలు ఆ రైతులకు ఇచ్చేసాను. ఇంకొంతమంది దాతలు కూడా ఇచ్చిన డబ్బులు కలిపి రైతులకు ఇచ్చాను అని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.
ఇక 2022లో పవన్ సైన్ చేసిన సినిమా అంటే OGనే అని.. OG సినిమాకు అడ్వాన్స్గా తీసుకున్న 5 కోట్ల రూపాయలు పవన్ రైతులకు ఇచ్చేసాడని పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. దీంతో మరోసారి ఫ్యాన్స్, జనాలు తమ అభిమాన నాయకున్ని అభినందిస్తున్నారు.
